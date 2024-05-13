Почему Белоусов вместо Шойгу

Сергей Худиев
«Евровидение» пришло к сатанизму
«Евровидение» прочно превратилось в парад фриков – где мужчины, похожие на мужчин, и женщины, похожие на женщин, еще встречаются, но уже выглядят чужими на этом празднике... нет, не жизни, а чего-то совсем другого.
Тимофей Бордачёв
Игры Пекина и Европы угрожают США
Для нервной реакции США и Британии на европейское турне председателя КНР есть основания: Китай делает одну из своих ставок на использование Франции, Германии и еще нескольких государств Евросоюза в качестве «слабого звена» внутри широкой западной коалиции.
Адиль Каукенов
Куда ведет Казахстан китайский вектор
Казахстан активно ведет многочисленные проекты с Китаем, стремясь занять ключевую позицию транспортного моста в Евразию. Но есть сложности геополитического характера, влияющего на развитие казахстанско-китайских отношений.