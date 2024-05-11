В Нидерландах назвали причину отстранения от финала «Евровидения» Йоста Кляйна

Голландский вещатель рассказал подробности инцидента, ставшим причиной отстранения от финала «Евровидения» Йоста Кляйна

Tекст: Вера Басилая

Голландский вещатель объяснил, что инцидент произошел, когда Кляйн должен был отправиться в гримерку после выступления на сцене, он неоднократно просил его не снимать, передает РИА «Новости».

Просьбу исполнителя проигнорировали, и он сделал «угрожающий жест» в сторону оператора, при этом он к женщине не прикасался. Было проведено расследование EBU и полиции, но, несмотря на предложенные AVROTROS решения сложившейся ситуации, Кляйна дисквалифицировали.

Вещатель отметил, считает это наказание тяжелым, а отстранение артиста от финала конкурса несоразмерно инциденту.

Между тем, поклонник Йоста Кляйна создал петицию в поддержку артиста, которая набрала уже 117 тыс. подписей.

Европейский вещательный союз отстранил голландского певца Йоста Кляйна от участия в финале «Евровидения». Клейн и его песня Europapa («Европапа») еще до начала конкурса называлась в пятерке возможных победителей.