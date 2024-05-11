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    Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.

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    11 мая 2024, 14:39 • Новости дня

    Путин исключил должность вице-премьера – главы Минпромторга

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин изменил распределение полномочий между вице-премьерами, в новом составе нет замглавы кабмина – руководителя Минпромторга.

    Так, полпред президента РФ в ДФО и руководитель аппарата премьера будут иметь статус зампредседателя правительства, также в новом составе нет замглавы кабмина – руководителя Минпромторга, передает ТАСС.

    Ранее глава государства утвердил структуру нового правительства.

    9 мая 2024, 12:21 • Новости дня
    Путин: Украинские беспилотники летают над головами, как мухи
    Путин: Украинские беспилотники летают над головами, как мухи
    @ Владимир Астапкович/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские беспилотники «как мухи» летают над головами российских бойцов, но российские ученые, инженеры и конструкторы работают над этим, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими.

    «Знаем, как непросто приходится нашим ребятам-бойцам, которые сталкиваются с тем, что дроны противника, как мухи, летают над головой, все это известно. Мы работаем над этим. И, уверен, результат будет», – цитирует президента ТАСС.

    Сама встреча с командирами прошла еще 7 мая, после инаугурации. Кадры со встречи опубликовали 9 мая.

    Он подчеркнул, что российские ученые, конструкторы, инженеры работают над тем, чтобы ВС России смогли опередить противника.

    «Повторяю еще раз: в целом у нас получается. Это одна из главных задач для обеспечения общего успеха и победы», – сказал глава государства.

    Путин отметил, что Россия получает на международном рынке разработки двойного и гражданского назначения, которые могут быть использованы для ведения боевых действий.

    «Мы приспосабливали до недавнего времени подобные устройства и сами их разрабатывали, так что у нас наработки есть. Мы возьмем, что скрывать, то, что видим на международном рынке. Несмотря на все сложности, все-таки получаем некоторые вещи не такого свойства и характера, как тяжелая огнеметная система, но такие мобильные вещи. Они же двойного, тройного, еще гражданского назначения», – пояснил президент.

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    9 мая 2024, 16:42 • Новости дня
    Путин поблагодарил президента Лаоса за передачу России танков Т-34
    Путин поблагодарил президента Лаоса за передачу России танков Т-34
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва признательна Лаосу за передачу танков Т-34, они являются символом Победы и важны для воспитательной работы с молодежью, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лаосским коллегой Тхонглуном Сисулитом в Кремле.

    «Мы благодарны вам за то, что передали нам танки Т-34. Они являются символом Победы. Конечно, для показа гражданам, для воспитательной работы с молодым поколением это важно, спасибо большое», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    В ходе российско-лаосских переговоров Путин также сообщил, что возможность использовать карты «Мир» на территории Лаоса окажет благоприятное воздействие на туризм.

    «Держатели карт «Мир» получили возможность использовать их на территории вашей страны, это, безусловно, будет способствовать росту туристического потока», – сказал глава российского государства.

    Переговоры Путина и Сисулита прошли в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца. Перед этим президент Лаоса в числе почетных зарубежных гостей присутствовал на параде Победы в Москве.

    Ранее Путин провел переговоры с президентом Кубы.

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    9 мая 2024, 11:09 • Новости дня
    Путин и президенты других стран возложили цветы у Могилы Неизвестного Солдата
    Путин и президенты других стран возложили цветы у Могилы Неизвестного Солдата

    Tекст: Алексей Дегтярев

    К Могиле Неизвестного Солдата на 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной возложили цветы президент России Владимир Путин и его коллеги из других стран.

    В Александровский сад после парада прошли Путин, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Кубы Мигель Диас-Канель, Лаоса Тхонглун Сисулит, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, передает ТАСС.

    У Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата они вместе возложили гирлянду из темно-красных роз, перевитую георгиевской лентой.

    Могила Неизвестного Солдата является общенациональным мемориалом воинской славы, прах неизвестного советского воина перенесли из братской могилы в Московской области и перезахоронили в Александровском саду в 1966 году.

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    9 мая 2024, 10:10 • Новости дня
    Лукашенко пошутил об их с Путиным внешнем виде после ночных переговоров
    Лукашенко пошутил об их с Путиным внешнем виде после ночных переговоров
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным перед началом парада Победы в Москве пошутил, что они «неплохо выглядят» после ночных переговоров.

    «Мы еще с вами неплохо выглядим», – пошутил Лукашенко во время рукопожатия с Путиным, передает ТАСС.

    Путин уточнил, во сколько завершились переговоры.

    «В три часа», – сказал Лукашенко.

    Напомним, Путин лично приветствовал иностранных лидеров, прибывших на парад Победы в Москве.

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    9 мая 2024, 10:17 • Новости дня
    Названы стоящие на параде Победы рядом с Путиным ветераны
    Названы стоящие на параде Победы рядом с Путиным ветераны
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Рядом с президентом Владимиром Путиным на параде Победы на Красной площади стоят ветераны Великой Отечественной Александра Алешина, участница обороны Москвы, и сражавшийся в Сталинграде и под Ленинградом Евгений Куропатков.

    На парад по традиции пригласили ветеранов боевых действий и участников Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости».

    Рядом с президентом парад смотрят Александра Семеновна Алешина, которой 21 февраля нынешнего года исполнилось 100 лет, и Евгений Петрович Куропатков, которому исполнилось 100 лет 19 июля 2023 года.

    Алешина – инструктор-снайпер, в 1941 году после окончания семилетки она пошла работать на завод, потом участвовала в строительстве противотанковых укреплений в Наро-Фоминске. В 1942 году она пошла в инструкторы снайперского дела, попросилась на фронт. Ее оставили в школе снайперов, она успела подготовить 26 таких специалистов.

    Евгений Куропатков с началом Великой Отечественной отправился добровольцем в армию. Он обучался в тульском ружейном училище. В октябре его курсанты участвовали в боях на дальних подступах к Москве. После обучения отправился под Сталинград, в 196-ю стрелковую дивизию. Участвовал в боях у тракторного завода, отправлял снаряды с одного берега Волги на другой. В 1943 году был направлен под Ленинград.

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    9 мая 2024, 14:55 • Новости дня
    Рахмон предложил Путину обсудить вопрос трудовых мигрантов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Таджикистанский президент Эмомали Рахмон в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным предложил обсудить вопрос трудовых мигрантов.

    Необходимо обсудить ряд вопросов по отношению к трудовым мигрантам, это «щепетильный и один из главных вопросов», сказал Рахмон, передает ТАСС.

    Он добавил, что Россия остается для Таджикистана стратегическим партнером и союзником. Душанбе не намерен менять свою позицию.

    «Конечно, наши недруги хотели бы, хотят [нас] поссорить, разбросать различными методами», – отметил политик.

    Он напомнил, что Россия имеет самую большую военную базу за пределами страны именно в Таджикистане. Странам следует вместе бороться с глобальными вызовами и угрозами, подчеркнул Рахмон.

    Напомним, отдельная встреча Путина и Рахмона прошла после парада Победы.

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    9 мая 2024, 13:56 • Новости дня
    Песков: Путин и Пашинян обсудили вывод пограничников России из Армении
    Песков: Путин и Пашинян обсудили вывод пограничников России из Армении
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин и армянский премьер Никол Пашинян в ходе переговоров согласовали прекращение деятельности российских пограничников в нескольких регионах Армении, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков утвердительно ответил на вопрос, обсуждали ли Путин и Пашинян вывод российских пограничников из ряда областей Армении, передает ТАСС.

    В четверг Путин провел отдельную встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Она прошла после парада Победы, на котором присутствовали лидеры стран СНГ, Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы.

    Также на 9 мая у главы российского государства запланирован еще ряд переговоров.

    Напомним, Путин перед началом переговоров предложил Пашиняну в закрытом формате обсудить безопасность в регионе.

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    9 мая 2024, 12:38 • Новости дня
    Путин: ВС России проявили героизм при освобождении Бердычей
    Путин: ВС России проявили героизм при освобождении Бердычей
    @ Владимир Астапкович/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военнослужащие проявили героизм, освобождая населенный пункт Бердычи в ДНР, заявил президент Владимир Путин на встрече с военными.

    «Добрали его все-таки. Сложно было, я знаю», – сказал президент, передает ТАСС.

    На встрече присутствовал командир 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии полковник Халиков.

    «Так точно, сложно было, но забрали, продвигаемся дальше», – сказал он.

    Минобороны сообщало об освобождении Бердычей 2 мая.

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    10 мая 2024, 05:16 • Новости дня
    Путин предложил Госдуме утвердить Мишустина на пост премьер-министра

    Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра: депутаты впервые сформируют правительство

    Путин предложил Госдуме утвердить Мишустина на пост премьер-министра
    @ Александр Астафьев/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства страны. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметив историческую значимость данного события.

    «Государственная Дума впервые за всю историю современной России будет формировать состав Правительства: утверждать Председателя Правительства, его заместителей, федеральных министров», - написал Володин в своем Telegram-канале.

    Он подчеркнул, что депутаты будут реализовывать свои новые полномочия, установленные поправками к Конституции Российской Федерации в 2020 году.

    «Наступает новый этап совместной работы законодательной и исполнительной власти. Если раньше проблемы зачастую объяснялись недоработками Правительства или кого-то из министров, то сейчас ответственность за результат будут нести и Правительство, и депутаты Государственной Думы», – отметил Володин.

    По его словам, обсуждение кандидатуры Мишустина сначала пройдет во всех фракциях, а затем состоится пленарное заседание Государственной Думы, на котором Мишустин выступит с докладом и ответит на вопросы депутатов.

    Володин обозначил ключевые темы, которые будут подняты в ходе обсуждения: демографическая политика, повышение благосостояния граждан, поддержка семей с детьми, укрепление технологического суверенитета, развитие экономики и регионов, повышение обороноспособности страны.

    58-летний Михаил Мишустин возглавлял правительство с января 2020 года, сменив на посту премьер-министра Дмитрия Медведева. Ранее Мишустин занимал должность директора Федеральной налоговой службы.

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    11 мая 2024, 14:16 • Новости дня
    Путин утвердил структуру нового правительства
    Путин утвердил структуру нового правительства
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин утвердил структуру нового правительства.

    Так, председатель правительства будет иметь десять заместителей, в том числе одного первого зампредседателя правительства, зампредседателя правительства – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе и зампредседателя правительства – руководителя аппарата правительства, передает ТАСС.

    Согласно указу, в новом правительстве сохранится 21 министерство. При этом МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст будут подчинены напрямую главе государства. Руководители остальных подчиняются председателю правительства. Также известно, что структура ведомств сохранена.

    Накануне Путин утвердил Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Премьер поблагодарил за поддержку и назвал шесть приоритетов в работе правительства на ближайшие годы.

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    8 мая 2024, 17:38 • Новости дня
    Путин назвал долю расчетов в нацвалютах в ЕАЭС

    Путин заявил о проведении более 90% расчетов в рамках ЕАЭС в нацвалютах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Более 90% расчетов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) проводится в национальных валютах, заявил президент РФ Владимир Путин на открытии заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.

    Российский лидер указал, что «объем взаимной торговли вырос почти в два раза – с 45 до 89 млрд долларов, причем более 90% расчетов уже проводятся в национальных валютах, передает ТАСС.

    Путин привел данные, согласно которым совокупный ВВП государств Евразийского союза по имеющимся оценкам увеличился с 1,6 до 2,5 трлн долларов, а товарооборот с третьими странами вырос на 60% – с 579 до 923 млрд долларов.

    Он подчеркнул, что положительная макроэкономическая динамика сохраняется и в 2024 году. Российский лидер добавил, что РФ высоко ценит взаимовыгодные, многоплановые связи с партнерами по ЕАЭС и искренне стремится к дальнейшей совместной работе по всестороннему развитию и укреплению интеграционного объединения.

    По его словам, этот саммит будет не просто юбилейным, но и рабочим, по-настоящему деловым. «Мы рассмотрим целый ряд подготовленных на наше утверждение новых решений, имеющих стратегический характер и направленных на углубление нашего сотрудничества в самых разных сферах», – резюмировал он.

    Напомним, в среду в Москве открылся юбилейный саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Для главы российского государства Владимира Путина это первая международная встреча после инаугурации.

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    8 мая 2024, 22:51 • Новости дня
    Путин предложил Пашиняну в закрытом формате обсудить безопасность в регионе

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин, открывая двустороннюю встречу с премьером Армении Николом Пашиняном, заявил о необходимости обсудить вопросы, касающиеся безопасности в регионе.

    При этом Путин отметил, что «в открытом режиме говорить об этом» они не будут. Однако, подчеркнул российский лидер, имеется «возможность на полях работы ЕАЭС поговорить обо всем комплексе отношений», передает ТАСС.

    Путин указал, что и для России, и для Армении взаимодействие в рамках ЕАЭС носит «позитивный характер». Кроме того, по его словам, «очень успешно» развиваются и двусторонние отношения, передает РИА «Новости».

    Товарооборот России и Армении превысил 7 млрд долларов, сказал Путин, отметив, что «такого объема в наших торгово-экономических связях никогда раньше не было». Он указал, что «в 14 раз увеличился товарооборот Армении со странами ЕАЭС».

    Напомним, после саммита Евразийского экономического союза и неформального обеда лидеров стран ЕАЭС начались переговоры Путина с Пашиняном.

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    10 мая 2024, 18:25 • Новости дня
    Путин переназначил Мишустина председателем правительства
    Путин переназначил Мишустина председателем правительства
    @ Александр Астафьев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства, сообщила пресс-служба Кремля.

    Мишустин назначен председателем правительства в соответствии с п. «а» ст. 83 Конституции Российской Федерации, передает ТАСС.

    Указ вступает в силу со дня его подписания.

    Ранее Госдума на пленарном заседании проголосовала за утверждение Мишустина председателем правительства России.

    Напомним, во вторник в Москве прошла церемония инаугурации вновь избранного президента России. Путин в пятый раз вступил в должность президента России.

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    8 мая 2024, 17:25 • Новости дня
    Путин: ЕАЭС утвердился как один из центров формирующегося многополярного мира
    Путин: ЕАЭС утвердился как один из центров формирующегося многополярного мира
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евразийский экономический союз (ЕАЭС) является одним из независимых центров формирующегося многополярного мира, заявил президент России Владимир Путин.

    «С удовлетворением отмечаем, что за прошедшее десятилетие наше объединение утвердилось в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира», – сказал глава государства на саммите объединения, его слова приводит ТАСС.

    Ранее сообщалось, что юбилейный саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) открылся в Москве. Это первая международная встреча президента России Владимира Путина после инаугурации.

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    9 мая 2024, 11:56 • Новости дня
    Путин анонсировал участие Белоруссии во втором этапе ядерных учений России
    Путин анонсировал участие Белоруссии во втором этапе ядерных учений России
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Белоруссия присоединится к России на втором этапе учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия, министерствам обороны и генштабам стран дано соответствующее распоряжение, сообщил президент России Владимир Путин.

    «Поскольку на территории Беларуси размещено нестратегическое ядерное оружие, то мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и президент Беларуси [Александр Лукашенко] об этом просил, принять участие в одном из этапов этого учения. Мы их проводим регулярно», – передает слова российского лидера ТАСС.

    Путин добавил, что учения проводятся в три этапа. Белоруссия присоединится к ним на втором этапе.

    Президент добавил, что ничего необычного в учениях по отработке применения нестратегического ядерного оружия нет, это плановая работа.

    Напомним, Россия проведет учения с ракетными соединениями Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. В Минобороны сообщали, что в ходе учений будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия.

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