Самолет-заправщик НАТО пролетел у границ Калининградской области

Tекст: Валерия Городецкая

Самолет Airbus A330-243MRTT НАТО вылетел с авиабазы в Эйндховене в Нидерландах и, пройдя через воздушное пространство Германии и Польши, двигался рядом с юго-восточными границами Калининградской области, передает РИА «Новости».

После этого борт зашел в воздушное пространство Литвы, где продолжил полет по круговой траектории. Ожидается, что самолет вернется в Эйндховен в 17:01 по местному времени, однако расчетное время прибытия неоднократно корректируется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник американский самолет-разведчик подлетел к границам Калининградской области.

В пятницу у границ региона также заметили самолеты НАТО и Британии.

В прошлый четверг американский самолет-разведчик совершил облет Калининградской области.