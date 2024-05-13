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    Сергей Худиев Сергей Худиев «Евровидение» пришло к сатанизму

    «Евровидение» прочно превратилось в парад фриков – где мужчины, похожие на мужчин, и женщины, похожие на женщин, еще встречаются, но уже выглядят чужими на этом празднике... нет, не жизни, а чего-то совсем другого.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Игры Пекина и Европы угрожают США

    Для нервной реакции США и Британии на европейское турне председателя КНР есть основания: Китай делает одну из своих ставок на использование Франции, Германии и еще нескольких государств Евросоюза в качестве «слабого звена» внутри широкой западной коалиции.

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    Адиль Каукенов Адиль Каукенов Куда ведет Казахстан китайский вектор

    Казахстан активно ведет многочисленные проекты с Китаем, стремясь занять ключевую позицию транспортного моста в Евразию. Но есть сложности геополитического характера, влияющего на развитие казахстанско-китайских отношений.

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    13 мая 2024, 19:09 • Видео

    Почему Белоусов вместо Шойгу

    Сергей Шойгу переходит на работу в Совбез РФ, его место в Министерстве обороны займет Андрей Белоусов. В разное время он возглавлял Минэкономразвития, был советником президента по экономике и вице-премьером. Его кандидатура многих удивила. Но удивляться тут нечему.

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    Зачем Китай поднял тарифы на доставку грузов в Россию

    Китай неожиданно резко – на сотни-тысячи долларов – поднял тарифы как на железнодорожные перевозки в Россию, так и на морские. Почему Пекин пошел на такой жесткий шаг и к каким последствиям он приведет для российской экономики и простых граждан? Подробности

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    Белоусов сделает Минобороны инновационным

    Владимир Путин выдвинул кандидатуру вице-премьера Андрея Белоусова на пост главы Министерства обороны. Назначение «гражданского лица» руководителем военного ведомства вызвало бурную реакцию не только в российской экспертной среде, но и среди западных СМИ. Специалисты уверены, что Белоусов выведет Минобороны на принципиально иной уровень эффективности. Подробности

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    Как советские войска всего за месяц разбили фашистов в Крыму

    12 мая 1944 года – одна из важнейших дат в истории Великой Отечественной. В этот день 80 лет назад Красная армия освободила Крым от немецко-фашистских захватчиков. Эта наступательная операция стала примером и ошибок, и героизма советских войск, сумевших в итоге эти ошибки исправить. Подробности

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    Германия подставляет Польшу и Румынию под российские ракеты

    Российские войска начали активное продвижение в Харьковской области. США и Британия выразили серьезную обеспокоенность происходящим, а в германском Бундестаге даже заговорили об идее защищать Украину комплексами ПВО, расположенными в Польше и Румынии. Чем грозит Европе реализация этой идеи? Насколько эффективно государства НАТО смогут отражать российские удары по Украине со своих территорий? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Почему Белоусов вместо Шойгу

      Сергей Шойгу переходит на работу в Совбез РФ, его место в Министерстве обороны займет Андрей Белоусов. В разное время он возглавлял Минэкономразвития, был советником президента по экономике и вице-премьером. Его кандидатура многих удивила. Но удивляться тут нечему.

    • Война с Украиной в Южной Америке

      «Гайана стала эпицентром величайшей угрозы миру в Южной Америке. Там уже 12 баз ЦРУ, 14 секретных баз Пентагона… Точно так же, как готовили Украину против России, они готовят Гайану, недооценивая нас», – заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Это означает войну? Вполне вероятно, да.

    • Британия против России: обострение вражды

      Власти Британии приняли решение выслать из страны военного атташе РФ и наложить новые ограничения на российских дипломатов. Этому предшествовал вызов посла Великобритании в МИД РФ. Конфликт между Москвой и Лондоном входит в новую стадию.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

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      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

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