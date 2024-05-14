США собираются утроить выпуск самой большой неядерной бомбы GBU-57

США готовятся увеличить выпуск мощнейших неядерных бомб GBU-57 в Оклахоме как минимум втрое

Tекст: Денис Тельманов

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.



Отмечается, что бомбы этого типа часто упоминаются в контексте возможных атак на находящиеся глубоко под землей ядерные объекты Ирана или КНДР.

GBU-57 предназначены для поражения сильно укреплённых подземных объектов.



Ожидается, что завод выйдет на повышенную мощность к осени текущего года.