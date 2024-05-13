  • Новость часаВ Белгородской области уничтожили 16 снарядов РСЗО Vampire
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Евровидение» пришло к сатанизму

    @ Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    13 мая 2024, 17:07 Мнение

    «Евровидение» пришло к сатанизму

    «Евровидение» прочно превратилось в парад фриков – где мужчины, похожие на мужчин, и женщины, похожие на женщин, еще встречаются, но уже выглядят чужими на этом празднике... нет, не жизни, а чего-то совсем другого.

    Сергей Худиев Сергей Худиев

    публицист, богослов

    Белоусов сделает Минобороны инновационным
    На Украине заявили о новом дефиците на фронте
    НАТО признало беспомощность в ситуации со сбоями в работе GPS над Балтикой
    В США обвинили Украину в разворовывании денег на укрепления

    На конкурсе «Евровидение» в наши дни трудно выделиться фриковостью, там почти все фрики, но ирландской участнице, «небинарной ведьме», выступающей под псевдонимом Bamby Thug, это удалось. Ее номер был перенасыщен отсылками к оккультизму и сатанизму и представлял собой практически спиритический сеанс прямо на сцене.

    Я еще помню времена, когда конкурс «Евровидение» был важным элементом мягкой силы Запада. Вообще «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады», как это тогда называлось, оказывали на позднесоветского подростка гипнотическое действие – там были мужчины, на которых хотелось быть похожими (намного больше, чем на «героев ударных строек») и очень красивые женщины, вызывавшие в душе комсомольца романтическое томление (с несомненным антисоветским душком). И жили они какой-то своей яркой, сверкающей, гламурной жизнью. Но теперь все это занесено песками времен, а «Евровидение» прочно превратилось в парад фриков – где мужчины, похожие на мужчин, и женщины, похожие на женщин, еще встречаются, но уже выглядят чужими на этом празднике... нет, не жизни, а чего-то совсем другого.

    Ирландия у нас лет пятнадцать назад была предметом довольно заметного увлечения, когда многие обнаружили духовное родство между русской тоской и кельтской грустью, и даже пустились учить гэльский язык – без всякой практической нужды, просто из любви к искусству.

    Ирландия известна как страна своеобразной и очень интересной музыкальной культуры, которая разошлась по всему миру и исполняется артистами самого разного происхождения – в том числе, русскими – во всех странах. Это музыка в диапазоне от развеселых кабацких плясок до завораживающе нежных и лирических мелодий, воспевающих первую любовь или красоту родного острова. Как кто-то полушутя заметил, «ирландцы всегда тоскуют по родине, даже сидя в Ирландии». В общем, Ирландии было бы что представить на международный песенный конкурс.

    Второе, что было известно об Ирландии – это страна глубокой веры. Конституция которой начинается с торжественного призывания Святой Троицы и исповедания веры во Христа. Во времена британского владычества ирландские католики подвергались жесткой дискриминации, но это только укрепило их преданность вере отцов.

    И вот от Ирландии выступает певица, в музыкальном отношении исполняющая безликую попсу, в которой трудно увидеть хоть что-то ирландское, а содержательно откровенно кокетничающая с сатанизмом. Причем для нее оккультизм – не просто сценической образ, а живое личное убеждение. Она даже уверяет, что тексты ее песен содержат магические заклинания.

    Сама исполнительница называет жанр, в котором она выступает, ouija-pop. Уиджа – доска для спиритических сеансов, вы могли видеть ее в фильмах ужасов, а сама исполнительница определяет свои религиозные взгляды как «неоязыческое ведовство» и практикует «магию крови». Конечно, заигрывание с сатанизмом в западной поп-музыке нельзя назвать новостью. Но раньше оно носило характер бунта и подросткового вызова ценностям родителей.

    Теперь сатанизм стал чем-то совершенно респектабельным, ведущем к успеху в обществе, и это означает огромный культурный сдвиг. Причин у этого сдвига несколько.

    Во-первых, политически прогрессивные силы, продвигающие беременных мужчин и бородатых женщин не просто как норму, но как норму обязательную, рады любому случаю показать фигу своим консервативным и, часто, религиозным оппонентам.

    С одной стороны, они атеисты, с другой – видят в сатане важный мифологический символ восстания против «угнетения» со стороны культуры, сформированной поклонением христианскому Богу. Идеология, в последние несколько лет получившая название woke, от англ. «пробуждаться», призывает общественность «пробудиться» к тому, насколько несправедливой и угнетательской является цивилизация, созданная белыми гетеросексуальными мужчинами. А так как несущая опора этой цивилизации – христианство, демонстративное заигрывание с тем, что в христианской картине мира является предельным злом, выглядит вполне естественным шагом.

    Во-вторых, профессиональная потребность представителей индустрии развлечений постоянно делать что-то скандальное и вызывающее – иначе их просто забудут. Проблема, однако, в том, что уровень скандальности приходится постоянно повышать – конкуренты поджимают, и вообще такие бездны содомские мы уже видели в прошлом сезоне. Теперь подавайте глубже. Тут сатанизм как коммерческий прием неизбежно будет востребован.

    В-третьих, общий упадок рациональности – и рост определенного рода квази-религиозности. Яростные атеисты типа Ричарда Докинза все еще слишком связаны с христианским наследием. Они верят, что правда имеет значение; что человек должен выяснить, как дела обстоят на самом деле, что реально, а что – нет, и жить сообразно истине. Атеист старой закалки – тот же Докинз – никогда не стал бы скакать в пентаграмме.

    Для современного мира истина уже не важна, а любая религия выступает в качестве инструмента. Христианство явно конфликтует с повесткой, которую хотели бы продвинуть западные медийные элиты – что же, они будут рекламировать «неоязыческое ведовство». Не потому, что они верят в духов, которых можно вызвать – или готовы реально заключить пакт с сатаной. Ни во что они не верят. А просто потому, что это больше отвечает их целям.

    С другой стороны возможно то же самое – использование христианства в качестве инструмента пропаганды и манипуляции, когда люди обращаются к нему не потому, что оно истинно, а потому что оно в данный момент показалось полезным. 

    Шарль Бодлер в свое время заметил, что «Величайшая уловка дьявола состоит в том, чтобы убедить вас, что он не существует». Его еще большая уловка – в том, чтобы убедить нас, что не существует истины – или истина не имеет значения. Конечно, посмотрев ролик Bamby Thug, легко впасть в самодовольство – у них там сатанисты, а у нас – святая Русь.

    Но если принять христианскую картину мира всерьез, признать реальность Бога и Его противника, то надо заметить, что у сатаны много уловок. Что ему очень помогает, так это наивная вера в то, что он может водить за нос кого угодно, но не нас. Но сатана достаточно изобретателен, чтобы закинуть каждому тот крючок, на который он клюнет, и вовлечь людей в тяжкие и нераскаянные грехи теми уловками, которые сработают именно с ними.

    Поэтому понимание того, что враг нашего спасения – реален, и некоторые люди безрассудно призывают его себе на головы, должно побудить не к самодовольству, а к осторожности в отношении наших собственных мотивов и решений – к тому, что православная традиция называет «трезвением». Как говорит Апостол Петр, «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1Пет.5:8).

    Другие материалы автора


    Главное
    Экс-глава Пентагона назвал интересным шагом назначение Белоусова
    В ЕК открестились от слов Борреля о намерении «победить Россию на поле боя»
    Варшава обвинилила переговорщиков Киева в коррупции
    В Совфеде одобрили кандидатуру Ковальчука на пост главы Счетной палаты
    ЕС продлил приостановку пошлин и квот на украинские товары
    Киркоров подал в суд на Успенскую за слова о женоненавистничестве
    Умер актер из фильма «Место встречи изменить нельзя»

    Зачем Китай поднял тарифы на доставку грузов в Россию

    Китай неожиданно резко – на сотни-тысячи долларов – поднял тарифы как на железнодорожные перевозки в Россию, так и на морские. Почему Пекин пошел на такой жесткий шаг и к каким последствиям он приведет для российской экономики и простых граждан? Подробности

    Перейти в раздел

    Белоусов сделает Минобороны инновационным

    Владимир Путин выдвинул кандидатуру вице-премьера Андрея Белоусова на пост главы Министерства обороны. Назначение «гражданского лица» руководителем военного ведомства вызвало бурную реакцию не только в российской экспертной среде, но и среди западных СМИ. Специалисты уверены, что Белоусов выведет Минобороны на принципиально иной уровень эффективности. Подробности

    Перейти в раздел

    Как советские войска всего за месяц разбили фашистов в Крыму

    12 мая 1944 года – одна из важнейших дат в истории Великой Отечественной. В этот день 80 лет назад Красная армия освободила Крым от немецко-фашистских захватчиков. Эта наступательная операция стала примером и ошибок, и героизма советских войск, сумевших в итоге эти ошибки исправить. Подробности

    Перейти в раздел

    Германия подставляет Польшу и Румынию под российские ракеты

    Российские войска начали активное продвижение в Харьковской области. США и Британия выразили серьезную обеспокоенность происходящим, а в германском Бундестаге даже заговорили об идее защищать Украину комплексами ПВО, расположенными в Польше и Румынии. Чем грозит Европе реализация этой идеи? Насколько эффективно государства НАТО смогут отражать российские удары по Украине со своих территорий? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Война с Украиной в Южной Америке

      «Гайана стала эпицентром величайшей угрозы миру в Южной Америке. Там уже 12 баз ЦРУ, 14 секретных баз Пентагона… Точно так же, как готовили Украину против России, они готовят Гайану, недооценивая нас», – заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Это означает войну? Вполне вероятно, да.

    • Британия против России: обострение вражды

      Власти Британии приняли решение выслать из страны военного атташе РФ и наложить новые ограничения на российских дипломатов. Этому предшествовал вызов посла Великобритании в МИД РФ. Конфликт между Москвой и Лондоном входит в новую стадию.

    • Инаугурация президента Владимира Путина

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............