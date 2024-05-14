Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.2 комментария
В Кремле отреагировали на информацию о причастных к подрыву «Северных потоков»
Механизмов по обмену информацией о подрывах «Северных потоков» между Россией и Украиной нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, если эта информация может представлять какую-либо ценность, то «это то, на что должны обратить пристальное внимание датчане, шведы и другие», передает ТАСС.
Ранее украинский политик Андрей Деркач заявил, что его источники установили личности всех украинцев, участвовавших в прикрытии диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».