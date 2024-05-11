Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?0 комментариев
Путин вывел ФСВТС из подчинения Минобороны
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) больше не будет находиться в подчинении Минобороны, следует из указа президента Владимира Путина.
Так, в подчинении Минобороны остается Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, передает ТАСС.
Уточняется, что ФСВТС будет находиться в прямом подчинении федеральных министерств, федеральных служб и федеральных агентств, которыми руководит глава государства.
Ранее глава государства утвердил структуру нового правительства. В частности, российский лидер изменил распределение полномочий между вице-премьерами, в новом составе нет замглавы кабмина – руководителя Минпромторга.