Си Цзиньпин призвал запретить и уничтожить ядерное оружие

Tекст: Елизавета Шишкова

«Ядерное оружие – это дамоклов меч, висящий над головой человечества. Его необходимо полностью запретить и уничтожить, чтобы в конечном итоге построить мир, свободный от ядерного оружия», – заявил китайский лидер.

Об этом он сказал в Шэньчжэне на первой в истории трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, которая проходит на полях саммита АТЭС, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг лидеры России, США и Китая начали первую в истории трехстороннюю встречу в Шэньчжэне.

В среду Владимир Путин и Си Цзиньпин выступили с критикой западных санкций и протекционизма в преддверии переговоров с Дональдом Трампом.

На прошлой неделе помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о проведении встречи в государственной резиденции лидера Китая после саммита АТЭС.