Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.6 комментариев
В Ливане в результате атаки израильского беспилотника погибли двое бойцов
В Ливане в результате атаки израильского беспилотника погибли двое бойцов сопротивления
На юге Ливана израильский беспилотник атаковал автомобиль с бойцами исламского сопротивления, в результате два человека погибли.
Атака произошла на шоссе в пригороде Тира, расположенного в 80 км от Бейрута, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.
Отмечается, что по автомобилю было выпущено три ракеты.
Пока не установлено, являются ли убитые членами шиитской милиции «Хезболла» или палестинского движения ХАМАС.