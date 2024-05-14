Google представила новое поколение процессоров для ИИ

Tекст: Денис Тельманов

«Trillium – это наш самый производительный и эффективный TPU на сегодняшний день», — говорится в пресс-релизе компании, передает РИА «Новости».



По данным Google, производительность новых TPU будет в 4,7 раза превосходить показатели предыдущего поколения v5e.

Отмечается, что Trillium станет доступен клиентам Google Cloud до конца 2024 года.

Компания Google также объявила, что станет одним из первых облачных провайдеров, которые предложат доступ к возможностям нового графического процессора от Nvidia Blackwell в начале 2025 года.

Ранее американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск заявил, что прививание искусственному интеллекту политкорректности чревато ужасными последствиями, в том числе миллионными жертвами.

По мнению Маска, вместо того чтобы создавать изображения, принудительно соответствующие принципам расового и другого разнообразия, ИИ в будущем может потенциально принимать решения о воплощении политкорректных идеалов в жизнь, убивая миллионы людей для достижения «разнообразия».







