Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
Цена нефти Brent поднялась выше 105 долларов
Цена нефти Brent превысила 105 долларов за баррель впервые с 17 сентября
Мировые цены на нефть растут почти на 5%, стоимость марки Brent впервые с середины сентября превысила 105 долларов за баррель.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent по состоянию на 13:32 мск поднялась на 4,94% относительно предыдущего закрытия, до 105,15 доллара за баррель, передает РИА «Новости». Значение находится выше 105 долларов впервые с 17 сентября.
Ноябрьские фьючерсы на WTI подорожали на 4,84%, достигнув 92,55 доллара за баррель.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг цена нефти Brent на бирже превысила 104 доллара за баррель.
Во вторник Минэнерго США повысило прогноз цены на нефть Brent.
В понедельник цены на нефть снизились на ожиданиях распродажи запасов G7.