  • Новость часаБелоусов заявил о готовности пожертвовать жизнью на посту министра обороны
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Арест Кузнецова подтвердил обновление Минобороны
    Украинский политик назвал подрывников «Северных потоков»
    Российские военные взяли в плен более 60 националистов из «Кракена»
    МБР «Булава» морского базирования приняли на вооружение
    Белоусов дал характеристику Минобороны при Шойгу
    Белоусов указал на проблемы с комплектованием ВС России
    Грузия приняла закон «О прозрачности иностранного влияния»
    Эксперт: Отказом от российского урана США провоцируют рост мировых цен
    Российские войска взяли под контроль западную и северную части Волчанска
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Евросоюз расширялся против России

    Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.

    2 комментария
    Игорь Перминов Игорь Перминов Как главный русофоб Болгарии стал посмешищем

    Если Болгария не хочет остаться на задворках истории и избавиться от нынешней колониальной зависимости, ей необходимо прежде всего отказаться от навязанной Вашингтоном и Брюсселем пещерной русофобии и задуматься о собственных национальных интересах.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев «Евровидение» пришло к сатанизму

    «Евровидение» прочно превратилось в парад фриков – где мужчины, похожие на мужчин, и женщины, похожие на женщин, еще встречаются, но уже выглядят чужими на этом празднике... нет, не жизни, а чего-то совсем другого.

    26 комментариев
    14 мая 2024, 15:32 • Новости дня

    Силуанов: Автоматический расчет налоговых вычетов начнет работать с 2026 года

    Tекст: Александра Юдина

    Автоматическое начисление налоговых вычетов начнется с 2026 года, людям больше не придется бегать по организациям и собирать разные справки, заявил кандидат на пост главы Минфина Антон Силуанов.

    По его словам, такое поручение озвучил президент, с налоговой службой в данный момент идет работа по выстраиванию данного механизма, передает ТАСС.

    Силуанов добавил, что Минфин пока не планирует менять налогообложение фонда оплаты труда.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, какими должны быть справедливые налоги в России.

    14 мая 2024, 01:21 • Новости дня
    Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны Кузнецов

    ТАСС: Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов

    Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны Кузнецов
    @ mil.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов задержан правоохранительными органами.

    «Генерал-лейтенант Кузнецов задержан как подозреваемый в уголовном преступлении», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Отмечается, что расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление Следственного комитета России. По данным агентства, следователь обратился в суд для избрания генералу меры пресечения в виде заключения под стражу.

    На рабочем месте Кузнецова и в его дома прошли обыски. В чем именно обвиняют генерала, не сообщается.

    Кузнецов занимал С 2010 по 2023 годы должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных Сил России, который занимается вопросами службы защиты государственной тайны в ведомстве.

    В мае 2023 года Кузнецова назначили начальником Главного управления кадров Минобороны России.

    Коментарии (47)
    13 мая 2024, 18:07 • Новости дня
    Американские инструкторы радикалов задержаны на акциях в Тбилиси
    Американские инструкторы радикалов задержаны на акциях в Тбилиси
    @ Nicholas Muller/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Двое граждан США, которые были задержаны на акциях протеста в Тбилиси, являются инструкторами радикальной молодежи, заявил председатель парламентского комитета по правам человека Рати Ионатамишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Американский инструктор (радикальной молодежи), и это видно на кадрах, оскорбил грузинского полицейского. Так начинается инцидент. Это классика провокаций из соответствующих учебных пособий», – заявил депутат от правящей «Грузинской мечты».

    Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Тбилиси один гражданин России и двое граждан США были задержаны в числе 20 взятых под стражу МВД Грузии демонстрантов, которые на проспекте Руставели в Тбилиси протестовали против закона «О прозрачности иностранного влияния», который должны принять в третьем чтении 14 мая.

    Задержанным грозят крупные штрафы (более 1 тыс. долларов) либо арест сроком от пяти до 15 суток.

    Коментарии (27)
    13 мая 2024, 20:15 • Новости дня
    СМИ: Новый командующий харьковской группировкой ВСУ давил людей БМП в Мариуполе

    СМИ: Новый командующий харьковской группировкой ВСУ Драпатый давил людей на БМП в Мариуполе

    СМИ: Новый командующий харьковской группировкой ВСУ давил людей БМП в Мариуполе
    @ yurapodoljaka

    Tекст: Ольга Иванова

    Новый командующий харьковской группировкой ВСУ Михаил Драпатый давил людей на БМП 9 мая 2014 года в Мариуполе.

    Как сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram-канале, в 2014 году Драпатый был командиром 72-й механизированной бригады ВСУ, которая атаковала Мариуполь.

    Отмечается, что в прошлом году МВД России объявило Драпатого в розыск по обвинению в обстрелах мирных жителей ДНР и ЛНР.

    Ранее украинское военное руководство второй раз за два месяца сменило командующего харьковской группировкой ВСУ. С 11 мая бригадный генерал Михаил Драпатый назначен на должность командующего ОТГВ «Харьков», при этом он продолжает занимать должность заместителя начальника Генштаба ВСУ.

    Коментарии (24)
    13 мая 2024, 20:54 • Новости дня
    Харьков начали покидать семьи с детьми

    СМИ: Семьи с детьми начали уезжать из Харькова

    Харьков начали покидать семьи с детьми
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Семьи с детьми стали массово уезжать из Харькова, жители убирают с сайтов объявления о продажах своих автомобилей, сообщают местные СМИ.

    Издание «Страна.ua» пишет, несмотря на то что жители активно покидают город, обстановка в Харькове спокойная, передает ТАСС.

    Между тем в Госслужбе Украины по ЧС сообщили, что двое суток идет эвакуация из населенных пунктов Богодуховского, Чугуевского и Харьковского районов области, уже вывезены несколько тысяч жителей.

    Ранее в апреле власти Харькова заявили, что планы эвакуации города разработаны, но запускать их пока не будут. Издание NYT сообщило, что наступление ВС России на Харьков может вынудить украинское руководство пойти на перемирие с Россией.

    Коментарии (31)
    14 мая 2024, 10:11 • Новости дня
    Руководство ВСУ сбежало из Купянска

    Водолацкий: Руководство ВСУ бросило подразделения прикрытия и сбежало из Купянска

    Руководство ВСУ сбежало из Купянска
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Александра Юдина

    Руководство украинской армии покинуло город Купянск в Харьковской области, оставив только подразделения прикрытия, сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

    По его словам, в Купянске нет военных, киевское руководство давно сбежало, также уехала местная власть, остались только подразделения прикрытия, передает ТАСС.

    Также депутат отметил, что в Купянске тяжелая боевая обстановка, туда направлены подразделения из западных стран, регулярные военные из Польши и Чехии под флагом наемников.

    По словам Водолацкого, Харьковское направление является самым важным и перспективным для российских сил, так как со стороны Харькова идут обстрелы Белгородской области.

    Ранее руководитель российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что для усиления ВСУ на Купянском направлении поступило много наемников, включая франкоговорящих и говорящих на польском. СМИ писали, что иностранные наемники используются Украиной как расходный материал, они предназначены для «самопожертвования».

    Коментарии (20)
    13 мая 2024, 17:36 • Новости дня
    Умер актер из фильма «Место встречи изменить нельзя»

    Умер актер и каскадер Владимир Жариков

    Умер актер из фильма «Место встречи изменить нельзя»
    @ кадр из "Тайны кино"

    Tекст: Вера Басилая

    Снимавшийся в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Десять негритят» актер, каскадер Владимир Жариков умер в возрасте 85 лет, сообщил Союз кинематографистов России.

    Владимир Жариков скончался 10 мая, он был почетным кинематографистом России, кандидатом философских наук, членом Союза кинематографистов России, следует из сообщения на сайте Союза кинематографистов.

    Жариков снимался как актер и каскадер в более 80 кинопроектах, среди которых  «Д’Артаньян и три мушкетера», «Пираты ХХ-го века», «Место встречи изменить нельзя», «Десять негритят», «В поисках капитана Гранта». Был преподавателем в московской школе каскадерской подготовки Всероссийского объединения каскадеров «Мастер». Организовал кинофирму «Мустанг».

    Коментарии (5)
    13 мая 2024, 16:25 • Новости дня
    На Украине заявили о новом дефиците на фронте

    На Украине заявили о нехватке техники для рытья окопов

    На Украине заявили о новом дефиците на фронте
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У украинских военных не достает техники, чтобы строить фортификации открытого типа, на нее спрос не меньше, чем на оружие, заявила депутат Рады Ирина Геращенко.

    На дороги возле Волчанска в 2023 году выделили больше, чем на окопы в этом направлении, указала Геращенко, передает ТАСС.

    Также не определены ответственные в правительстве за фортификации, ее пытаются переложить на военных, добавила парламентарий. Очередь на экскаваторы и просьбы от бригад не меньше, чем на оружие, подчеркнула она.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, что на Украине ощущается нехватка инженерных войск, которых частично расформировали после обретения страной независимости.

    Коментарии (14)
    13 мая 2024, 19:39 • Новости дня
    Столтенберг не увидел смысла в восстановлении Украины

    Столтенберг не увидел смысла в восстановлении Украины после ее поражения

    Столтенберг не увидел смысла в восстановлении Украины
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинскую территорию не имеет смысла восстанавливать в случае поражения киевского режима, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

    Необходимо добиться того, чтобы Украина «одержала верх», если она не сможет этого сделать, то «будет нечего восстанавливать в свободной и независимой Украине», сказал Столтенберг, передает РИА «Новости».

    Сейчас основным вопросом являются поставки оружия Киеву «на устойчивой основе». НАТО хочет сыграть важную роль в восстановлении институтов обороны и безопасности этой страны. Альянс желает помочь ей стать «полноправным членом» военного блока, подчеркнул Столтенберг.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна вступит в альянс «после своей победы».

    Коментарии (25)
    14 мая 2024, 11:22 • Новости дня
    В ДНР ликвидировали командира «Азова» Плитуса

    Военкор Татаринов: В ДНР ликвидировали командира минометной батареи «Азова» Андрея Плитуса

    В ДНР ликвидировали командира «Азова» Плитуса
    @ t.me/Tatarinov_R

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе боевых действий в Донецкой народной республике был ликвидирован Андрей Плитус, командир минометной батареи полка «Азов» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России), сообщил военкор Руслан Татаринов.

    В своем Telegram-канале журналист указал, что Плитус был убит 6 мая 2024 года в Серебрянском лесу у населенного пункта Диброво.

    Татаринов отметил, что командир полка «Азов» участвовал в боях против российских военных, несмотря на то, что подписал бумаги о неиспользовании оружия против России в ходе обмена пленными в 2022 году.

    В феврале 2024 года суд ДНР приговорил заочно Андрея Плитуса и Геннадия Сухарникова к 27 годам, а Дмитрия Предборского – к 25 годам лишения свободы за минометные обстрелы Мариуполя в 2022 году.

    Коментарии (23)
    14 мая 2024, 03:18 • Новости дня
    В Москве американца арестовали за оскорбление полицейских по-английски

    В Москве за оскорбление полицейских на английском языке арестовали американца, подозреваемого в краже биткоинов

    В Москве американца арестовали за оскорбление полицейских по-английски
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Денис Тельманов

    Гражданин США Анжело Джозеф Таларико Четвертый арестован на 10 суток за оскорбление полицейских. Такое решение принял Гагаринский суд Москвы.

    Американец, проживающий в России по виду на жительство, был признан виновным в мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением представителю власти (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ), 29 апреля 2024 года, сообщает ТАСС.

    Отмечается, что решение суда первой инстанции было обжаловано, однако Мосгорсуд оставил его без изменения.

    По данным газеты «Коммерсант», инцидент произошел 27 апреля. В квартиру супруги Таларико Четвертого на Ленинском проспекте прибыли сотрудники правоохранительных органов из Мурманской области.

    Полицейские планировали провести обыск в рамках уголовного дела о краже биткойнов.

    Гражданин США, не владеющий русским языком, обругал их на английском. В результате американец был доставлен в отдел полиции по Обручевскому району ЮЗАО Москвы.

    Коментарии (17)
    14 мая 2024, 12:47 • Новости дня
    Российские военные взяли в плен более 60 националистов из «Кракена»

    Российская администрация Харьковской области сообщила о взятии в плен более 60 националистов из «Кракена»

    Российские военные взяли в плен более 60 националистов из «Кракена»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы взяли в плен в Харьковской области более 60 человек из неонацистского формирования «Кракен», они дают показания, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

    По его словам, есть информация от военных о задержании более 60 человек из «Кракена», они дают показания, передает ТАСС.

    Ганчев добавил, что пленные выглядят не такими «бравыми воинами», как это происходило с автоматом в руках.

    Ранее боевик Илья Гут, взятый в плен группировкой «Север», заявил, что все меньше добровольцев хотят вступать в неонацистское формирование «Кракен».

    Коментарии (39)
    14 мая 2024, 12:31 • Новости дня
    Украинский политик назвал подрывников «Северных потоков»

    Экс-депутат Рады Деркач: Установлены имена причастных к диверсии на «Северных потоках» украинцев

    Украинский политик назвал подрывников «Северных потоков»
    @ The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский политик Андрей Деркач заявил, что его источники установили личности всех украинцев, участвовавших в прикрытии диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    По его словам, в подрыве принимали участие Андрей Бургомистренко, Роман Червинский, Сергей Кузнецов, Олег Варава, Руслан Руденко и Марина Ситало, некоторые из них являются сотрудниками СБУ и ГУР МО Украины, передает ТАСС.

    Экс-депутат Рады сообщил, что подготовка к диверсии велась на Украине, в частности на территории Житомирской области, а также в Румынии, рядом с натовской базой Мангалиа.

    «Они тренировались на «Южных потоках», арендовали большую яхту, а потом их перевезли в Польшу», – рассказал Деркач.

    Ранее заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан заявил, что Китай призывает как можно скорее начать международное расследование теракта на газопроводе «Северный поток». Министерство иностранных дел Германии стандартным ответом отреагировало на призыв КНР.

    Коментарии (3)
    13 мая 2024, 21:38 • Новости дня
    Совладелец группы «Макфа» потребовал 100 млн рублей от шоу Андрея Малахова

    Tекст: Дарья Григоренко

    Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к авторам шоу «Малахов». Истец требует взыскать с ответчиков 100 млн рублей за распространение порочащих сведений, сообщил адвокат, представляющий интересы Юревича и его семьи.

    В апреле 2024 года в эфире программы «Беглый экс-губернатор и его макаронная фабрика» прозвучали сведения о Юревиче, которые истец считает не соответствующими действительности, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. Адвокаты от имени Юревича просят суд признать распространенную информацию не соответствующей действительности и обязать ответчиков ее опровергнуть, сообщает 74.RU.

    Отмечается, что иск подан в Пресненский районный суд Москвы. В иске перечислено более 20 фраз из программы, которые Юревич считает порочащими. Истец считает, что программа была направлена на подрыв его репутации в условиях рассмотрения иска Генпрокуратуры РФ об изъятии активов его семьи. Юревич просит суд взыскать с ответчиков 100 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

    Ранее сообщалось, что судебный пристав арестовал счета и активы семьи экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

    Коментарии (21)
    13 мая 2024, 22:41 • Новости дня
    США предрекли финансовую катастрофу из-за госдолга

    Экс-глава Всемирного банка Малпасс: США ждет финансовая катастрофа из-за госдолга

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший глава Всемирного банка Дэвид Малпасс считает, что в следующем году США ждет финансовая катастрофа из-за госдолга.

    По его мнению, это произойдет, когда будет введен лимит госдолга, что приведет к увеличению расходов и налоговых ставок, сообщает RT.

    По прогнозу МВФ, в 2024 году государственный долг США превысит 123% ВВП и достигнет почти 134% в 2029-м.

    Ранее Илон Маск предупредил об обесценивании доллара из-за госдолга США

    Между тем, директор департамента Международного валютного фонда по бюджетным вопросам Витор Гаспар предупредил, что рост госдолга США «вызвал побочные эффекты в мире».

    Глава американского Минфина Джаннет Йеллен заявила, что внешний долг США свыше 34 трлн долларов «пугает».

    Коментарии (23)
    13 мая 2024, 20:07 • Новости дня
    В Грузии отказали во встрече помощнику госсекретаря США

    Основатель правящей партии Грузии Иванишвили отказался встречаться с помощником госсекретаря США

    В Грузии отказали во встрече помощнику госсекретаря США
    @ Давид Мдзинаришвили/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Основатель правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили отказал во встрече помощнику госсекретаря США Джеймсу О’Брайену, который прилетит в Тбилиси 14 мая, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

    Премьер Грузии также подчеркнул, что в Тбилиси не повторится сценарий майдана, у полностью дискредитировавшей себя оппозиции нет ресурса для этого. «Тут не Украина [Виктора] Януковича, тут восстановившееся суверенное государство, которое может реагировать на любое насилие и попытку насилия», – обратился к радикалам Кобахидзе, передает ТАСС.

    Ранее на акциях протеста в Тбилиси были задержаны американские инструкторы радикалов.

    Кобахидзе заявил, что парламент Грузии 14 мая проголосует в третьем чтении за закон «О прозрачности иностранного влияния», который позволит завершить искусственно навязанную из-за рубежа радикализацию в Грузии и создать более прочные гарантии для долгосрочного мира и стабильности.

    Коментарии (16)
    Главное
    Назван срок отмены бакалавриата в российских вузах
    В ДНР ликвидировали командира «Азова» Плитуса
    Буданов счел критичной ситуацию для ВСУ в Харьковской области
    Зеленский попросил у Блинкена две системы Patriot
    Подпольщики Херсона внедрились в ВСУ и уничтожили группу операторов БПЛА
    В Москве задержали угрожавшего расправой участникам СВО стримера
    Американца арестовали в Москве за оскорбление полицейских по-английски

    США нашли нового газового врага в Европе

    Американская пресса выступила со знакомыми обвинениями – только теперь они озвучены в адрес другого поставщика газа в Европу. Под удар попала Норвегия, которая перехватила «газовую корону» Газпрома – и тут же стала самым «монопольным» поставщиком газа. В чем же именно провинилась Норвегия по версии США? Подробности

    Перейти в раздел

    Арест Кузнецова подтвердил обновление Минобороны

    В руководстве Министерства обороны произошел еще один арест высокопоставленного генерала. На этот раз в получении крупной взятки заподозрен глава управления кадров генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Следственные действия проходят на фоне выдвижения новой кандидатуры на пост главы военного ведомства – Андрея Белоусова. Что означают происходящие события для Минобороны? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия создает буферную зону на харьковском направлении

    Активизация боевых действий в Харьковской области обернулась для Украины несколькими скандалами. Среди них – публичные обвинения в адрес Зеленского из-за отсутствия полноценной линии обороны под Харьковом. Однако, как считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, ВСУ на этом направлении решили превратить города Слобожанщины в аналоги Авдеевки и Артемовска. Подробности

    Перейти в раздел

    Прорыв под Харьковом вызвал на Украине отставки, слухи и срочную переброску войск

    Идущее вот уже несколько дней наступление российских войск на северном направлении вызвало потрясения по всей Украине. Главный скандал оказался связан с состоянием оборонительных сооружений. Что говорит о происходящем киевская пропаганда, каковы настроения людей в Харьковской области и какой эффект на ВСУ уже оказали действия России близ Харькова? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Молдавия повысила голос на Россию

      Премьер-министр Молдавии Дорин Речан потребовал вывести российских миротворцев из Приднестровья с учетом «новых обстоятельств». Что это за обстоятельства? И какое отношение они имеют к желанию Запада и Украины втянуть Молдавию в военный конфликт?

    • Почему Белоусов вместо Шойгу

      Сергей Шойгу переходит на работу в Совбез РФ, его место в Министерстве обороны займет Андрей Белоусов. В разное время он возглавлял Минэкономразвития, был советником президента по экономике и вице-премьером. Его кандидатура многих удивила. Но удивляться тут нечему.

    • Война с Украиной в Южной Америке

      «Гайана стала эпицентром величайшей угрозы миру в Южной Америке. Там уже 12 баз ЦРУ, 14 секретных баз Пентагона… Точно так же, как готовили Украину против России, они готовят Гайану, недооценивая нас», – заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Это означает войну? Вполне вероятно, да.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............