Трещина между Ватиканом и западной элитой, которая отчетливо поползла после отказа папы становиться «капелланом НАТО», усилилась после недавнего призыва «начать переговоры» в отношении конфликта на Украине, теперь обозначилась самым явным образом.2 комментария
Маск предупредил о миллионах жертв «политкорректного» ИИ
Прививание искусственному интеллекту политкорректности чревато ужасными последствиями, в том числе миллионными жертвами, заявил американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск.
ИИ станет представлять большую опасность в случае обретения больших возможностей и привития ему политкорректности, указал Маск в X, передает ТАСС.
Вместо того чтобы создавать изображения, принудительно соответствующие принципам расового и другого разнообразия, он в будущем может потенциально принимать решения о воплощении политкорректных идеалов в жизнь, убивая миллионы людей для достижения «разнообразия».
В прошлом году Маск обвинял Google в «безумном расистском» программировании, комментируя сгенерированные нейросетью компании изображения, где изменены расово-этническая принадлежность исторических фигур.