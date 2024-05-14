Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.6 комментариев
Премьер Грузии назвал люстрацией поддержку оппозиции европейскими визитерами
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «масштабной люстрацией иностранного вмешательства» участие глав внешнеполитических комитетов парламентов Германии, Польши, Чехии, Латвии, Литвы и Эстонии в митинге оппозиции, прошедшем во вторник в грузинской столице, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Это абсолютно неприемлемо, пытаются вмешаться во внутренние дела Грузии в пользу оппозиции, – заявил Кобахидзе. – Вот это и есть прозрачность иностранного влияния».
«Грузинское общество сделает выводы», – добавил он.
Правительство Грузии отказало во встрече этим визитерам. С ними встретился только грузинский коллега Николоз Самхарадзе.
Сразу после выступления европейских парламентариев на митинге местные радикалы стали перекрывать центральные магистрали Тбилиси, блокируя транспортные артерии.