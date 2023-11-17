Пригожин: «Интервидение» должно быть чем-то типа Олимпиады, но с песнями

Продюсер Пригожин назвал главные принципы нового музыкального конкурса «Интервидение»

Tекст: Татьяна Косолапова

«Во-первых, участникам этого конкурса необходима мотивация. Если призовой фонд этого конкурса, например, будет составлять 1 млн долларов, за второе место будут давать полмиллиона долларов, а за третье – 250 тыс. долларов, то все на него поедут. Это должно быть что-то типа Олимпиады, но с песнями», – говорит Пригожин.



Такой призовой фонд, по его словам, могут обеспечить спонсоры мероприятия. Организаторы подготовят площадку, найдут денежную поддержку, и тогда в конкурсе захотят участвовать не только россияне, но и артисты из других стран. По словам собеседника, при наличии денежного приза участников не остановят даже санкции, которые были введены против России.

Во-вторых, продолжает эксперт, транслировать шоу можно было бы не только на телевидении, но и на интернет-площадках. Продюсер видит в качестве такой интеграции сотрудничество организаторов конкурса с корпорацией VK.



«Музыка давно уже поменяла свой цвет, стиль, жанр. Этот конкурс должен соответствовать времени, к участию должны быть допущены только хорошие, современные артисты с актуальной музыкой, песнями. Поэтому также необходимо собрать справедливое, компетентное отборочное жюри, которое не допустит непонятных людей к участию. Чтобы у нас не было, как на «Евровидении», когда на сцену выходят всякие люди из XIX века и тухлые фрики. Это не должно быть цирковое выступление, нужно показать миру другую цивилизованную формулу», – считает Пригожин.



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Ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что музыкальный конкурс «Интервидение» можно впервые провести в 2024 году, сделав его ежегодным. Он подчеркнул, что рассчитывает на активное участие стран БРИКС, но отметил, что приглашаются абсолютно все государства мира. По его словам, шоу должно стать «свободной трибуной» без политических ограничений.