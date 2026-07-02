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    На Украине заплели новую интригу с Залужным
    Украинский дрон с пятью килограммами взрывчатки упал в Турции
    Бронзовую скульптуру Пушкина похитили в немецком городе Хемер
    Сын Плющенко получил право выступать за Азербайджан
    Масштабный пожар произошел в Киеве на фоне атаки БПЛА
    В Монако задержали иностранца по делу о покушении на бизнесмена Ермолаева
    Гражданину Украины в Германии предъявлены обвинения по делу «Северных потоков»
    Захарова заявила о подготовке Россией ответа на американские ракеты в Японии
    Медведев представит Россию на церемонии прощания с Али Хаменеи в Тегеране
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Нельзя отдавать Запорожскую Сечь бандеровцам

    Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.

    18 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем России ОБСЕ и прочие бессмысленные структуры

    Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?

    18 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Своими атаками Запад вынуждает Россию идти до конца

    Чем дальше, тем очевиднее, что у Запада просто нет плана Б в войне с нашей страной. Европа поставила на победу над нами вообще все – и в силу отсутствия альтернативы там будут переть буром в выбранном направлении – вопреки здравому смыслу, вопреки самым убедительным рациональным доводам, вопреки самой реальности.

    22 комментария
    2 июля 2026, 05:46 • Новости дня

    Российским руферам предъявлены обвинения после подъема на Эмпайр-стейт-билдинг

    Российским руферам Биркусу и Николау предъявлены обвинения в Нью-Йорке

    Tекст: Антон Антонов

    Россиянам Ивану Биркусу (Кузнецову) и Ангелине Николау, взобравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, в США предъявлены восемь обвинений, сообщает телеканал ABC.

    По данным ABC, в среду Николау и Биркус незаметно обошли охрану и поднялись на шпиль высотки. Там мужчина сделал девушке предложение. Руферы Николау и Биркус являются героями документального фильма Netflix Skywalkers: A Love Story.

    «По данным полиции, обоим предъявлено множество обвинений, включая кражу со взломом, создание угрозы жизни и здоровью, умышленное причинение вреда имуществу, незаконное проникновение на чужую территорию, нарушение местного закона, незаконное вмешательство в чужое имущество, хулиганство и хранение инструментов для взлома», – говорится в сообщении телеканала.

    В материале подчеркивается, что все восемь пунктов связаны с их несанкционированным подъемом на знаменитый небоскреб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Нью-Йорка задержала забравшихся на Эмпайр-стейт-билдинг россиян.

    Высота Эмпайр-стейт-билдинг с учетом шпиля составляет около 443 м. Административный кодекс Нью-Йорка запрещает забираться на здания выше 15 м.

    1 июля 2026, 16:46 • Новости дня
    «Единая Россия» выступила за упрощение оформления пенсий
    «Единая Россия» выступила за упрощение оформления пенсий
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Государственной Думе подготовили законопроект, позволяющий назначать страховые пенсии по старости без личного обращения граждан в соответствующие инстанции, заявил замруководителя фракции партии «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

    Партия «Единая Россия» выступила с инициативой упростить процесс оформления пенсионных выплат для россиян, сообщает официальный сайт «Единой России». Заместитель руководителя фракции в Государственной Думе Андрей Исаев рассказал о разработке соответствующего законопроекта.

    По словам парламентария, новые нормы позволят назначать страховые пенсии по старости автоматически, исключая необходимость личного визита граждан в ведомства. «Сегодня у государства достаточно инструментов, чтобы сделать этот процесс быстрым, удобным и комфортным для граждан», – отметил Исаев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтруд России подготовил переход к проактивному назначению страховых пенсий по старости.

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    1 июля 2026, 09:53 • Новости дня
    Александр Овечкин стал безработным
    Александр Овечкин стал безработным
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Рекордсмен Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин завершил свой 21-й сезон за «Вашингтон» и получил право продолжить карьеру в любом другом клубе.

    Срок действия соглашения 40-летнего форварда с клубом «Вашингтон Кэпиталз» истек в среду, 1 июля, передает РИА «Новости».

    Александр Овечкин выступал за команду на протяжении 21 сезона с момента своего дебюта в лиге в 2005 году. Теперь он получил статус неограниченно свободного агента, рынок которых открывается в 19:00 по московскому времени.

    Накануне генеральный менеджер клуба Крис Патрик сообщил, что вопрос о продолжении карьеры нападающего решится в ближайшее время. Сегодня Овечкин является главным рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 проведенных матчах.

    Предыдущий рекорд принадлежал канадцу Уэйну Гретцки, который забил 894 гола в 1487 играх. При этом легендарный канадец пока удерживает лидерство по сумме заброшенных шайб в регулярных чемпионатах и розыгрышах Кубка Стэнли – 1016 голов. На счету российского хоккеиста сейчас 1006 точных бросков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал о планах Александра Овечкина остаться в «Вашингтоне».

    Весной сам хоккеист анонсировал обсуждение своего будущего с руководством клуба.

    В марте нападающий установил новый абсолютный рекорд по числу голов в истории НХЛ.

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    1 июля 2026, 22:22 • Видео
    Франция обвиняет СБУ в теракте

    Ведущие СМИ Франции со ссылкой на собственные источники и опрошенных экспертов назвали СБУ главным подозреваемым в организации теракта в Монако. Кого и зачем хотел убить Владимир Зеленский?

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    1 июля 2026, 12:51 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожские Копани и харьковское Украинское
    Российские войска освободили запорожские Копани и харьковское Украинское
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Украинское в Харьковской области, а группировка «Восток» освободила Копани в Запорожской области.

    Группировка «Север» нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны около Хатнего, Белого Колодезя, Казачьей Лопани, Зарубинки, Ольховатки и Бугаевки в Харьковской области.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны возле Уланово, Вольной Слободы, Храповщины, Хотени и города Сумы, говорится в канале Max Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, американский бронеавтомобиль HMMWV, десять пикапов, два артиллерийских орудия, хорватскую пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 и израильскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы RADA.

    В то же время подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Копани в Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанским в Днепропетровской области, Благодатным, Рыбальским, Новогригоровкой, Любицким, Егоровкой, Вольным и Барвиновкой в Запорожской области.

    Противник при этом потерял до 460 военнослужащих, четыре бронемашины и американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Подлимана, Червоного Оскола и Малеевки в Харьковской области и Лозового в Донецкой народной республике (ДНР).

    При попытке восстановить переправу через реку Северский Донец в районе Маяков (ДНР) в результате авиаудара по инженерным подразделениям 63-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 20 боевиков и инженерная техника.

    Всего в зоне ответственности группировки за минувшие сутки потери противника составили до 200 военнослужащих, бронетранспортер М1117 и четыре американские бронемашины HMMWV, три орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и штурмового полка ВСУ у Дружковки, Николаевки, Стародубовки и Новониколаевки ДНР, отчитались в Минобороны.

    Всего в зоне ответственности группировки противник за прошедшие сутки потерял до 210 военнослужащих, два танка, три бронемашины, пять артиллерийских орудий.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии поблизости от Ивановки, Чугуево, Марьевки, Новопавловки и Подгавриловки в Днепропетровской области, Доброполья, Шевченко, Анновки, Торецкого, Кучерова Яра, Райского и Грузского в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 300 военнослужащих, две бронемашины «Казак», два орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной разведки и пять станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска зачистили от противника Малиновку в ДНР, запорожские Ровное и Лесное.

    За день до того ВС России взяли под контроль днепропетровскую Богодаровку.

    До этого ВС РФ освободили днепропетровские Писанцы и запорожскую Новоселовку.

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    1 июля 2026, 16:50 • Новости дня
    Пушков опубликовал документы об обещании США не расширять НАТО на восток
    Пушков опубликовал документы об обещании США не расширять НАТО на восток
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Сенатор Алексей Пушков опубликовал бумаги, подтверждающие нарушение Вашингтоном данного в 1990 году твердого обещания отказаться от продвижения военного блока на восток.

    В представленных материалах зафиксированы гарантии бывшего американского госсекретаря Джеймса Бейкера советскому лидеру Михаилу Горбачеву. Политик заверял, что после интеграции объединенной Германии Североатлантический альянс откажется от расширения в восточном направлении.

    «Если мы сохраним присутствие в той части Германии, которая является частью НАТО, то не произойдет расширение юрисдикции сил НАТО ни на один дюйм на восток», – перевел фрагмент текста Алексей Пушков в Telegram.

    Парламентарий назвал формулировки предельно ясными и констатировал факт обмана со стороны Соединенных Штатов. Он напомнил, что спустя всего три года в Вашингтоне начали активно разрабатывать планы по присоединению восточных стран к военному союзу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года президент России Владимир Путин потребовал исполнения обещаний о нерасширении НАТО на восток.

    Глава МИД Сергей Лавров отметил признание Дональдом Трампом факта обмана российской стороны.

    Агентство национальной безопасности США сняло гриф секретности с архивных документов об отношениях альянса и Москвы.

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    1 июля 2026, 17:52 • Новости дня
    Захарова заявила о подготовке Россией ответа на американские ракеты в Японии
    Захарова заявила о подготовке Россией ответа на американские ракеты в Японии
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Размещение Вашингтоном ракет средней и меньшей дальности на японской территории создает прямую угрозу Дальнему Востоку и повлечет за собой неизбежные компенсирующие меры, заявила официальный представитель МИД России, Мария Захарова.

    Развертывание Вашингтоном вооружений в соседнем государстве несет угрозу рубежам страны, передает ТАСС. «Мы рассматриваем предоставление территории Японии для размещения американских ракетных комплексов средней и меньшей дальности вне зависимости от продолжительности дислокации <...> как шаг, оказывающий серьезное негативное воздействие и влияние на стабильность и безопасность Азиатско-Тихоокеанского региона и создающий прямую угрозу российским дальневосточным рубежам», – указала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат отметила, что Москва неоднократно предостерегала Токио от подобных деструктивных действий. По ее словам, теперь российская сторона вынуждена прибегнуть к компенсирующим мерам для укрепления национальной обороноспособности.

    Представитель ведомства добавила, что Россия активно координирует усилия по поддержанию мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе со своими партнерами. В будущем данное стратегическое взаимодействие планируется только усиливать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Министерство иностранных дел России отреагировало на предоставление Японией своей территории для размещения американских ракетных комплексов Typhon.

    Месяцем ранее Мария Захарова назвала развертывание Токио дальнобойных вооружений частью опасного курса на ремилитаризацию.

    Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков предупредил о неизбежности компенсирующих военно-технических мер со стороны Москвы.

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    1 июля 2026, 19:20 • Новости дня
    Украинский дрон с пятью килограммами взрывчатки упал в Турции

    IHA: Начиненный взрывчаткой украинский дрон упал в турецкой провинции Трабзон

    Украинский дрон с пятью килограммами взрывчатки упал в Турции
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Инцидент с падением украинского беспилотника произошел в турецкой провинции Трабзон, пишет местное агентство IHA.

    «Украинский БПЛА разрушился, врезавшись в дерево в районе Вакфыкебир. Специалисты осмотрели объект и установили, что дрон вооружен пятью килограммами взрывчатки», – говорится в сообщении IHA, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что рухнувший боевой БПЛА спровоцировал панику среди местных жителей. По факту происшествия уже начата официальная проверка.

    В конце июня жители турецкой провинции Самсун обнаружили в поле моторную часть украинского дрона-камикадзе.

    В тот же день крупный неопознанный беспилотник рухнул рядом с жилым домом в деревне Кушкаясы.

    В середине прошлого месяца отдыхающие на побережье Черного моря нашли выброшенный на берег вооруженный летательный аппарат.

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    1 июля 2026, 09:38 • Новости дня
    Москва заверила в решительном ответе в случае нападения Украины на Белоруссию
    Москва заверила в решительном ответе в случае нападения Украины на Белоруссию
    @ Андрей Александров/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия и Белоруссия дадут совместный решительный ответ на любую военную агрессию со стороны украинских вооруженных сил, заявил зампред Совфеда Константин Косачев.

    «Вне всякого сомнения. Мы Союзное государство, мы союзники в военном отношении. И любой, кто говорит о перспективе какой-то вооруженной операции в отношении Белоруссии, должен отчетливо понимать, что он будет иметь дело с консолидированным отпором со стороны наших двух союзных государств», – заявил сенатор, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от Минска прекратить создание приграничной военной инфраструктуры.

    Замглавы МИД Белоруссии Игорь Секрета назвал подобные угрозы попыткой поднять падающий рейтинг украинского лидера.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал соседней республике всестороннюю поддержку Москвы для отражения любых атак.

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    1 июля 2026, 12:15 • Новости дня
    Российские удары лишили Украину автозаправок в пяти регионах
    Российские удары лишили Украину автозаправок в пяти регионах
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ночь на 1 июля российские войска нанесли удары по ряду областей Украины, уничтожив автозаправочные станции сразу в нескольких регионах.

    По данным украинских СМИ, в ночь на 1 июля Вооруженные силы России нанесли удары по целям в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской и Черниговской областях Украины, а также на временно оккупированных территориях Донбасса и Новороссии.

    Украинская сторона заявила, что за последние часы лишилась автозаправок сразу в пяти регионах страны.

    Особенно заметные потери пришлись на Днепропетровскую область, где российскими военными, по тем же данным, были уничтожены пять автозаправочных станций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска наносят массированные удары по топливной инфраструктуре Украины, в том числе по АЗС в Сумах и Никополе Днепропетровской области.

    Российские беспилотники дальними ударами поразили 25 автозаправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами в разных городах Украины.

    Серия ударов нанесена по автозаправочным станциям украинской компании «Укрнафта» в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях.

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    1 июля 2026, 11:01 • Новости дня
    Politico: Европейцы рекордно сплотились вокруг Евросоюза из-за страха войн

    Опрос Eurobarometer зафиксировал рекордный уровень поддержки ЕС жителями

    Politico: Европейцы рекордно сплотились вокруг Евросоюза из-за страха войн
    @ Stewart Kirby/Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Жители Европы испытывают растущий пессимизм по поводу ситуации в мире, на этом фоне уровень их доверия к Европейскому союзу достиг рекордных показателей.

    Около 74% граждан считают, что их страны выиграли от членства в Евросоюзе, передает Politico. Подобный высокий уровень поддержки фиксировался лишь однажды в начале прошлого года. Результаты опроса показывают, что привлекательность объединения растет параллельно с тревогой из-за международных конфликтов.

    Порядка 58% респондентов заявили о пессимистичном взгляде на будущее мира, что на шесть процентных пунктов больше по сравнению с ноябрем прошлого года. При этом 59% опрошенных с оптимизмом смотрят на перспективы самого Евросоюза. Главным преимуществом членства в ЕС 40% граждан назвали вклад объединения в защиту мира и безопасности.

    Среди ключевых направлений для укрепления позиций ЕС в мире европейцы выделили оборону, энергетическую независимость и конкурентоспособность. «В период глобальной неопределенности европейцы все чаще видят в Европейском союзе маяк стабильности. В неспокойном мире это доверие является главным активом Европы», – заявила председатель Европарламента Роберта Метсола.

    Уровень удовлетворенности членством в ЕС варьируется в зависимости от страны. В Мальте, Дании, Люксембурге и Португалии более 90% опрошенных отметили пользу от нахождения в союзе. В то же время в Греции, Австрии, Франции и Болгарии этот показатель составил около 60%. В исследовании Eurobarometer приняли участие более 26 тыс. граждан старше 15 лет во всех странах объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, опросы общественного мнения показали снижение готовности жителей Западной Европы поддерживать Украину.

    Ранее страны Евросоюза не согласовали механизм предоставления Киеву займа на 90 млрд евро.

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    1 июля 2026, 13:19 • Новости дня
    Матвиенко призвала «не охать и не ахать» из-за ситуации с топливом

    Матвиенко поручила Совфеду контролировать обеспечение аграриев топливом

    Матвиенко призвала «не охать и не ахать» из-за ситуации с топливом
    @ Federation Council of Russia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Выступая в Совете Федерации, Валентина Матвиенко признала, что топливная ситуация в России остается сложной, но подчеркнула, что правительство уже действует, и призвала не драматизировать.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не драматизировать ситуацию с топливом, передает ТАСС.

    «Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства», – заявила спикер на пленарном заседании.

    Тему поднял сенатор Виктор Кресс, обративший внимание на критический рост цен. Парламентарий отметил, что для покупки литра горючего аграриям приходится продавать пять литров молока. Он предупредил, что без поддержки государства заготовка кормов и уборочная кампания могут полностью остановиться.

    Глава Совфеда заверила, что страна выйдет из этих специально созданных трудностей, а рабочая группа вице-премьера Александра Новака ежедневно ищет оптимальные решения. Чтобы не допустить срыва страды, Матвиенко поручила первому вице-спикеру Андрею Яцкину и главе аграрного комитета Александру Двойных взять поставки дизеля на особый контроль.

     «Надо не драматизировать, не охать-ахать, а вместе искать решение», – добавила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка и обратил внимание на очереди на заправках и нехватку отдельных марок бензина.

    Вице-премьер Александр Новак на этом совещании сообщил о разработке комплекса мер для бесперебойных поставок топлива на внутренний рынок в период повышенного летнего спроса.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о проработке возможного импорта нефтепродуктов как дополнительного шага к стабилизации внутреннего топливного рынка.

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    1 июля 2026, 11:40 • Новости дня
    Автомобильный мост на трассе Донецк – Мариуполь частично обрушился

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Володарском округе ДНР произошло частичное обрушение автомобильного моста через реку Калка в результате удара украинских войск, сообщил глава округа Константин Зинченко.

    «Да, там пролет обрушился», – сказал Зинченко ТАСС.

    Чиновник уточнил, что повреждение переправы через реку Калка стало следствием атаки со стороны ВСУ.

    В связи с разрушением пролета движение на участке закрыто. Власти пообещали оперативно организовать пути объезда для транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня власти ДНР перекрыли движение по мосту на трассе «Новороссия» из-за налета беспилотников. В тот же день глава республики Денис Пушилин заявил о ранении двух мужчин на мариупольской трассе.

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    1 июля 2026, 18:15 • Новости дня
    В Днепропетровской области уничтожен Просянский элеватор
    В Днепропетровской области уничтожен Просянский элеватор

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Днепропетровской области в результате серии ударов корректируемыми авиабомбами был поражен Просянский элеватор, используемый ВСУ как логистический узел.

    Этот объект являлся одним из крупнейших элеваторов на Украине, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max. Он активно использовался противником в качестве важного логистического узла.

    В конце июня российская армия нанесла серию ударов по логистике ВСУ в Днепропетровской области.

    В этом же регионе военные уничтожили базу горюче-смазочных материалов украинских войск.

    Месяцем ранее ракета «Искандер-М» поразила еще один крупный логистический хаб противника.

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    1 июля 2026, 17:04 • Новости дня
    Тело актера из сериала «Бригада» нашли в реке Оке

    Водолазы обнаружили тело актера Александра Высоковского в реке Оке в Подмосковье

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Специалисты извлекли из воды погибшего артиста Александра Высоковского на территории Московской области.

    Трагическая находка была сделана в реке Оке, передает ТАСС. Информацию о происшествии официально подтвердили представители оперативных служб. «По предварительным данным, тело Высоковского нашли в Оке в Подмосковье», – сообщил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актер сериала «Бригада» Александр Высоковский пропал без вести на реке Оке. Ранее сообщалось, что в акватории Москвы-реки обнаружили тело неизвестного мужчины. Накануне спасатели нашли погибшим пропавшего туриста в реке Агул Красноярского края.


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    1 июля 2026, 12:56 • Новости дня
    Онищенко назвал главные ошибки в жару

    Академик РАН Онищенко призвал отказаться от жирной пищи и алкоголя в жару

    Онищенко назвал главные ошибки в жару
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Гибель более тысячи людей в Европе от аномального зноя в июне – это последствия энергетического кризиса, общей тревожности и нестабильной системы здравоохранения, сказал газете ВЗГЛЯД академик РАН, бывший главный санитарный врач России, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он отметил, что Россия в этом смысле находится в принципиально иных условиях.

    В июне в Испании от экстремальной жары погибли около 900 человек. Средняя температура на материке в прошлом месяце достигла 23,2 градуса. Метеорологи предупреждают, что в нескольких регионах страны вновь ожидается подъем температуры выше 40 градусов. Кроме того, за последнюю неделю июня от высоких температур в Европе в целом скончались более 1,3 тыс. человек.

    «Это по существу реальный кризис. Европа лишилась энергии – они отказались от нашего практически дармового газа, и теперь расплачиваются за это. А авантюра с Ираном уже несколько месяцев держит под ударом около 20% добычи нефти. Это бензин, это все остальное. Жара есть жара, и даже те, кто стоит во главе всей этой вакханалии, не могут от нее укрыться», – говорит Онищенко.

    Он также обращает внимание на показательный символ нынешнего кризиса: в здании Еврокомиссии работает лишь один этаж, тогда как тысяча чиновников, включая руководство высокого уровня, вынуждены работать в изнуряющую жару. «Это современная стекляшка, которая в принципе не может обойтись без кондиционирования даже в умеренную погоду. А сейчас там только один этаж нормально функционирует. Вот вам наглядная картина того, что происходит с европейской инфраструктурой», – подчеркивает академик.

    При этом собеседник особо выделяет психологическое измерение кризиса. Общая тревожность и неопределенность сами по себе подавляют человеческую психику, а в сочетании с жарой этот эффект многократно усиливается. Кризисные явления бьют прежде всего по здравоохранению и системе социального обслуживания, причем именно тогда, когда они нужны людям больше всего. По его словам, депрессия сама по себе, даже не разбавленная запредельной жарой, играет свою роль. А когда человек еще и физически измотан зноем, у него нет нормального охлаждения, нет стабильности, то это «уже совсем другой масштаб страдания».

    «Мы, конечно, искренне сочувствуем европейцам. Простым людям – немцам, французам, испанцам, которые оказались в этой ситуации не по своей воле. Мы не полыхаем ненавистью по отношению к ним. Это простые люди, которых накрыла эта беда. Им сейчас действительно тяжело, и это нельзя не признать», – замечает Онищенко.

    Однако Россия, считает он, в этом смысле находится в принципиально иных условиях, ведь у граждан есть электричество, кондиционеры устанавливаются, жара хоть и бывает пиковой, но затем идет снижение. Более того, первое июля – десятый день после того, как солнце «повернуло на осень», напоминает эксперт. Световой день уже ощутимо сокращается.

    Тем не менее в периоды жаркой погоды академик настоятельно рекомендует тщательнее следить за своим здоровьем, больше обращать внимание на самочувствие. Людям с повышенным давлением необходимо снизить физическую активность. Пенсионерам, у которых есть возможность не бежать на работу, он советует не торопиться и беречь себя, в дневное время стараться оставаться дома, в прохладе. «Погуляйте в скверике – это и физическая польза, и эстетическое удовольствие. Пережидайте жару в прохладном помещении, следите за питьевым режимом, одевайтесь в светлую свободную одежду. Откажитесь от жирной пищи и от алкоголя, потому что в жару это абсолютный вред. И будьте настроены позитивно», – заключил Онищенко.

    Ранее метеорологи предупредили москвичей о наступлении жары в столице. По данным Гидрометцентра, в середине недели температура воздуха поднимется до 30 градусов. В городе объявлен оранжевый уровень погодной опасности, который будет действовать до вечера 2 июля.

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    1 июля 2026, 07:57 • Новости дня
    Токаев заявил о начале новой эры в Казахстане
    Токаев заявил о начале новой эры в Казахстане
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вступление в силу новой конституции Казахстана 1 июля ознаменовало перестройку политической системы республики, в истории которой начинается новая эра, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.

    Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил о начале новой эпохи в истории государства в связи с вступлением в силу нового основного закона, передает ТАСС.

    «Сегодня начинается новая эра в истории суверенного Казахстана. Мы выходим на магистральный путь поступательного прогресса, политических и экономических реформ, масштабной модернизации», – говорится в обращении главы государства к соотечественникам.

    Политик поздравил граждан с этим эпохальным событием. Он подчеркнул, что сделанный на мартовском референдуме выбор определит развитие страны на многие десятилетия, позволив построить государство равных возможностей для всех.

    Обновленная конституция начала действовать 1 июля. Прежний документ работал с 1995 года. Изменения предполагают переход к однопалатному парламенту, учреждение должности вице-президента и реформирование консультативных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава государства анонсировал создание должности вице-президента.

    В начале июня казахстанский лидер подписал закон о новом однопалатном парламенте.

    Весной большинство граждан страны поддержали принятие новой конституции на референдуме.

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