Спорт и культура становятся ударной силой России в противостоянии с Западом

Эксперты оценили идею России о создании «Интервидения» и Игр Дружбы

Tекст: Алёна Задорожная

Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) стремятся сохранить монополию на управление мировым спортом и оказывают давление на независимые международные и национальные спортивные организации, заявил глава Минспорта Олег Матыцин.

По его словам, именно МОК в значительной мере инициировал процесс политизации спорта. «Это в корне противоречит ценностям мировой спортивной семьи – равному отношению ко всем ее членам, свободе выбора, защите интересов спортсменов и неукоснительному соблюдению их прав по участию в соревнованиях», – подчеркнул Матыцин.

Напомним, в период с 15 по 29 сентября 2024 года в Екатеринбурге и Москве планируется проведение Всемирных игр дружбы. Предполагается, что спортивные соревнования с внушительным призовым фондом (4,6 млрд рублей) станут альтернативой Олимпиаде – как и турнир под эгидой МОК, они будут проводиться каждые четыре года.

Эта инициатива вызвала шквал недовольства в МОК и WADA. Так, президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька пригрозил странам, которые будут принимать участие в состязаниях, некими «последствиями». По словам функционера, у WADA «нет информации об антидопинговой программе во время этих соревнований».

В свою очередь гендиректор WADA Оливье Ниггли заявлял, что Россия якобы не имеет права проводить Игры дружбы. До этого МОК призвал национальные олимпийские комитеты бойкотировать состязания, поскольку это будет противоречить санкционной политике в отношении российского спорта.

Как отмечают эксперты, состязания под эгидой Олимпиады давно стали не столько спортивным соревнованием, сколько борьбой политических элит западных стран. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как России стоит решать эту проблему.

Однако политизировался не только спорт, но и культура. Речь идет о песенном конкурсе «Евровидение». По мнению гендиректора Первого канала Константина Эрнста, в данном случае России необходимо также подумать о создании собственной альтернативы. Одним из предложений стал открытый песенный конкурс под рабочим названием «Интервидение», где не будет политических ограничений, говорит Эрнст.

Он отметил, что Россия рассчитывает на активное участие стран БРИКС и предлагает «всем другим государствам присоединиться к этой инициативе». Само соревнование будет судить национальное жюри, оно будет иметь постоянно действующий оргкомитет, в котором будут определяться правила.

«У Первого канала большая практика участия в конкурсе «Евровидение». Но на протяжении последних многих лет, к сожалению, на свободный музыкальный конкурс оказывается слишком много политических воздействий. Мне кажется, что популярная музыка должна доходить до своих зрителей, минуя любые политические пристрастия», – подчеркнул Эрнст.

Идею уже поддержали представители шоу-бизнеса. Так, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД сказал, что при проработке деталей конкурса стоит решить несколько важнейших задач. «Во-первых, участникам этого конкурса необходима мотивация. Если призовой фонд этого конкурса, например, будет составлять 1 млн долларов, за второе место будут давать полмиллиона долларов, а за третье – 250 тыс. долларов, то все на него поедут. Это должно быть что-то типа Олимпиады, но с песнями», – говорит Пригожин.

Такой призовой фонд, по его словам, могут обеспечить спонсоры мероприятия. Организаторы подготовят площадку, найдут денежную поддержку, и тогда в конкурсе захотят участвовать не только россияне, но и артисты из других стран.

По словам собеседника, при наличии денежного приза участников не остановят даже санкции, которые были введены против России.

Во-вторых, продолжает эксперт, транслировать шоу можно было бы не только на телевидении, но и на интернет-площадках. Продюсер видит в качестве такой интеграции сотрудничество организаторов конкурса с корпорацией VK.

«Музыка давно уже поменяла свой цвет, стиль, жанр. Этот конкурс должен соответствовать времени, к участию должны быть допущены только хорошие, современные артисты с актуальной музыкой, песнями. Поэтому также необходимо собрать справедливое, компетентное отборочное жюри, которое не допустит непонятных людей к участию. Чтобы у нас не было, как на «Евровидении», когда на сцену выходят всякие люди из XIX века и тухлые фрики. Это не должно быть цирковое выступление, нужно показать миру другую цивилизованную формулу», – считает Пригожин.

Схожего мнения придерживается и сенатор Константин Долгов. «Евровидение выродилось давно. Я уже много лет не смотрю этот конкурс по двум причинам. Во-первых, соревнования жутко политизированы. Они не имеют никакого отношения к реальной оценке талантов артиста. Это голосование за какую-то страну или против нее, но явно история не про творчество», – говорит парламентарий. «Там побеждали те государства, которым в конкретный период времени важна поддержка по тем или иным политическим причинам.

Достаточно вспомнить, как неоднократно та же Прибалтика голосовала против России вне зависимости от того продукта, который мы привозили на «Евровидение»,

– сетует собеседник. «Второй момент, почему я не смотрю песенный конкурс, это очень низкое качество исполнительского мастерства. За все время было лишь несколько удачных коллективов, среди которых были наши артисты. Но общий уровень крайне низкий, песни победителей «Евровидения» долго в народе не живут», – обращает внимание он.

«Аналогичная история и с олимпийским движением, которое фактически выродилось. Олимпиада полностью дискредитирована продажными чиновниками МОК, которые проводят западный курс в рамках спортивных соревнований», – считает сенатор.

«Состязания стали инструментом в попытках Запада изолировать Россию и Белоруссию. Они пока еще не могут замахнуться на Китай, чьи спортсмены отлично выступают на Олимпиадах. Но уверен, что через какое-то время начнется настоящая травля и этих атлетов», – рассуждает он.

«Но значит ли это, что нам надо поставить крест на Олимпиаде и «Евровидении»? Я думаю, нет. Дело в том, что западные страны будут только рады, если Россия выйдет из всех объединений. Так что угождать им не стоит. Вместо этого

необходимо спокойно создавать альтернативные форматы соревнований»,

– акцентирует спикер. «И делать это необходимо совместно с теми странами, которые в этом заинтересованы. И таких государств немало, а со временем будет становиться еще больше, особенно если состязания будут организованы качественно и честно», – добавляет он.

«Игры дружбы и «Интервидение» могут стать отличными площадками для реализации как спортивных, так и творческих амбиций атлетов и артистов. Эти инициативы однозначно найдут поддержку. И лишним тому подтверждением является та политизированная критика, которая уже звучит со стороны Запада. Они просто боятся, что в мире появится реальная альтернатива грязным политизированным конкурсам», – заключил Долгов.