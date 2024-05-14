Экс-депутат Рады Деркач: Установлены имена причастных к диверсии на «Северных потоках» украинцев

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в подрыве принимали участие Андрей Бургомистренко, Роман Червинский, Сергец Кузнецов, Олег Варава, Руслан Руденко и Марина Ситало, некоторые из них являются сотрудниками СБУ и ГУР МО Украины, передает ТАСС.

Экс-депутат рады сообщил, что подготовка к диверсии велась на Украине, в частности, на территории Житомирской области, а также в Румынии, рядом с натовской базой Мангалиа.

«Они тренировались на «Южных потоках», арендовали большую яхту, а потом их перевезли в Польшу», – рассказал Деркач.

Ранее заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан заявил, что Китай призывает как можно скорее начать международное расследование теракта на газопроводе «Северный поток». Министерство иностранных дел Германии стандартным ответом отреагировало на призыв КНР.

