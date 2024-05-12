Поведение Украины напоминает поведение «первобытного племени» тасадаев. Но несоответствия образа, созданного украинцам на Западе, и реальной сути слишком заметны, как заметны были под листьями орхидей матерчатые трусы тасадаев.8 комментариев
Песков сообщил, что бюджет Минобороны и силового блока составляет 6,7% ВВП
Песков сообщил о росте бюджета Минобороны и силового блока с 3% до 6,7% ВВП
Бюджет Минобороны и силового блока не так давно составлял около 3% ВВП, затем вырос до 3,4%, а «уже в самое последнее время» – до 6,7% ВВП, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков указал, что среди силового блока Минобороны в данном случае «занимает ключевые позиции», поскольку «отвечает за размещение всех заказов в промышленности», передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что 6,7% ВВП – «пока не критическая цифра». Однако, как отметил он, «в силу известных геополитических обстоятельств» показатель идет к «ситуации середины 80-х годов» с 7,4%. Песков заявил, что «это чрезвычайно важно», необходимо «особое отношение» к ситуации.
Напомним, Песков, комментируя предложение президента России Владимира Путина назначить Андрея Белоусова министром обороны, заявил, что кандидатура гражданского человека выбрана, так как сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций и «максимально оперативного внедренчества».