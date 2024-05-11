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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Постмодернистский протест в Армении

    Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они? Что вместо демаркации на основе советских административных карт? А что если азербайджанцы просто заберут то, на что претендуют?

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Как надежда победила в Донбассе страх

    11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Проведение референдума стало торжеством духа людей региона.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский футбол продолжает грезить Европой

    Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.

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    11 мая 2024, 12:44 • Видео

    Война с Украиной в Южной Америке

    «Гайана стала эпицентром величайшей угрозы миру в Южной Америке. Там уже 12 баз ЦРУ, 14 секретных баз Пентагона… Точно так же, как готовили Украину против России, они готовят Гайану, недооценивая нас», – заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Это означает войну? Вполне вероятно, да.

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    Как российские турбины потеснили Siemens

    Впервые за долгие годы России удалось добиться независимости от Запада в производстве газовых турбин большой мощности. В правительстве это достижение назвали важной вехой, а в экспертном сообществе – принципиально важным успехом на фоне противостояния со странами НАТО. О том, какой путь пришлось пройти российским специалистам, чтобы сделать отечественную турбину, газете ВЗГЛЯД рассказал эксперт в области энергетики Александр Фролов. Подробности

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    Путин собирает команду под решение сложных задач

    Михаила Мишустина переназначили премьер-министром России. На будущей неделе пройдет обсуждение кандидатур на посты вице-премьеров и министров, сообщили в Госдуме. По мнению экспертов, предыдущий состав правительства справился с большинством вызовов последних лет, но перед новой командой премьера будут поставлены куда более сложные и масштабные задачи. Подробности

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    Независимость помогла Донбассу вернуться в Россию

    В ДНР и ЛНР отмечается десятая годовщина референдума о независимости. Участники тех событий вспоминают, с каким воодушевлением участвовали в плебисците, который стал важным этапом для последующего воссоединения с Россией. Почему тогда сторонникам федерализации Украины не удалось договориться с новыми киевскими властями и пришлось выбрать свой непростой путь к воссоединению с Россией через независимость? Подробности

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    Киев в День Победы проигрывает войну с исторической памятью

    На Украине, вопреки фактическому запрету, граждане отмечают День Победы. Некоторые приносят цветы к сохранившимся мемориалам, кому-то удалось наблюдать за проведением парада Победы в Москве по телевизору. По мнению экспертов, эта тенденция говорит только об одном: украинцы не готовы принять идеологию Зеленского и предать историческую память о подвиге дедов и прадедов в Великой Отечественной войне. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Война с Украиной в Южной Америке

      «Гайана стала эпицентром величайшей угрозы миру в Южной Америке. Там уже 12 баз ЦРУ, 14 секретных баз Пентагона… Точно так же, как готовили Украину против России, они готовят Гайану, недооценивая нас», – заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Это означает войну? Вполне вероятно, да.

    • Британия против России: обострение вражды

      Власти Британии приняли решение выслать из страны военного атташе РФ и наложить новые ограничения на российских дипломатов. Этому предшествовал вызов посла Великобритании в МИД РФ. Конфликт между Москвой и Лондоном входит в новую стадию.

    • Инаугурация президента Владимира Путина

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

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