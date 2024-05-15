В Ливане в результате атаки израильского беспилотника погибли двое бойцов сопротивления

Tекст: Денис Тельманов

Атака произошла на шоссе в пригороде Тира, расположенного в 80 км от Бейрута, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.

Отмечается, что по автомобилю было выпущено три ракеты.

Пока не установлено, являются ли убитые членами шиитской милиции «Хезболла» или палестинского движения ХАМАС.