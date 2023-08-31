На Украине назвали сроки обучения летчиков на F-16

Спикер ВС ВСУ Игнат: Украинские летчики в Дании будут учиться до полугода, в Британии – до двух лет

Tекст: Ольга Никитина

Игнат уточнил, что в Данию отправились опытные украинские летчики, их переобучение потребует от четырех до шести месяцев. В Великобританию же поедут недавние выпускники летного училища, их будут обучать от года до двух лет, передает ТАСС слова представителя ВС ВСУ.

Причем, по словам Игната, четыре месяца переобучения – это «оптимистичный» срок, который называли американские партнеры Украины.

Программа обучения в Британии будет включать углубленное изучение английского языка и английской летной терминологии. Сначала летчиков научат управлять легкомоторным самолетом, а затем – истребителем.

Ранее в Минобороны Украины сообщали, что истребители F-16 впервые могут быть использованы Киевом весной будущего года. При этом главной проблемой для иностранных инструкторов в обучении украинских военных стала нехватка компетентных переводчиков.