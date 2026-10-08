Tекст: Елизавета Шишкова

Россия не вмешивается в выборные процессы за рубежом, а заявления об обратном являются проявлением неуважения к собственным гражданам, передает РИА «Новости».

«Поэтому ко всему этому надо относиться не с долей, а я бы сказала просто с иронией. В том числе это касается и Италии, которая в 27-м году ожидает парламентские выборы. Это просто не уважать итальянцев – делать подобные заявления на уровне министра иностранных дел», – сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что доказательств российского участия в зарубежных голосованиях никогда не приводилось, а проводимые ранее расследования в США и Австрии доказывали вымышленность подобных историй.

По ее словам, поиск «русских хакеров» стал обязательной частью любых избирательных кампаний на Западе, тогда как именно западные политики регулярно и грубо вторгаются в чужие выборы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом французский политик Флориан Филиппо высмеял заявления Парижа о вмешательстве России в выборы.

В феврале администрация социальной сети TikTok опровергла сообщения о попытках Москвы повлиять на голосование в Румынии.

В прошлом году президент Молдавии Майя Санду обвинила российскую сторону во вмешательстве в избирательный процесс через православных священников.