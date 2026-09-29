В России разработали первую отечественную шприц-ручку с адреналином

Tекст: Валерия Городецкая

Средство предназначено для спасения пациентов при развитии тяжелой, угрожающей жизни аллергической реакции. В настоящий момент на территории страны адреналин доступен исключительно в ампулах, которые применяются в лечебных учреждениях или специалистами скорой помощи, передает ТАСС.

Директор по новым продуктам компании Кира Заславская отметила, что созданное устройство уже содержит необходимую дозу эпинефрина. Механизм инжектора разработан таким образом, что укол можно делать прямо через одежду, а само применение не требует специальных медицинских навыков.

По словам Заславской, в стрессовых условиях при стремительном развитии анафилаксии на вскрытие ампулы и набор нужной дозы уходит драгоценное время. Она подчеркнула, что появление отечественных автоинъекторов радикально изменит подходы к оказанию экстренной помощи. При создании шприц-ручки производитель тесно сотрудничал с врачами и Ассоциацией аллергиков и атопиков России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе специалисты назвали сроки поступления в медицинские учреждения первой российской вакцины от ВПЧ.

В середине месяца Роспотребнадзор сообщил о завершении испытаний вакцин от лихорадок Марбург и Эбола.

В прошлом году эксперты перечислили самые опасные для аллергиков цветы.