Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.6 комментариев
США собираются утроить выпуск самой большой неядерной бомбы GBU-57
США готовятся увеличить выпуск мощнейших неядерных бомб GBU-57 в Оклахоме как минимум втрое
Армейский завод в штате Оклахома готовится увеличить производство самой большой неядерной бомбы США, известной как Massive Ordnance Penetrator, как минимум втрое.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.
Отмечается, что бомбы этого типа часто упоминаются в контексте возможных атак на находящиеся глубоко под землей ядерные объекты Ирана или КНДР.
GBU-57 предназначены для поражения сильно укреплённых подземных объектов.
Ожидается, что завод выйдет на повышенную мощность к осени текущего года.