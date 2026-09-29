У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.3 комментария
Суд в Нью-Йорке перенес заседание по делу российских руферов
Заседание суда в Нью-Йорке по делу российских руферов Ивана Биркуса (Кузнецова) и Ангелины Николау, которые залезли на Эмпайр-стейт-билдинг, перенесено на 27 октября.
Перенос связан с тем, что большое жюри пока не приняло процессуального решения и должно определить достаточность доказательств для утверждения обвинительного заключения, пишет РИА «Новости». До этого момента рассмотрение дела по существу не начнется, однако обвинения с россиян не сняты.
На эту дату заседание предложил перенести адвокат пары.
Ранее прокуратура Манхэттена сообщала, что паре предъявлены три обвинения в уголовных преступлениях категории D, каждое из которых предусматривает до семи лет лишения свободы, а также административное обвинение за проникновение на крышу.
На предварительных слушаниях 2 июля Николау и Кузнецов не признали вину и были отпущены из-под стражи без залога. За их делом следит министерство внутренней безопасности США, которое подтвердило законность въезда россиян в страну 8 января.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские руферы Биркус и Николау прибыли в суд Нью-Йорка. Летом прокуратура Манхэттена пригрозила им 20 годами тюрьмы.
В начале июля россиянам предъявили обвинения после подъема на Эмпайр-стейт-билдинг.