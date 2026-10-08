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    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Переживет ли Украина экономический кризис

    Кризис, охвативший Украину – не временный, а системный. Металлургии в стране уже почти не существует. Экспорт сельхозпродукции рухнул. Есть три варианта дальнейшего развития событий, и все три не обещают лично Зеленскому ничего хорошего.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    11 комментариев
    8 октября 2026, 13:48 • Новости дня

    СК завел дело после отравления детей в реабилитационном центре Балашихи

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    По факту заражения детей ротавирусной инфекцией в реабилитационном центре в подмосковной Балашихе возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

    Следователи в настоящее время проводят допросы и изучают документацию, пояснила Врадий, передает РИА «Новости».

    Планируется также осмотр места происшествия с участием сотрудников Роспотребнадзора.

    Дело завели по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг из реабилитационного центра в Балашихе госпитализировали пятерых детей.

    В прошлом месяце на Кубани госпитализировали четверых детей после отравления в школе.

    В августе Роспотребнадзор назвал причину массового отравления детей на Сахалине.

    5 октября 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин заявил, что отказавшиеся от ИИ ученики показали более высокие результаты

    Путин заявил о лучшей успеваемости отказавшихся от ИИ школьников

    Путин заявил, что отказавшиеся от ИИ ученики показали более высокие результаты
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин сообщил, что отказавшиеся от использования искусственного интеллекта ученики показывают лучшие результаты в учебе.

    Школьники, которые не применяют искусственный интеллект во время учебы, демонстрируют более высокие образовательные результаты, отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    «Исследования… показали, я сейчас только что сказал, те, кто не используют искусственный интеллект, показали даже лучшие результаты в области математики, письма и чтения», – сказал Путин на встрече с педагогами – лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минпросвещения назвало главный вызов при использовании искусственного интеллекта в школах.

    В четверг Путин призвал выработать правила использования подобных технологий.

    В прошлом месяце он предупредил об опасностях искусственного интеллекта.

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    5 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    Врач назвала неожиданные причины неразборчивого почерка у школьников

    Невролог Степаненко связала плохой почерк у детей с дисграфией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Врач-невролог Наталья Степаненко объяснила, что неразборчивый почерк у детей может быть признаком дисграфии или нарушений зрительно-пространственного восприятия.

    Невролог Наталья Степаненко пояснила, что плохой почерк может свидетельствовать о дисграфии или проблемах с координацией, пишет «Газета.Ru».

    На нарушения указывает то, что ребенок пишет слишком медленно, теряет строку, путает направление букв и избегает заданий, связанных с письмом.

    Тревожным сигналом является разрыв между устной и письменной речью, когда мысли формулируются легко, но записать их не получается. «Такие трудности могут быть связаны с дисграфией, особенностями зрительно-пространственного восприятия или координации. Это не означает, что ребенок ленится или недостаточно старается», – отметила врач.

    Врач подчеркнула, что дисграфия – это нарушение, при котором письмо дается с трудом, несмотря на нормальный интеллект. Если ошибки не проходят после дополнительных занятий, необходимо обратиться к логопеду или неврологу. При этом не каждый неразборчивый почерк является симптомом болезни: иногда дети просто не успели освоить навык, устают или торопятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дисграфия часто становится причиной сопротивления ребенка учебе.

    Сенатор Игорь Мурог назвал рукописные практики важным условием развития когнитивных способностей школьников.

    Специалисты выявили задержку речевого развития у 85% российских детей.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    5 октября 2026, 21:52 • Новости дня
    СК завел уголовное дело после истязания детей в лагере в Самарской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту истязания двух детей в досугово-оздоровительном учреждении в Самарской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

    «Следственными органами СК России по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего) и статьей 117 УК РФ (истязание)», – сообщила пресс-служба СК, передает РИА «Новости».

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела.

    Ранее в социальных сетях появилось видео из детского лагеря «Дружные ребята» в Сызрани. На кадрах воспитатель тапком, а затем рукой бьет двух братьев с расстройством аутистического спектра. В пресс-службе администрации города сообщили, что ситуация находится на контроле властей, а трудовой договор с воспитателем расторгнут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле воспитательницу из Северодвинска обвинили в истязании детей в яслях.

    В марте инвалида и мать отправили под суд за истязание детей в Подмосковье.

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    7 октября 2026, 19:00 • Новости дня
    Заключенный получил 29 лет колонии за развращение подростков в соцсетях

    Суд в Москве приговорил мужчину к 29 годам за развращение подростков в соцсетях

    Tекст: Ольга Иванова

    Суд приговорил к 29 годам лишения свободы мужчину за преступления против половой неприкосновенности детей, которые он совершал, находясь в местах лишения свободы.

    Мужчина признан виновным в насильственных действиях сексуального характера, развратных действиях, изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетних и использовании детей для их создания, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Москве.

    «Приговором суда с учетом ранее назначенного наказания мужчине окончательно назначено 29 лет лишения свободы в колонии строгого режима», – говорится в сообщении СК.

    Следствие установило, что ранее судимый за аналогичные преступления мужчина, находясь сначала в следственном изоляторе, а затем в исправительной колонии, переписывался с подростками в соцсетях. Он склонял их к действиям сексуального характера и распространял порнографию.

    В ходе расследования были допрошены потерпевшие и свидетели, проведены экспертизы, а также изучены переписки и электронные носители, подтвердившие вину обвиняемого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу блогера Алексея Поднебесного приговорили к трем годам колонии по делу о педофилии.

    В мае суд в США отправил организатора детских секс-вечеринок с алкоголем за решетку.

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    5 октября 2026, 15:30 • Новости дня
    Путин призвал обеспечить детям в России равные возможности для образования

    Путин заявил о необходимости равных возможностей для образования детей в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Каждый ребенок в России должен иметь равные возможности для получения качественного образования вне зависимости от региона, заявил президент Владимир Путин.

    «Ставим перед собой задачу, чтобы у каждого ребенка в мегаполисе, в малом городе, в северном или дальневосточном поселке были равные возможности для качественного образования. И совместная работа государства и бизнеса делают нашу общую цель реальной», – заявил глава государства, его слова приводит Кремль в Max.

    Соответствующее заявление Путин сделал в ходе открытия по видео-конференц-связи образовательного комплекса «Точка роста» в Якутии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин по видеосвязи открыл образовательный комплекс в Якутии.

    В прошлом месяце президент назвал российское культурное образование одним из лучших в мире.

    Он охарактеризовал московскую систему школьного образования как эталон для России.

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    5 октября 2026, 15:54 • Новости дня
    Путин пообещал поддержать инициативы бизнеса по развитию образования

    Путин пообещал поддержать инициативы российского бизнеса в сфере образования

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на открытии образовательного комплекса в Якутии заявил, что государство будет поддерживать инициативы отечественного бизнеса по развитию образования.

    Ведущие российские компании активно вкладываются в подрастающее поколение, строят новые школы и современные лаборатории, запускают программы для учителей и детей, заявил Путин, пишет РИА «Новости».

    «Важно, что это не разовые акции, а системная, осознанная работа. Мы это видим, ценим и, безусловно, будем поддерживать такие инициативы», – заявил президент на открытии образовательного комплекса «Точка будущего Якутия».

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее отмечал, что этот современный комплекс был построен на средства отечественных предпринимателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин призвал обеспечить детям в России равные возможности для образования.

    Глава государства по видеосвязи открыл образовательный комплекс в Якутии.

    В прошлом месяце президент назвал взносы бизнеса в бюджет добровольной инициативой.

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    5 октября 2026, 18:58 • Новости дня
    Путин отметил роль участников спецоперации в патриотическом воспитании детей

    Путин: Участники СВО активно работают в системе патриотического воспитания

    Tекст: Дарья Григоренко

    Участники спецоперации на Украине становятся наставниками для школьников и активно участвуют в патриотическом воспитании, заявил президент Владимир Путин.

    «Участники специальной военной операции со своей стороны также продолжают эту миссию: становятся наставниками для школьников, подростков, молодых ребят, активно работают в системе образования, патриотического воспитания, во многих других сферах», – заявил Путин в ходе вручения государственных наград педагогам, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин вручил госнаграды воспитавшим героев СВО учителям.

    Президент высоко оценил работу преподавателей в приграничных регионах.

    В среду глава государства поздравил российских педагогов с наступающим Днем учителя.

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    5 октября 2026, 15:57 • Новости дня
    Путин назвал подрастающее поколение самым главным, что есть у России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин заявил, что подрастающее поколение является самым главным, что есть у России.

    Об этом он сказал, принимая участие по видеосвязи в открытии образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии, передает РИА «Новости». Новый комплекс президент назвал зримым примером участия российского бизнеса в развитии отечественной системы образования.

    «Абсолютно правильно, справедливо, что ведущие отечественные компании вкладываются в самое главное, что у нас есть – в подрастающее поколение. Строят новые школы, современные лаборатории, запускают программы для учителей и талантливых детей, формируют эффективные партнерства с университетами», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин по видеосвязи открыл образовательный комплекс в Якутии. Президент дал старт его работе.

    Летом глава государства заявил о необходимости использовать опыт советской системы образования.

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    5 октября 2026, 22:23 • Новости дня
    МЧС начало поиски заблудившихся у Софийских озер в КЧР женщины и ребенка

    Tекст: Антон Антонов

    В Карачаево-Черкесии спасатели приступили к поискам женщины и ребенка, заблудившихся на маршруте к Софийским озерам, сообщило Главное управление МЧС по региону.

    Специалисты Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России имени Дзераева отправились на поиски группы туристов из двух человек – женщины и ребенка. Они следовали по туристическому маршруту к Софийским озерам в Зеленчукском районе и сбились с тропы, говорится в сообщении ведомства в «Максе».

    Отмечается, что самостоятельно спуститься с маршрута группа не смогла. Туристы не зарегистрировали свой маршрут в подразделениях МЧС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце спасателям также пришлось искать группу туристов, которая следовала по туристическому маршруту к Софийским озерам.

    Кроме того, в конце июля турист погиб при падении на сложном горном маршруте в Карачаево-Черкесии.

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    6 октября 2026, 15:59 • Новости дня
    Ученица погибла при нападении на школу в Стамбуле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Школьница погибла в результате нападения с ножом в одной из школ Стамбула, сообщил министр образования Турции Юсуф Текин.

    «Одна ученица погибла в результате инцидента в школе в Башакшехире», – заявил Юсуф Текин, передает РИА «Новости». Слова министра приводятся в сообщении министерства образования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Стамбуле школьница ранила ножом пятерых учениц.

    В конце прошлого месяца в Словакии при нападении школьника погибла учительница.

    В августе в Швеции в результате нападения мужчины с мечом на школу погиб человек.

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    7 октября 2026, 18:23 • Новости дня
    Ребенок погиб в аварии на западе Москвы

    Госавтоинспекция: Ребенок погиб при наезде автомобиля на препятствие в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и наехал на препятствие на западе Москвы, в результате аварии погиб ребенок, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

    ДТП произошло на внешней стороне Кутузовского тоннеля, сообщает Госавтоинспекция Москвы. «В результате произошедшего малолетний пассажир автомобиля скончался», – заявили в ведомстве.

    На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье два человека пострадали в ДТП с «Газелью» в центре Москвы.

    В сентябре блогер Алексей Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе.

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    6 октября 2026, 16:39 • Новости дня
    Из-за вспышки Эболы в Конго более 1,9 тыс. детей остались сиротами

    ЮНИСЕФ: В ДР Конго свыше 1,9 тыс. детей осиротели из-за лихорадки Эбола

    Tекст: Валерия Городецкая

    Свыше 1,9 тыс. детей в восточной части Демократической Республики Конго стали сиротами или были разлучены с семьями из-за лихорадки Эбола, сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

    «По состоянию на 28 сентября были выявлены 1 581 такой ребенок в провинции Итури и еще 322 в провинции Северное Киву», – заявили в пресс-службе фонда, добавив, что фактические цифры, вероятно, выше, передает ТАСС.

    Директор ЮНИСЕФ по чрезвычайным операциям Лючия Эльми после посещения города Буниа отметила появление беспризорников на улицах городов. Она подчеркнула, что для детей Эбола может запустить стремительную цепную реакцию тяжелых последствий, когда после болезни или смерти родителя ребенок остается без опеки и подвергается воздействию вируса.

    Детский фонд ООН запросил 150,8 млн долларов на борьбу с заболеванием, из которых для реагирования в ДРК требуется 113,4 млн. На данный момент мобилизовано лишь 40,1 млн долларов. Устранение дефицита необходимо для снижения риска распространения вируса в 11 соседних странах.

    По данным властей ДРК, лабораторно подтверждены 8 544 случая заболевания, умерли 4 114 человек, летальность составила 48,2%. Вспышка началась 15 мая в ДРК и Уганде и стала второй по смертоносности в истории наблюдений в Африке. В Уганде она завершилась в июле. Во вторник о первом случае заражения объявила Кения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник число случаев заражения Эболой в Конго превысило 8,5 тыс. человек.

    В пятницу стало известно, что число жертв эпидемии в ДР Конго превысило 4 тыс.

    В прошлом месяце число заболевших в республике достигло 6 тыс.

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    7 октября 2026, 17:34 • Новости дня
    Подозреваемого в избиении детей с аутизмом вожатого задержали в Сызрани

    СК: В Сызрани задержали вожатого за истязание детей в летнем лагере

    Tекст: Ольга Иванова

    Следователи задержали 20-летнего молодого человека, работавшего вожатым в детском лагере в Сызрани, по подозрению в систематическом избиении воспитанников.

    В Самарской области задержан бывший вожатый детского лагеря, подозреваемый в избиении детей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России.

    «Следователем следственного отдела города Сызрани следственного управления СК России по Самарской области задержан 20-летний подозреваемый в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего) и ст. 117 УК РФ (истязание)», – говорится в сообщении.

    По версии следствия, летом 2026 года подозреваемый работал воспитателем в оздоровительном лагере «Дружные ребята» и неоднократно применял физическую силу к несовершеннолетним. Поводом для разбирательства стала выявленная в соцсетях информация о том, что вожатый бил двух братьев с аутизмом. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.

    В администрации Сызрани сообщили об увольнении подозреваемого и начале проверок. Министерство образования Самарской области создало специальную комиссию для выяснения всех обстоятельств происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Следственный комитет завел уголовное дело после истязания детей в лагере в Самарской области.

    В апреле воспитательницу из Северодвинска обвинили в истязании детей в яслях.

    В марте инвалида и мать отправили под суд за истязание детей в Подмосковье.

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    6 октября 2026, 05:30 • Новости дня
    ЮНИСЕФ предупредил об угрозе Эль-Ниньо для 347 млн детей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Последствия сильного климатического явления Эль-Ниньо затронут более 347 млн детей в 100 странах мира, предупредил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

    «Более 347 млн детей почти в ста странах и территориях столкнутся с необычно влажными или засушливыми условиями в период с октября по декабрь 2026 года из-за явления Эль-Ниньо, что увеличит риск экстремальных наводнений и засух с потенциально разрушительными последствиями», – заявили в ЮНИСЕФ, передает РИА «Новости».

    В организации подчеркнули, что природное явление может спровоцировать вынужденное переселение, недоедание, нехватку воды и вспышки заболеваний.

    Отмечается, что 1,1 млрд детей – почти половина всех детей мира – уже подвергаются воздействию как минимум трех одновременно возникающих климатических угроз, таких как засуха, экстремальная жара или наводнения, и ожидается, что Эль-Ниньо сделает эти потрясения еще более суровыми.

    По данным ЮНИСЕФ, с 2016 по 2023 год погодные бедствия ежедневно приводили к перемещению более 20 тыс. несовершеннолетних, и Эль-Ниньо может спровоцировать дальнейший рост числа таких случаев.

    Наибольшее количество детей, подверженных риску, проживает в Азиатско-Тихоокеанском регионе (190 млн), Восточной и Южной Африке (41 млн), Латинской Америке и Карибском бассейне (41 млн), Европе и Центральной Азии (22 млн), на Ближнем Востоке и в Северной Африке (20 млн), а также в Западной и Центральной Африке (20 млн).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ученые предсказали гибель 450 тыс. человек к февралю из-за Эль-Ниньо.

    В августе климатологи предупредили о непредсказуемых глобальных последствиях этого явления.

    Также эксперты отмечали, что Эль-Ниньо может существенно удорожить кофе и какао в мире.

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    6 октября 2026, 07:23 • Новости дня
    Сибирячка получила срок за убийство новорожденной дочери

    Суд в Новосибирске приговорил мать к колонии-поселению за убийство младенца

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ленинский районный суд Новосибирска приговорил местную жительницу к лишению свободы на два года в колонии-поселении за убийство новорожденного ребенка, сообщили в управлении Судебного департамента в регионе.

    Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор местной жительнице, назначив ей два года лишения свободы в колонии-поселении за убийство новорожденного ребенка, передает ТАСС.

    «Приговором суда признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком два года с отбыванием наказания в колонии-поселении», – сообщили в управлении Судебного департамента региона. Дело рассматривалось по статье об убийстве матерью новорожденного.

    Судом установлено, что в феврале 2026 года женщина родила жизнеспособную девочку в жилом доме Ленинского района. Сразу после родов она поместила младенца в полимерный пакет и оставила на неотапливаемой веранде, где ребенок умер от переохлаждения. Подсудимая признала вину частично, приговор еще не вступил в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новосибирске правоохранители обвинили девушку в попытке убийства выброшенного на мороз младенца. Суд в Башкирии приговорил местную жительницу к 17 годам колонии за убийство собственного ребенка. В подмосковном Серпухове следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела новорожденной девочки около мусорных контейнеров.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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