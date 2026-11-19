70 лет назад, в ноябре 1956-го, Советский Союз ввел дополнительные войска в Венгрию. Прав ли был Хрущев, усмиряя таким образом молодое социалистическое государство, которое так и норовило сойти с социалистического пути развития?4 комментария
Си Цзиньпин призвал полностью запретить и уничтожить ядерное оружие
Си Цзиньпин призвал запретить и уничтожить ядерное оружие
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости полностью запретить и уничтожить ядерное оружие в мире.
«Ядерное оружие – это дамоклов меч, висящий над головой человечества. Его необходимо полностью запретить и уничтожить, чтобы в конечном итоге построить мир, свободный от ядерного оружия», – заявил китайский лидер.
Об этом он сказал в Шэньчжэне на первой в истории трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, которая проходит на полях саммита АТЭС, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг лидеры России, США и Китая начали первую в истории трехстороннюю встречу в Шэньчжэне.
В среду Владимир Путин и Си Цзиньпин выступили с критикой западных санкций и протекционизма в преддверии переговоров с Дональдом Трампом.
На прошлой неделе помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о проведении встречи в государственной резиденции лидера Китая после саммита АТЭС.