В Кремле отреагировали на информацию о причастных к подрыву «Северных потоков»

Tекст: Александра Юдина

По его словам, если эта информация может представлять какую-либо ценность, то «это то, на что должны обратить пристальное внимание датчане, шведы и другие», передает ТАСС.

Ранее украинский политик Андрей Деркач заявил, что его источники установили личности всех украинцев, участвовавших в прикрытии диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».