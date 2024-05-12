11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Референдумы стало торжеством духа людей региона.4 комментария
Захарова сравнила «Евровидение» с ритуальным святотатством
Захарова заявила о «переплюнувшем любую оргию» конкурсе «Евровидение-2024»
В 2024 году «Евровидение» «переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила в Telegram, что «похороны Западной Европы» идут «штатно», сюрпризов нет.
В опубликованной видеозаписи приведены отрывки из выступлений представителей Ирландии, Финляндии, Сан-Марино, Украины, Нидерландов, Великобритании, Словении, Испании, Швейцарии, Эстонии и Хорватии.
Действие на сцене, показанное в видеоролике, сопровождается подложенной музыкой авторства Игоря Корнелюка, звучавшей на «балу у сатаны» в сериале «Мастер и Маргарита», передает ТАСС.
Напомним, конкурс сопровождается скандалами. Так, свитер представительницы Украины на Евровидении с надписью Banderaciaga разгневал поляков. Выступление израильской участницы Эден Голан в ходе репетиции второго полуфинала попытались сорвать зрители. Трансляцию ее выступления прервали в Бельгии. Голландского исполнителя Йоста Клейна отстранили от участия в финале за угрожающий жест в сторону женщины-оператора.