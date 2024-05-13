«Евровидение» пришло к сатанизму

На конкурсе «Евровидение» в наши дни трудно выделиться фриковостью, там почти все фрики, но ирландской участнице, «небинарной ведьме», выступающей под псевдонимом Bamby Thug, это удалось. Ее номер был перенасыщен отсылками к оккультизму и сатанизму и представлял собой практически спиритический сеанс прямо на сцене.

Я еще помню времена, когда конкурс «Евровидение» был важным элементом мягкой силы Запада. Вообще «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады», как это тогда называлось, оказывали на позднесоветского подростка гипнотическое действие – там были мужчины, на которых хотелось быть похожими (намного больше, чем на «героев ударных строек») и очень красивые женщины, вызывавшие в душе комсомольца романтическое томление (с несомненным антисоветским душком). И жили они какой-то своей яркой, сверкающей, гламурной жизнью. Но теперь все это занесено песками времен, а «Евровидение» прочно превратилось в парад фриков – где мужчины, похожие на мужчин, и женщины, похожие на женщин, еще встречаются, но уже выглядят чужими на этом празднике... нет, не жизни, а чего-то совсем другого.

Ирландия у нас лет пятнадцать назад была предметом довольно заметного увлечения, когда многие обнаружили духовное родство между русской тоской и кельтской грустью, и даже пустились учить гэльский язык – без всякой практической нужды, просто из любви к искусству.

Ирландия известна как страна своеобразной и очень интересной музыкальной культуры, которая разошлась по всему миру и исполняется артистами самого разного происхождения – в том числе, русскими – во всех странах. Это музыка в диапазоне от развеселых кабацких плясок до завораживающе нежных и лирических мелодий, воспевающих первую любовь или красоту родного острова. Как кто-то полушутя заметил, «ирландцы всегда тоскуют по родине, даже сидя в Ирландии». В общем, Ирландии было бы что представить на международный песенный конкурс.

Второе, что было известно об Ирландии – это страна глубокой веры. Конституция которой начинается с торжественного призывания Святой Троицы и исповедания веры во Христа. Во времена британского владычества ирландские католики подвергались жесткой дискриминации, но это только укрепило их преданность вере отцов.

И вот от Ирландии выступает певица, в музыкальном отношении исполняющая безликую попсу, в которой трудно увидеть хоть что-то ирландское, а содержательно откровенно кокетничающая с сатанизмом. Причем для нее оккультизм – не просто сценической образ, а живое личное убеждение. Она даже уверяет, что тексты ее песен содержат магические заклинания.

Сама исполнительница называет жанр, в котором она выступает, ouija-pop. Уиджа – доска для спиритических сеансов, вы могли видеть ее в фильмах ужасов, а сама исполнительница определяет свои религиозные взгляды как «неоязыческое ведовство» и практикует «магию крови». Конечно, заигрывание с сатанизмом в западной поп-музыке нельзя назвать новостью. Но раньше оно носило характер бунта и подросткового вызова ценностям родителей.

Теперь сатанизм стал чем-то совершенно респектабельным, ведущем к успеху в обществе, и это означает огромный культурный сдвиг. Причин у этого сдвига несколько.

Во-первых, политически прогрессивные силы, продвигающие беременных мужчин и бородатых женщин не просто как норму, но как норму обязательную, рады любому случаю показать фигу своим консервативным и, часто, религиозным оппонентам.

С одной стороны, они атеисты, с другой – видят в сатане важный мифологический символ восстания против «угнетения» со стороны культуры, сформированной поклонением христианскому Богу. Идеология, в последние несколько лет получившая название woke, от англ. «пробуждаться», призывает общественность «пробудиться» к тому, насколько несправедливой и угнетательской является цивилизация, созданная белыми гетеросексуальными мужчинами. А так как несущая опора этой цивилизации – христианство, демонстративное заигрывание с тем, что в христианской картине мира является предельным злом, выглядит вполне естественным шагом.

Во-вторых, профессиональная потребность представителей индустрии развлечений постоянно делать что-то скандальное и вызывающее – иначе их просто забудут. Проблема, однако, в том, что уровень скандальности приходится постоянно повышать – конкуренты поджимают, и вообще такие бездны содомские мы уже видели в прошлом сезоне. Теперь подавайте глубже. Тут сатанизм как коммерческий прием неизбежно будет востребован.

В-третьих, общий упадок рациональности – и рост определенного рода квази-религиозности. Яростные атеисты типа Ричарда Докинза все еще слишком связаны с христианским наследием. Они верят, что правда имеет значение; что человек должен выяснить, как дела обстоят на самом деле, что реально, а что – нет, и жить сообразно истине. Атеист старой закалки – тот же Докинз – никогда не стал бы скакать в пентаграмме.

Для современного мира истина уже не важна, а любая религия выступает в качестве инструмента. Христианство явно конфликтует с повесткой, которую хотели бы продвинуть западные медийные элиты – что же, они будут рекламировать «неоязыческое ведовство». Не потому, что они верят в духов, которых можно вызвать – или готовы реально заключить пакт с сатаной. Ни во что они не верят. А просто потому, что это больше отвечает их целям.

С другой стороны возможно то же самое – использование христианства в качестве инструмента пропаганды и манипуляции, когда люди обращаются к нему не потому, что оно истинно, а потому что оно в данный момент показалось полезным.

Шарль Бодлер в свое время заметил, что «Величайшая уловка дьявола состоит в том, чтобы убедить вас, что он не существует». Его еще большая уловка – в том, чтобы убедить нас, что не существует истины – или истина не имеет значения. Конечно, посмотрев ролик Bamby Thug, легко впасть в самодовольство – у них там сатанисты, а у нас – святая Русь.

Но если принять христианскую картину мира всерьез, признать реальность Бога и Его противника, то надо заметить, что у сатаны много уловок. Что ему очень помогает, так это наивная вера в то, что он может водить за нос кого угодно, но не нас. Но сатана достаточно изобретателен, чтобы закинуть каждому тот крючок, на который он клюнет, и вовлечь людей в тяжкие и нераскаянные грехи теми уловками, которые сработают именно с ними.

Поэтому понимание того, что враг нашего спасения – реален, и некоторые люди безрассудно призывают его себе на головы, должно побудить не к самодовольству, а к осторожности в отношении наших собственных мотивов и решений – к тому, что православная традиция называет «трезвением». Как говорит Апостол Петр, «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1Пет.5:8).