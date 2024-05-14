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Назван состав группы украинских диверсантов для прикрытия подрыва «Северных потоков»
Украинский политик Деркач рассказал о об использовании спецслужбами США украинцев для прикрытия подрыва «Северных потоков»
Спецслужбы США использовали группу украинцев под руководством полковника ВСУ Романа Червинского для прикрытия диверсии на газопроводе «Северный поток», заявил украинский политик Андрей Деркач.
Деркач в интервью проекту проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил, что удалось установить всю группу украинских диверсантов. В нее, том числе, входил Андрей Бургомистренко, ранее руководивший украинской компанией по работе с радиоактивными отходами «Радон». Также в составе группы были офицер седьмого управления контрразведки СБУ Сергей Кузнецов, Олег Варава, бывший заместитель мэра Белой Церкви Руслан Руденко. В команде была и женщина – Марина Ситало, считающаяся одним из лучших технодайверов Украины. Она является специалистом по изготовлению подводных смесей и имеет опыт погружения в разных точках земного шара.
Деркач заявил, что группа под руководством Червинского работала для прикрытия, выполняя погружение и, вероятно, бутафорную установку средств инициализации. Подготовка диверсантов велась долгое время, в том числе на территории Житомирской области. «Там есть Соколовский карьер, его глубина приблизительно 110 м. Тренировки сначала проходили там, потом в Румынии, рядом с натовской базой Мангалиа. Они тренировались на «Южных потоках», арендовали большую яхту, а потом их перевезли в Польшу. Была подготовлена более мелкая яхта «Андромеда». Про нее и писали западные издания», – пояснил украинский политик.
По его словам, всей группе изготовили паспорта граждан Румынии. Операцию курировал Кристофер Смит, на тот момент работавший в посольстве США на Украине, а ныне – помощник госсекретаря США по Европе и Азии. По словам Деркача, у Смита, который также имеет отношение к ЦРУ, сложились хорошие личные отношения с бывшим руководителем ГУР Минобороны Украины Василием Бурбой. «Cобственно говоря, его воспитанник - это Кирилл Буданов», – пояснил Деркач. Политик добавил, что именно Смит принимал участие и организовывал операцию прикрытия при подрыве газопроводов.
«Когда делается легенда прикрытия, то она делается качественно. Мы же не отнимаем опыт ЦРУ или МИ-6 при подготовке подобных операций. У них достаточно богатый опыт использования прокси или легенд для формирования определенной позиции, ухода от ответственности. Собственно, это и произошло», – отметил Деркач. Он напомнил, что версия про стоящие за подрывами «Северных потоков» украинские спецслужбы, родилась на Западе в американских СМИ The Washington Post, The New York Times, The Hill. Там Червинского и его группу представили как Робин Гудов, которые взорвали газопроводы.
Также Деркач рассказал, что сейчас проверяется информация о причастности спецслужб Украины к созданию «грязной бомбы». В частности, к делу может быть причастно предприятие «Радон»
«Это шесть предприятий на территории Украины. Такой концерн, который занимается работой с радиоактивными отходами. Монополист в том числе по высокоактивным отходам. Бургомистренко – специалист в этой области», – говорит Деркач.
Он добавил, что для Киева ядерный шантаж является нормой, они делали это перед СВО и во проведения спецоперации. «Вопрос в другом: они знают об этом, участвуют в этом или руководят этим процессом с точки зрения эскалации? На самом деле это очень важный и серьезный вопрос», – заключил политик.
Информацию о причастности к подрыву «Северных потоков» украинских диверсантов прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он пояснил, что механизмов по обмену информацией о подрывах «Северных потоков» между Москвой и Киевом нет, а поэтому если эта информация может представлять какую-либо ценность, то «это то, на что должны обратить пристальное внимание датчане, шведы и другие.