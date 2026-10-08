Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
СК завел дело после отравления детей в реабилитационном центре Балашихи
По факту заражения детей ротавирусной инфекцией в реабилитационном центре в подмосковной Балашихе возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
Следователи в настоящее время проводят допросы и изучают документацию, пояснила Врадий, передает РИА «Новости».
Планируется также осмотр места происшествия с участием сотрудников Роспотребнадзора.
Дело завели по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг из реабилитационного центра в Балашихе госпитализировали пятерых детей.
В прошлом месяце на Кубани госпитализировали четверых детей после отравления в школе.
В августе Роспотребнадзор назвал причину массового отравления детей на Сахалине.