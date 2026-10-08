В Алтайском крае подросток спасся от медведя благодаря взорвавшемуся телефону

Подросток в Алтайском крае выжил после нападения медведя из-за взрыва телефона

Tекст: Алексей Дегтярёв

Медведь отступил после того, как прокусил телефон мальчика, что привело к воспламенению аккумулятора, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

«Обнаружив, что на территорию зашел медведь, юноша залез на дерево, но животное повалило его на землю и причинило множественные укусы, а также травмы тела и головы», – заявили в СК. Вспыхнувший телефон оставил термический ожог на теле подростка, но напугал хищника.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии, его ищут специалисты-зоологи и охотоведы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг подростка в Алтайском крае госпитализировали после нападения медведя.

В понедельник Следственный комитет сообщил о гибели двух мужчин от нападений медведей.

На прошлой неделе вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что правительство готовит ряд мер в связи с нападениями медведей.