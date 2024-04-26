Китай призвал к международному расследованию подрыва «Северных потоков»

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы вновь призываем оперативно запустить международное расследование под руководством ООН, чтобы установить истину и сделать так, чтобы ее услышали», – сказал Шуан, передает РИА «Новости».

Китайская сторона также призывает к взаимодействию и сотрудничеству с Россией в этом вопросе, добавил он.

Ранее эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что после подрыва «Северных потоков» Европа перестала доверять Америке.