У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
Самолет-заправщик НАТО пролетел у границ Калининградской области
Самолет-заправщик нидерландских военно-воздушных сил пролетел вблизи границ Калининградской области, двигаясь через воздушное пространство нескольких стран.
Самолет Airbus A330-243MRTT НАТО вылетел с авиабазы в Эйндховене в Нидерландах и, пройдя через воздушное пространство Германии и Польши, двигался рядом с юго-восточными границами Калининградской области, передает РИА «Новости».
После этого борт зашел в воздушное пространство Литвы, где продолжил полет по круговой траектории. Ожидается, что самолет вернется в Эйндховен в 17:01 по местному времени, однако расчетное время прибытия неоднократно корректируется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник американский самолет-разведчик подлетел к границам Калининградской области.
В пятницу у границ региона также заметили самолеты НАТО и Британии.
В прошлый четверг американский самолет-разведчик совершил облет Калининградской области.