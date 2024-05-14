Если Болгария не хочет остаться на задворках истории и избавиться от нынешней колониальной зависимости, ей необходимо прежде всего отказаться от навязанной Вашингтоном и Брюсселем пещерной русофобии и задуматься о собственных национальных интересах.2 комментария
Россиянина задержали на Бали по делу о наркотиках
Detik: Россиянина задержали на Бали по делу о наркотиках
Гражданин России задержан на индонезийском острове Бали по делу о производстве и распространении наркотиков, сообщил портал Detik со ссылкой на полицию.
Как сообщил портал, полиция задержала двух украинцев по подозрению в изготовлении и организации сбыта наркотиков и россиянина, которого следствие считает наркодилером, передает ТАСС.
В Индонезии за незаконный оборот наркотиков предусмотрена смертная казнь.
Ранее Индонезия депортировала подозреваемого в контрабанде гашиша россиянина.