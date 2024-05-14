Прорыв под Харьковом вызвал на Украине отставки, слухи и срочную переброску войск

Tекст: Василий Стоякин

Особенность харьковского наступления российской армии внешне такая же, как и у прошлогоднего наступления ВСУ в Запорожской области – полное отсутствие оперативной внезапности. При всем богатстве выбора мест, где можно было развить наступление, не так много. К тому же действовал политический фактор – поставленная президентом задача создать зону безопасности вдоль границ России.



Однако ВСУ в ходе прошлогоднего «контрнаступа» сразу же уперлись в предполье и только ценой огромных потерь сумели выйти к основной линии российских укреплений, утратив всякий наступательный порыв. Российские же войска преодолели украинское предполье с такой скоростью, как будто там вообще не было подготовленной обороны – и сразу приступили к штурму главной укрепленной линии.

Причем состояние этой линии оказалось далеким от рапортов украинских официальных лиц. Эксперт по международной безопасности фонда «Демократические инициативы» Тарас Жовтенко заявлял: «Звучали мысли о том, что россияне готовятся к возможному наступлению, эти мысли сразу засыпались контраргументами, что никакого наступления там быть не может, потому что у россиян там ничего нет, что они просто боятся захода РДК (внесен в список террористических организаций – прим. ВЗГЛЯД) и ЛСР, не более».

В итоге первым под раздачу попал начальник ГУР Украины Кирилл Буданов. Так получилось, что он является одним из людей, отвечающих за белгородское направление, поскольку на нем действуют подразделения спецназа ГУР и российские коллаборационисты из РДК, также курируемые разведкой. Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что «действия врага на данном направлении начались по известному графику. ГУР, как и положено, проинформировало все необходимые инстанции и их руководства».

Судя по всему, Буданову действительно удалось выкрутиться – заменили не его, а командующего Оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» Юрия Галушкина. Его пост занял бригадный генерал (генерал-майор) Михаил Драпатый, замначальника украинского Генштаба. Драпатый известен как один из организаторов кровавого погрома в Мариуполе 9 мая 2014 года. Украинские СМИ и социальные сети этого совпадения не заметили.

Параллельно развивался скандал относительно готовности области к обороне. Еще 6 апреля Зеленский, посетив область, выразил восхищение подготовкой оборонительных сооружений.

А уже 13 мая ряд местных и центральных СМИ обрушились с критикой на власти области, которые плохо подготовились к обороне, поскольку платили неким фиктивным фирмам, передававшим строительство субподрядчикам. Отдельная критика обрушилась на «Фонд восстановления» Мустафы Найема (известен тем, что в 2013 году собрал людей на Майдан), который построил новую дорогу Харьков – Волчанск.

Скандал этот, судя по всему, имеет сугубо внутриполитическое значение. Да, наверняка при строительстве укреплений была коррупция, но они все же были построены. Просто если укрепления не заняты войсками, они обороняться не могут. Что до дороги (некачественной, кстати), то она используется для эвакуации населения Волчанска и переброски подкреплений – то есть вполне функциональна именно в военном смысле.

Киевская пропаганда излагает ситуацию так, как будто населению Харькова бояться нечего. Группировка российских войск, по данным Киева, недостаточна для захвата миллионного города (сейчас официальная численность населения порядка 1,1 млн, но местные источники дают оценку не более 700 тысяч).

Американский Институт изучения войны (связываемый с Викторией Нуланд) сообщает, что «численность российской группировки составляет до 50 тыс. лиц, а для окружения города нужно минимум 300 тысяч». Такое наступление, как отмечается, «нужно для отвлечения украинской живой силы и техники из других критических участков фронта на востоке Украины». Украинские Telegram-каналы отмечают прибытие на Харьковское направление подразделений с Херсонского и Донецкого направлений.

Бывший украинский депутат Олег Царев отмечает, что «для купирования прорывов российской армии украинские подразделения снимают с других участков фронта, но опять-таки – с фронта, а не из тыла».

В самом Харькове, однако, настроения не особенно оптимистичные. Харьковчане не стремятся делиться информацией (их можно понять – в 2022 году российские войска в город уже заходили), но факт есть факт – семьи с детьми стараются покинуть город. Справедливости ради надо сказать, что началось это не сейчас, а после ударов по энергетической инфраструктуре, после которых электричество и воду в городе включают по графику.

Относительно эвакуации информация противоречивая. Есть сведения, что спецподразделение «Кракен» препятствует выезду людей из Волчанска. С другой стороны, выехавшие оттуда люди в областном центре все же есть, и они утверждают, что проблема в основном в нераспорядительности местных властей – не были поданы обещанные автобусы, а так-то выезд свободный.

За пределами Харьковской области мнение населения сильно отличается в зависимости о личной причастности к событиям в регионе. В приграничных районах Сумской области еще с начала года люди готовятся к эвакуации. Речь идет не о пограничных селах, которые были выселены еще в прошлом году, вроде Великой Писаревки, а о довольно далеких от границы городах вроде Тростянца. Расходятся панические слухи, что Сумы сдадут без боя (это неправда, оборона там готовится).

Очень обеспокоены те люди, члены чьих семей могут быть отправлены на фронт. По слухам, все новомобилизованные после короткой подготовки отправляются сразу на Харьковское направление. Слухи совершенно недостоверны – никакая подготовка нереальна за столь короткое время, но симптоматичен сам факт их появления. До этого слухи были о том, что людей отправляют в Донбасс.

Украинцы, напрямую с регионом не связанные, изначально относятся к наступлению спокойно, также полагая, что это попытка отвлечь украинские войска от других направлений (Часов Яр прежде всего). Легкая обеспокоенность появилась только после разоблачения фактов коррупции при строительстве укреплений, но в целом нет сомнений, что ВСУ отразят наступление, пусть и ценой больших потерь.

Но самое удивительное, что явное беспокойство наблюдается в далеком, казалось бы, от Харькова Херсоне. Оттуда направляется часть войск на северное направление. По городу распространяются слухи, что ВСУ будут готовы уйти из Херсона. Вряд ли они основательны – Херсон крупный логистический центр. Однако налицо сам факт того, что события у Харькова уже оказывают влияние на всю линию соприкосновения в зоне спецоперации. И если целью российской операции возле Харькова было отвлечение сил ВСУ с других направлений, то цель эта уже достигнута.