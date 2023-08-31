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На Украине назвали сроки обучения летчиков на F-16
Спикер ВС ВСУ Игнат: Украинские летчики в Дании будут учиться до полугода, в Британии – до двух лет
Обучение украинских военных летчиков управлению истребителями F-16, которое планируется проводить в Дании и Британии, займет от четырех месяцев до двух лет, сообщил представитель воздушных сил ВС Украины (ВСУ) Юрий Игнат.
Игнат уточнил, что в Данию отправились опытные украинские летчики, их переобучение потребует от четырех до шести месяцев. В Великобританию же поедут недавние выпускники летного училища, их будут обучать от года до двух лет, передает ТАСС слова представителя ВС ВСУ.
Причем, по словам Игната, четыре месяца переобучения – это «оптимистичный» срок, который называли американские партнеры Украины.
Программа обучения в Британии будет включать углубленное изучение английского языка и английской летной терминологии. Сначала летчиков научат управлять легкомоторным самолетом, а затем – истребителем.
Ранее в Минобороны Украины сообщали, что истребители F-16 впервые могут быть использованы Киевом весной будущего года. При этом главной проблемой для иностранных инструкторов в обучении украинских военных стала нехватка компетентных переводчиков.