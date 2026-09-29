Суд запретил ретейлеру «DOM Лента» использовать бренды OBI

Суд в Москве запретил ретейлеру «DOM Лента» использовать бренды немецкой OBI

Tекст: Валерия Городецкая

В судебном акте говорится о запрете использования обозначений OBI, «ОБИ» и других сходных с ними на сайте ретейлера и в гипермаркетах в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах России, передает РИА «Новости».

Суд обязал «Дом Ленту» удалить эти обозначения с сайтов и из интерьеров гипермаркетов, включая вывески, униформу и упаковочные материалы. Другому ответчику – ООО «ОБИ Франчайзинговый центр» – также запрещено использовать бренды истца на сайтах.

В случае неисполнения решения ответчикам назначена неустойка в размере 10 тыс. рублей в день. Суд также взыскал с ответчиков по 1,2 млн рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца суд лишил концерн Roshen прав на товарный знак «Бим Бом».

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