Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.2 комментария
Силуанов: Автоматический расчет налоговых вычетов начнет работать с 2026 года
Автоматическое начисление налоговых вычетов начнется с 2026 года, людям больше не придется бегать по организациям и собирать разные справки, заявил кандидат на пост главы Минфина Антон Силуанов.
По его словам, такое поручение озвучил президент, с налоговой службой в данный момент идет работа по выстраиванию данного механизма, передает ТАСС.
Силуанов добавил, что Минфин пока не планирует менять налогообложение фонда оплаты труда.
Газета ВЗГЛЯД рассуждала, какими должны быть справедливые налоги в России.