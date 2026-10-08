СК завел дело после отравления детей в реабилитационном центре Балашихи

Путин заявил, что отказавшиеся от ИИ ученики показали более высокие результаты

Путин заявил о лучшей успеваемости отказавшихся от ИИ школьников

Tекст: Валерия Городецкая

Школьники, которые не применяют искусственный интеллект во время учебы, демонстрируют более высокие образовательные результаты, отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

«Исследования… показали, я сейчас только что сказал, те, кто не используют искусственный интеллект, показали даже лучшие результаты в области математики, письма и чтения», – сказал Путин на встрече с педагогами – лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минпросвещения назвало главный вызов при использовании искусственного интеллекта в школах.

В четверг Путин призвал выработать правила использования подобных технологий.

В прошлом месяце он предупредил об опасностях искусственного интеллекта.