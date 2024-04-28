Член сборной Украины по рукопашному бою сбежал в Россию

Член сборной Украины по рукопашному бою сбежал в Россию после чемпионата Европы в Польше

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале Mash указано, что в 2021 году Кузнецов принял присягу в украинской армии и служил в спецчасти во Львовской области. Именно туда привозили вооружение из США, ЕС и Великобритании.

При этом после начала спецоперации Кузнецова отправили на передовую, когда он узнал, что украинская тероборона расстреляла колонну его бывших сослуживцев. Затем мужчина получил ранение, попал в госпиталь, где врачи требовали с солдат деньги за лечение.

Позднее Кузнецов решил бежать к родственникам в Россию. Он поступил в военный университет, где занялся армейским рукопашным боем. Добившись места в сборной Украины, он получил путевку на чемпионат Европы в Польше, где незаметно покинул команду.

Пять месяцев Кузнецов провел в Чехии, а затем переехал в Москву.

Известно, что в данный момент мужчина хочет добраться до новых территорий, где живут его родители, а после намерен добровольцем вступить в ряды российских военных.

Ранее бывший агент британской секретной разведывательной службы MI6 Аластер Крук рассказал, что в рядах ВСУ в ближайшее время вырастет число дезертиров.

