Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.

11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Проведение референдума стало торжеством духа людей региона.

Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они? Что вместо демаркации на основе советских административных карт? А что если азербайджанцы просто заберут то, на что претендуют?

Как российские турбины потеснили Siemens Впервые за долгие годы России удалось добиться независимости от Запада в производстве газовых турбин большой мощности. В правительстве это достижение назвали важной вехой, а в экспертном сообществе – принципиально важным успехом на фоне противостояния со странами НАТО. О том, какой путь пришлось пройти российским специалистам, чтобы сделать отечественную турбину, газете ВЗГЛЯД рассказал эксперт в области энергетики Александр Фролов. Подробности Перейти в раздел

Путин собирает команду под решение сложных задач Михаила Мишустина переназначили премьер-министром России. На будущей неделе пройдет обсуждение кандидатур на посты вице-премьеров и министров, сообщили в Госдуме. По мнению экспертов, предыдущий состав правительства справился с большинством вызовов последних лет, но перед новой командой премьера будут поставлены куда более сложные и масштабные задачи. Подробности Перейти в раздел

Независимость помогла Донбассу вернуться в Россию В ДНР и ЛНР отмечается десятая годовщина референдума о независимости. Участники тех событий вспоминают, с каким воодушевлением участвовали в плебисците, который стал важным этапом для последующего воссоединения с Россией. Почему тогда сторонникам федерализации Украины не удалось договориться с новыми киевскими властями и пришлось выбрать свой непростой путь к воссоединению с Россией через независимость? Подробности Перейти в раздел

Киев в День Победы проигрывает войну с исторической памятью На Украине, вопреки фактическому запрету, граждане отмечают День Победы. Некоторые приносят цветы к сохранившимся мемориалам, кому-то удалось наблюдать за проведением парада Победы в Москве по телевизору. По мнению экспертов, эта тенденция говорит только об одном: украинцы не готовы принять идеологию Зеленского и предать историческую память о подвиге дедов и прадедов в Великой Отечественной войне. Подробности Перейти в раздел

Дамбу в Орске подвела эксплуатация Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности Перейти в раздел