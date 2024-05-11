Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?2 комментария
В Нидерландах назвали причину отстранения от финала «Евровидения» Йоста Кляйна
Голландский вещатель рассказал подробности инцидента, ставшим причиной отстранения от финала «Евровидения» Йоста Кляйна
Голландский певец Йост Кляйн был отстранен от финала конкурса «Евровидение» за угрожающий жест в сторону женщины-оператора, снимавшей артиста без его согласия, заявила нидерландская телерадиокомпания AVROTROS.
Голландский вещатель объяснил, что инцидент произошел, когда Кляйн должен был отправиться в гримерку после выступления на сцене, он неоднократно просил его не снимать, передает РИА «Новости».
Просьбу исполнителя проигнорировали, и он сделал «угрожающий жест» в сторону оператора, при этом он к женщине не прикасался. Было проведено расследование EBU и полиции, но, несмотря на предложенные AVROTROS решения сложившейся ситуации, Кляйна дисквалифицировали.
Вещатель отметил, считает это наказание тяжелым, а отстранение артиста от финала конкурса несоразмерно инциденту.
Между тем, поклонник Йоста Кляйна создал петицию в поддержку артиста, которая набрала уже 117 тыс. подписей.
Европейский вещательный союз отстранил голландского певца Йоста Кляйна от участия в финале «Евровидения». Клейн и его песня Europapa («Европапа») еще до начала конкурса называлась в пятерке возможных победителей.