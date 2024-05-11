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Голландского исполнителя отстранили от участия в финале «Евровидения»
Европейский вещательный союз отстранил голландского певца от участия в финале «Евровидения»
Европейский вещательный союз (ЕВС) решил отстранить голландского исполнителя Йоста Клейна от участия в финале песенного конкурса «Евровидение-2024» в Швеции из-за инцидента после полуфинала, сообщил ЕВС.
Как утверждает информационный портал nu.nl, артиста дисквалифицировали за то, что он якобы угрожал сотруднице фестиваля, передает ТАСС.
В ЕВС уточнили, что дело передано в прокуратуру, пока идет судебный процесс, участвовать в конкурсе Клейн не может.
Между тем, голландская вещательная корпорация AVROTROS назвала непропорциональным решение о дисквалификации Клейна, а общественная телерадиовещательная компания NPO считает его очень жестким, и пообещали провести тщательную оценку хода событий после «Евровидения».
Голосование для жителей стран, не участвующих в финале конкурса «Евровидение», открылось после нескольких часов задержки после объявления Европейского вещательного союза (ЕВС) о дисквалификации Йоста Клейна. Оно продолжится до полуночи.
Йост Клейн и его песня Europapa («Европапа») еще до начала конкурса называлась в пятерке возможных победителей.
Финал «Евровидения-2024», пройдет в субботу вечером в Мальме, в нем примут участие не 26, а 25 стран.
Ранее трансляция выступления представительницы Израиля Эден Голан в полуфинале «Евровидения» была прервана в Бельгии.