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Китай призвал к международному расследованию подрыва «Северных потоков»
Заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан заявил, что Китай призывает как можно скорее начать международное расследование теракта на газопроводе «Северный поток».
«Мы вновь призываем оперативно запустить международное расследование под руководством ООН, чтобы установить истину и сделать так, чтобы ее услышали», – сказал Шуан, передает РИА «Новости».
Китайская сторона также призывает к взаимодействию и сотрудничеству с Россией в этом вопросе, добавил он.
Ранее эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что после подрыва «Северных потоков» Европа перестала доверять Америке.