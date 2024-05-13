Поведение Украины напоминает поведение «первобытного племени» тасадаев. Но несоответствия образа, созданного украинцам на Западе, и реальной сути слишком заметны, как заметны были под листьями орхидей матерчатые трусы тасадаев.8 комментариев
Новость о смене министра обороны России оказалась на первых полосах мировых СМИ
Целый ряд мировых СМИ вынес на свои первые полосы новость о том, что президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны.
В частности, эту новость на первых полосах напечатали ведущие британские издания Daily Mail, Teleraph, Guardian, Financial Times. Также на первую полосу новость вынес телеканал Sky News, передает РИА «Новости».
Кроме того, в число главных новостей предложение назначить Андрея Белоусова министром обороны России включили американские телеканалы NBC и CNN, польские издания Rzeczpospolita и Onet.
Напомним, президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России и предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны.