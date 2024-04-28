Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.8 комментариев
Поддержавшему ВСУ студенту МГУ сократили срок пребывания в России
Украинский студент МГУ, арестованный в столице за попытки собрать средства для ВСУ и публикации постов с призывами ударов по Москве, получил уведомление о сокращении срока пребывания в России.
Ему необходимо покинуть страну в течение трех дней, передает РИА «Новости».
Уведомление о необходимости покинуть страну в течение трех дней не препятствует назначению Гулько справедливого наказания за совершенное им правонарушение, добавил источник в полиции.
Ранее сообщалось, что студент был арестован 26 апреля на 46 суток за публикацию постов с призывами и лозунгами националистического характера.