Почему Белоусов вместо Шойгу

Казахстан активно ведет многочисленные проекты с Китаем, стремясь занять ключевую позицию транспортного моста в Евразию. Но есть сложности геополитического характера, влияющего на развитие казахстанско-китайских отношений.

Для нервной реакции США и Британии на европейское турне председателя КНР есть основания: Китай делает одну из своих ставок на использование Франции, Германии и еще нескольких государств Евросоюза в качестве «слабого звена» внутри широкой западной коалиции.

«Евровидение» прочно превратилось в парад фриков – где мужчины, похожие на мужчин, и женщины, похожие на женщин, еще встречаются, но уже выглядят чужими на этом празднике... нет, не жизни, а чего-то совсем другого.

Зачем Китай поднял тарифы на доставку грузов в Россию Китай неожиданно резко – на сотни-тысячи долларов – поднял тарифы как на железнодорожные перевозки в Россию, так и на морские. Почему Пекин пошел на такой жесткий шаг и к каким последствиям он приведет для российской экономики и простых граждан? Подробности Перейти в раздел

Белоусов сделает Минобороны инновационным Владимир Путин выдвинул кандидатуру вице-премьера Андрея Белоусова на пост главы Министерства обороны. Назначение «гражданского лица» руководителем военного ведомства вызвало бурную реакцию не только в российской экспертной среде, но и среди западных СМИ. Специалисты уверены, что Белоусов выведет Минобороны на принципиально иной уровень эффективности. Подробности Перейти в раздел

Как советские войска всего за месяц разбили фашистов в Крыму 12 мая 1944 года – одна из важнейших дат в истории Великой Отечественной. В этот день 80 лет назад Красная армия освободила Крым от немецко-фашистских захватчиков. Эта наступательная операция стала примером и ошибок, и героизма советских войск, сумевших в итоге эти ошибки исправить. Подробности Перейти в раздел

Германия подставляет Польшу и Румынию под российские ракеты Российские войска начали активное продвижение в Харьковской области. США и Британия выразили серьезную обеспокоенность происходящим, а в германском Бундестаге даже заговорили об идее защищать Украину комплексами ПВО, расположенными в Польше и Румынии. Чем грозит Европе реализация этой идеи? Насколько эффективно государства НАТО смогут отражать российские удары по Украине со своих территорий? Подробности Перейти в раздел

Дамбу в Орске подвела эксплуатация Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности Перейти в раздел