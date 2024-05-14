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Разработчика электромобилей Zetta обвинили в хищении бюджетных средств
В Самарской области возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств в отношении разработчика электромобилей Zetta
Прокуратура Самарской области выявила факт хищения бюджетных средств, выделенных компании «Зетта», занимающейся разработкой электромобилей.
По данным ведомства, с декабря 2017 года по декабрь 2019 года «Зетта» получила из федерального бюджета субсидии на сумму свыше 284 млн рублей, передает ТАСС.
Отмечается, что бюджетные средства предназначались для компенсации части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Однако компания не выполнила соглашения, заключенные с Минпромторгом России, в установленные сроки. Объем выполненных работ составил от 21% до 47%.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК России).