«Евровидение» прочно превратилось в парад фриков – где мужчины, похожие на мужчин, и женщины, похожие на женщин, еще встречаются, но уже выглядят чужими на этом празднике... нет, не жизни, а чего-то совсем другого.8 комментариев
Дания решила передать Украине F-16 в течение месяца
Самолеты F-16 из Дании будут на Украине в течение месяца, сообщили украинские СМИ.
По данным издания «Страна», такое заявление сделал премьер-министр Дании Фредериксен.
Ранее представитель Воздушных сил ВС Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что обучение украинских военных летчиков управлению истребителями F-16, которое будет проходить в Дании и Британии, займет от четырех месяцев до двух лет.