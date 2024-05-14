Арест Кузнецова подтвердил обновление Минобороны

Арест генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова важнее дела замминистра Тимура Иванова

Tекст: Олег Исайченко

В Москве арестован глава управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. В Telegram-канале Следственного комитета отмечается, что основанием послужили подозрения в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере.

По данным ведомства, в период с 2021 по 2023 год, когда Кузнецов состоял на должности начальника 8-го управления Генерального штаба ВС РФ, он получил значительную денежную сумму от представителей коммерческих структур. В обмен Кузнецов должен был совершить ряд действий в их пользу.

Во время обысков были изъяты денежные средства в российской и иностранной валюте в размере более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши. При этом задержание состоялось после допроса другого фигуранта уголовного дела, который дал соответствующие показания в отношении генерала.

В случае, если Кузнецова признают виновным, ему может грозить ограничение свободы сроком до 15 лет и штраф. Источник в правоохранительных органах также сообщил, что в громком деле могут появиться новые эпизоды и иные причастные лица. В настоящий момент выясняется возможность участия подсудимого в других противоправных действиях.

Юрий Кузнецов является выпускником Краснодарского высшего военного училища им. генерала армии С.М. Штеменко, напоминает «Коммерсант». В 2005 году он также окончил Военную академию Генштаба ВС РФ. В дальнейшем состоял на различных должностях в Службе защиты гостайны (ЗГТ).

В 2010-м он занял пост начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ. Как указано на сайте Минобороны, эта структура решает задачи по обеспечению ведомства необходимой информацией для выполнения текущих задач по управлению армией. В его подчинении находится и сама Служба ЗГТ. Лишь в мае 2023 года Кузнецова назначили начальником главного управления кадров.

Это не первое громкое задержание в военном ведомстве, связанное с подозрениями в коррупции. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об аресте замминистра обороны Тимура Иванова. Уже тогда эксперты отмечали, что случай может иметь далеко идущие последствия как в рамках СВО, так и в пределах функционирования самой армии.

Позже стало известно о выдвижении Владимиром Путиным кандидатуры вице-премьера Андрея Белоусова на пост главы Министерства обороны. Данное назначение призвано сделать ведомство более инновационным. Многие ожидают, что гражданское лицо во главе военной структуры сумеет оптимизировать неуклонно растущие расходы.

«В Министерстве обороны формируется своего рода тенденция на чистку кадров.

Очевидно, что этот вектор на вскрытие реальных проблем ведомства взят в первую очередь президентом и будет подхвачен новым главой Минобороны. Это довольно позитивное и системообразующее событие, которое внушает надежду на принципиальное разрешение целого ряда вопросов», – отметил военный эксперт Максим Климов.

По его мнению, дело Юрия Кузнецова даже более серьезное, нежели Тимура Иванова, ранее арестованного также по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. «Кузнецов длительное время возглавлял 8-е управление Генерального штаба ВС России, отвечавшее за защиту гостайны», – уточнил собеседник.

«Теперь правоохранители во всем разберутся. При этом я думаю, что материалы уголовного дела будут закрыты», – отметил он. Несколько иной точки зрения придерживается военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. «По-моему, еще рано говорить о масштабном тренде на чистку Министерства обороны. Это скорее точечная работа», – сказал он.

Собеседник считает, что очередной арест чиновника Минобороны осуществляется в рамках тех шагов, которые предпринял президент по предотвращению «коррупционных схем как в военном министерстве, так и в других структурах нашего государства».

В то же время политолог Евгений Минченко ожидает продолжение кадровых перестановок в военном ведомстве, учитывая слухи, которые циркулируют вокруг некоторых заместителей министра обороны. «На мой взгляд, большая часть должностей должна измениться. Однако некоторым удастся удержать свои посты. Думаю, Юнус-Бек Евкуров окажется в их числе, поскольку на его плечах лежит ответственность за боевую подготовку», – акцентирует собеседник.

«Но куда более важным преобразованием станут не кадровые перестановки, а смена философии ведомства. Министерству предстоит тщательно пересмотреть собственное целеполагание. Сейчас страна нуждается в инновационных подходах к армейским делам, а также в опциональном расходовании имеющихся средств. И в этом плане назначение Андрея Белоусова на пост главы военного ведомства выглядит крайне своевременным», – резюмирует Минченко.