Кризис, охвативший Украину – не временный, а системный. Металлургии в стране уже почти не существует. Экспорт сельхозпродукции рухнул. Есть три варианта дальнейшего развития событий, и все три не обещают лично Зеленскому ничего хорошего.2 комментария
Цена нефти Brent на бирже превысила 104 доллара за баррель
Цена фьючерса на нефть марки Brent превысила 104 доллара впервые с 29 сентября
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре на лондонской бирже ICE поднялась выше 104 долларов за баррель впервые с конца сентября.
По состоянию на 10:06 мск цена нефти росла на 3,83% и достигла 104,04 доллара за баррель, передает ТАСС.
К 10:11 мск рост цены ускорился до 3,86%, стоимость барреля составила 104,07 доллара.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре также продемонстрировали рост на 3,55%, достигнув отметки в 91,41 доллара за баррель.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минэнерго США повысило прогноз цены на нефть Brent.
В понедельник цена нефти этой марки поднялась выше 103 долларов за баррель.
В прошлом месяце стоимость барреля Brent превысила 107 долларов.