Поведение Украины напоминает поведение «первобытного племени» тасадаев. Но несоответствия образа, созданного украинцам на Западе, и реальной сути слишком заметны, как заметны были под листьями орхидей матерчатые трусы тасадаев.8 комментариев
Песков объяснил решение Путина назначить Белоусова на пост министра обороны
Песков связал предложение Путина назначить Белоусова министром обороны со спецификой современных боевых действий
Поскольку сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций и «максимально оперативного внедренчества», на пост министра обороны предложена кандидатура гражданского человека, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что Андрей Белоусов представлен в Совет Федерации в качестве кандитата на пост министра обороны. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что ведомство «должно быть абсолютно открыто для инноваций, для внедрения всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности».
Песков подчеркнул необходимость «вписать экономику силового блока в экономику страны», она должна отвечать «динамике нынешнего момента», передает РИА «Новости».
Напомним, президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны. Кроме того, Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России.