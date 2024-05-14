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    Игорь Перминов Игорь Перминов Как главный русофоб Болгарии стал посмешищем

    Если Болгария не хочет остаться на задворках истории и избавиться от нынешней колониальной зависимости, ей необходимо прежде всего отказаться от навязанной Вашингтоном и Брюсселем пещерной русофобии и задуматься о собственных национальных интересах.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев «Евровидение» пришло к сатанизму

    «Евровидение» прочно превратилось в парад фриков – где мужчины, похожие на мужчин, и женщины, похожие на женщин, еще встречаются, но уже выглядят чужими на этом празднике... нет, не жизни, а чего-то совсем другого.

    28 комментариев
    14 мая 2024, 19:44 • Новости дня

    Назван состав группы украинских диверсантов для прикрытия подрыва «Северных потоков»

    Украинский политик Деркач рассказал о об использовании спецслужбами США украинцев для прикрытия подрыва «Северных потоков»

    Назван состав группы украинских диверсантов для прикрытия подрыва «Северных потоков»
    @ REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Спецслужбы США использовали группу украинцев под руководством полковника ВСУ Романа Червинского для прикрытия диверсии на газопроводе «Северный поток», заявил украинский политик Андрей Деркач.

    Деркач в интервью проекту проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил, что удалось установить всю группу украинских диверсантов. В нее, том числе, входил Андрей Бургомистренко, ранее руководивший украинской компанией по работе с радиоактивными отходами «Радон». Также в составе группы были офицер седьмого управления контрразведки СБУ Сергей Кузнецов, Олег Варава, бывший заместитель мэра Белой Церкви Руслан Руденко. В команде была и женщина – Марина Ситало, считающаяся одним из лучших технодайверов Украины. Она является специалистом по изготовлению подводных смесей и имеет опыт погружения в разных точках земного шара.

    Деркач заявил, что группа под руководством Червинского работала для прикрытия, выполняя погружение и, вероятно, бутафорную установку средств инициализации. Подготовка диверсантов велась долгое время, в том числе на территории Житомирской области. «Там есть Соколовский карьер, его глубина приблизительно 110 м. Тренировки сначала проходили там, потом в Румынии, рядом с натовской базой Мангалиа. Они тренировались на «Южных потоках», арендовали большую яхту, а потом их перевезли в Польшу. Была подготовлена более мелкая яхта «Андромеда». Про нее и писали западные издания», – пояснил украинский политик.

    По его словам, всей группе изготовили паспорта граждан Румынии. Операцию курировал Кристофер Смит, на тот момент работавший в посольстве США на Украине, а ныне – помощник госсекретаря США по Европе и Азии. По словам Деркача, у Смита, который также имеет отношение к ЦРУ, сложились хорошие личные отношения с бывшим руководителем ГУР Минобороны Украины Василием Бурбой. «Cобственно говоря, его воспитанник - это Кирилл Буданов», – пояснил Деркач. Политик добавил, что именно Смит принимал участие и организовывал операцию прикрытия при подрыве газопроводов.

    «Когда делается легенда прикрытия, то она делается качественно. Мы же не отнимаем опыт ЦРУ или МИ-6 при подготовке подобных операций. У них достаточно богатый опыт использования прокси или легенд для формирования определенной позиции, ухода от ответственности. Собственно, это и произошло», – отметил Деркач. Он напомнил, что версия про стоящие за подрывами «Северных потоков» украинские спецслужбы, родилась на Западе в американских СМИ The Washington Post, The New York Times, The Hill. Там Червинского и его группу представили как Робин Гудов, которые взорвали газопроводы.

    Также Деркач рассказал, что сейчас проверяется информация о причастности спецслужб Украины к созданию «грязной бомбы». В частности, к делу может быть причастно предприятие «Радон»
    «Это шесть предприятий на территории Украины. Такой концерн, который занимается работой с радиоактивными отходами. Монополист в том числе по высокоактивным отходам. Бургомистренко – специалист в этой области», – говорит Деркач.

    Он добавил, что для Киева ядерный шантаж является нормой, они делали это перед СВО и во проведения спецоперации. «Вопрос в другом: они знают об этом, участвуют в этом или руководят этим процессом с точки зрения эскалации? На самом деле это очень важный и серьезный вопрос», – заключил политик.

    Информацию о причастности к подрыву «Северных потоков» украинских диверсантов прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он пояснил, что механизмов по обмену информацией о подрывах «Северных потоков» между Москвой и Киевом нет, а поэтому если эта информация может представлять какую-либо ценность, то «это то, на что должны обратить пристальное внимание датчане, шведы и другие.

    13 мая 2024, 20:15 • Новости дня
    СМИ: Новый командующий харьковской группировкой ВСУ давил людей БМП в Мариуполе

    СМИ: Новый командующий харьковской группировкой ВСУ Драпатый давил людей на БМП в Мариуполе

    СМИ: Новый командующий харьковской группировкой ВСУ давил людей БМП в Мариуполе
    @ yurapodoljaka

    Tекст: Ольга Иванова

    Новый командующий харьковской группировкой ВСУ Михаил Драпатый давил людей на БМП 9 мая 2014 года в Мариуполе.

    Как сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram-канале, в 2014 году Драпатый был командиром 72-й механизированной бригады ВСУ, которая атаковала Мариуполь.

    Отмечается, что в прошлом году МВД России объявило Драпатого в розыск по обвинению в обстрелах мирных жителей ДНР и ЛНР.

    Ранее украинское военное руководство второй раз за два месяца сменило командующего харьковской группировкой ВСУ. С 11 мая бригадный генерал Михаил Драпатый назначен на должность командующего ОТГВ «Харьков», при этом он продолжает занимать должность заместителя начальника Генштаба ВСУ.

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    13 мая 2024, 20:54 • Новости дня
    Харьков начали покидать семьи с детьми

    СМИ: Семьи с детьми начали уезжать из Харькова

    Харьков начали покидать семьи с детьми
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Семьи с детьми стали массово уезжать из Харькова, жители убирают с сайтов объявления о продажах своих автомобилей, сообщают местные СМИ.

    Издание «Страна.ua» пишет, несмотря на то что жители активно покидают город, обстановка в Харькове спокойная, передает ТАСС.

    Между тем в Госслужбе Украины по ЧС сообщили, что двое суток идет эвакуация из населенных пунктов Богодуховского, Чугуевского и Харьковского районов области, уже вывезены несколько тысяч жителей.

    Ранее в апреле власти Харькова заявили, что планы эвакуации города разработаны, но запускать их пока не будут. Издание NYT сообщило, что наступление ВС России на Харьков может вынудить украинское руководство пойти на перемирие с Россией.

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    14 мая 2024, 10:11 • Новости дня
    Руководство ВСУ сбежало из Купянска

    Водолацкий: Руководство ВСУ бросило подразделения прикрытия и сбежало из Купянска

    Руководство ВСУ сбежало из Купянска
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Александра Юдина

    Руководство украинской армии покинуло город Купянск в Харьковской области, оставив только подразделения прикрытия, сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

    По его словам, в Купянске нет военных, киевское руководство давно сбежало, также уехала местная власть, остались только подразделения прикрытия, передает ТАСС.

    Также депутат отметил, что в Купянске тяжелая боевая обстановка, туда направлены подразделения из западных стран, регулярные военные из Польши и Чехии под флагом наемников.

    По словам Водолацкого, Харьковское направление является самым важным и перспективным для российских сил, так как со стороны Харькова идут обстрелы Белгородской области.

    Ранее руководитель российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что для усиления ВСУ на Купянском направлении поступило много наемников, включая франкоговорящих и говорящих на польском. СМИ писали, что иностранные наемники используются Украиной как расходный материал, они предназначены для «самопожертвования».

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    14 мая 2024, 08:32 • Новости дня
    ВСУ решили направить половину новых бригад на защиту Киева

    Politico: ВСУ направят пять из десяти новых бригад на защиту Киева

    ВСУ решили направить половину новых бригад на защиту Киева
    @ Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские власти планируют перебросить пять из десяти новых бригад, которые будут сформированы в ближайшие недели, на защиту украинской столицы, сообщает газета Politico.

    По данным издания, меры предприняты из опасений, что российские войска, добившись успехов в Харьковской области, могут вновь подойти к Киеву.

    Издание отмечает, что бои в Харьковской области знаменуют собой начало «решающего сражения», которое будет иметь решающее значение для дальнейшего развития конфликта. Politico полагает, что взятие Харькова российскими силами может привести к ослаблению поддержки Западом Украины в ближайшее время, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что Россия создает буферную зону на Харьковском направлении.

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    14 мая 2024, 08:28 • Новости дня
    Вучич объяснил, почему решил встретиться с Кулебой и супругой Зеленского
    Вучич объяснил, почему решил встретиться с Кулебой и супругой Зеленского
    @ ANDREJ CUKIC/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Белград сотрудничает с Киевом в сфере общих задач, поэтому принимает главу МИД Украины Дмитрия Кулебу и жену президента Украины Владимира Зеленского Елену, пояснил сербский президент Александр Вучич.

    Так, сербский президент не видит смысла «не разговаривать со страной с населением 40 млн человек, которая никогда не делала ничего плохого Сербии и не признала Косово», передает ТАСС.

    Также Вучич отметил, что его обязанностью стало просить Украину не быть «на другой стороне» при голосовании в Совете Европы о приеме Косова, не быть против Белграда в Генеральной Ассамблее ООН.

    Ранее Зеленская отклонила приглашение Белого дома посетить выступление американского президента Джо Байдена в Конгрессе.

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    13 мая 2024, 23:25 • Новости дня
    В Сумской области Украины объявили эвакуацию двух городов

    В Сумской области Украины объявили эвакуацию двух городов, в Белгородской области угроза ракетного удара

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Сумской области Украины объявили эвакуацию населения городов Белополье и Ворожба. Об этом сообщил глава областной военной администрации региона Владимир Артюх.

    «Жители Белополья и Ворожбы, особенно семьи с детьми, желающие эвакуироваться, должны обратиться к старостам и председателям общин», – приводит ТАСС заявление Артюха.

    По его словам, эвакуированное население будет размещено в местах компактного проживания на территории области.

    Ранее сообщалось, что власти Харьковской области эвакуировали почти 6 тысяч человек.

    В этот же день была объявлена угроза ракетного удара в Шебекинском городском округе Белгородской области. «По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», – обратилось к жителям ГУ МЧС по региону.

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    14 мая 2024, 09:05 • Новости дня
    Буданов счел критичной ситуацию для ВСУ в Харьковской области

    Глава ГУР Минобороны Украины Буданов признал, что ситуация для ВСУ стала критической в Харьковской области

    Буданов счел критичной ситуацию для ВСУ в Харьковской области
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Обстановка для ВСУ становится критической в Харьковской области, заявил газете The New York Times глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов в России).

    По его словам, в данный момент обстановка в Харьковской области находится на грани, каждый час ситуация приближается к критической, передает ТАСС.

    Также Буданов отметил, что Киев предпринимает попытки перебросить подкрепления с других участков фронта на северо-восток Украины, однако это сложно сделать в связи с нехваткой личного состава.

    При этом глава украинской разведки выразил уверенность, что ВСУ смогут стабилизировать ситуацию в течение нескольких дней.

    Ранее ВС России нанесли удар по району в Харькове, где располагается пункт временной дислокации полиции.

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    14 мая 2024, 06:55 • Новости дня
    Студента МГУ отчислили за сбор денег для ВСУ

    Студента Сергея Гулько из Одессы отчислили из МГУ за сбор денег для ВСУ

    Студента МГУ отчислили за сбор денег для ВСУ
    @ Sergey Smirnov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский студент МГУ, ранее арестованный в Москве за попытки собрать в интернете деньги для ВСУ, отчислен с факультета фундаментальной медицины (ФФМ).

    «Претензий к успеваемости Гулько у факультета не было. С учетом назначенных административных наказаний подписан приказ об отчислении», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы факультета.

    Гражданин Украины, уроженец Одессы, студент шестого курса Сергей Гулько, проживающий в общежитии вуза, неоднократно размещал призывы националистического характера, а также публикации, «направленные на сбор денег «для нужд ВСУ, а также изыскивал сведения о возможном механизме вступления в ряды ВСУ».

    26 апреля Гулько был арестован на 12 суток за нарушение ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды). Студент также получил уведомление о сокращении срока пребывания в России и необходимости выехать за ее пределы.

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    13 мая 2024, 21:53 • Новости дня
    Дания решила передать Украине F-16 в течение месяца
    Дания решила передать Украине F-16 в течение месяца
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Самолеты F-16 из Дании будут на Украине в течение месяца, сообщили украинские СМИ.

    По данным издания «Страна», такое заявление сделал премьер-министр Дании Фредериксен.

    Ранее представитель Воздушных сил ВС Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что обучение украинских военных летчиков управлению истребителями F-16, которое будет проходить в Дании и Британии, займет от четырех месяцев до двух лет.

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    14 мая 2024, 13:12 • Новости дня
    Зеленский попросил у Блинкена две системы Patriot

    УНИАН: Зеленский попросил у Блинкена две системы Patriot для Харькова и области

    Зеленский попросил у Блинкена две системы Patriot
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном попросил две системы Patriot для защиты Харькова и Харьковской области, пишет украинское агентство УНИАН.

    По информации издания, Украине важно получить военную помощь от США как можно скорее, передает ТАСС.

    Также СМИ сообщает, что президент обратил внимание на насущную потребность усиления противовоздушной обороны Украины, так как системы и средства ПВО являются «самым большим дефицитом для ВСУ».

    Ранее газета The Wall Street Journal писала, что инициатива США по оказанию помощи Киеву с целью перехвата инициативы на поле боя и укрепления обороны кажется недосягаемой.

    Американские СМИ писали ранее, что Блинкен «на фоне военных успехов России» прибыл на Украину.

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    14 мая 2024, 16:48 • Новости дня
    В Киеве назвали всех уклонистов цыганами

    В Киеве отказались считать уклонистов украинцами

    В Киеве назвали всех уклонистов цыганами
    @ wikipedia.org

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-советник главы МВД Украины Виктор Андрусив заявил, что уклонисты не могут называть себя украинцами, потому как они – цыгане, сообщает издание «Страна».

    Андрусив считает, что «уклонисты», сбежав из страны, выбрали цыганскую жизнь, они будут всю жизнь жить в каких-то контейнерах и работать только на черных работах из-за незнания языка и невозможности подтвердить квалификацию, передает «МК».

    Ранее в украинском сегменте социальной сети с короткими видео TikTok на фоне звучащих на Украине заявлений о необходимости мобилизации женщин появилась женская версия тренда «ухилянт» (уклонист).

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    14 мая 2024, 13:40 • Новости дня
    Российские войска освободили Бугроватку в Харьковской области
    Российские войска освободили Бугроватку в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки подразделения группировки «Север» в ходе активных действий освободили населенный пункт Бугроватка в Харьковской области, сообщило Министерство обороны.

    Подразделения продвинулись в глубину обороны ВСУ, поразили живую силу и технику 23-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны у Веселого, Волчанска и Липцов в Харьковской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также группировка отразила контратаку штурмовой группы 120-й бригады теробороны у Старицы в Харьковской области. Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 135 человек и две бронемашины.

    При контрбатарейной борьбе поражены чешская машина РСЗО Vampire, гаубица Д-20, три САУ «Гвоздика», машина ЗРК «Стрела-10» и немецкая зенитная самоходная установка Gepard.

    Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что ВС России взяли под контроль западную и северную части города Волчанска.

    Коментарии (0)
    14 мая 2024, 15:06 • Новости дня
    Белоусов призвал опережать ВСУ в технологиях

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Важно улучшать военное образование и адаптировать опыт спецоперации, поскольку украинская армия быстро учится, заявил кандидат на пост главы Минобороны Андрей Белоусов на заседании Совфеда.

    Применение новых технологий меняет ситуаций каждую неделю, нужно «не просто учиться и следовать», необходимо упреждать ВСУ, сказал Белоусов, передает ТАСС.

    Такая работа налажена с Генштабом ВС России, она требует «повседневного включения». Необходимо обобщать опыт применения новых технологий, отрабатывать новые формы ведения и новые методы ведения боевых действий.

    Также он заявил, что все дела Министерства обороны являются первоочередными, «других просто нет».

    Коментарии (11)
    14 мая 2024, 10:09 • Новости дня
    Блинкен прибыл на Украину на фоне военных успехов России

    NYT: Блинкен прибыл на Украину на фоне военных успехов России

    Блинкен прибыл на Украину на фоне военных успехов России
    @ BRENDAN SMIALOWSKI/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен «на фоне военных успехов России» прибыл на Украину, сообщают американские СМИ.

    Как пишет газета The New York Times, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника, госсекретарь собирается обсудить с украинским руководством ситуацию на передовой и дальнейшие меры поддержки киевского правительства, передает Ura.ru.

    Блинкен собирается акцентировать, что Украина «должна прогрессировать в демократии» и реформах, направленных на борьбу с коррупцией, говорится в публикации NYT.

    Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) заявил, что обстановка для ВСУ становится критической в Харьковской области.

    Коментарии (10)
    13 мая 2024, 21:29 • Новости дня
    Анонсирована встреча Вучича с Еленой Зеленской

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Сербии Александр Вучич в понедельник примет первую леди Украины Елену Зеленскую.

    Администрация сербского президента сообщила, что встреча запланирована на понедельник 13 мая, передает РИА «Новости».

    Елена Зеленская утром выступила в Белграде на открытии конференции о психическом здоровье, которую проводит супруга сербского президента Александра Вучича – Тамара Вучич.

    Ранее Зеленская отклонила приглашение Белого дома посетить выступление американского президента Джо Байдена в Конгрессе.

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