Первый канал предложил создать ежегодный музыкальный конкурс «Интервидение»

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, начиная со следующего года предлагается проводить открытый песенный конкурс под рабочим названием «Интервидение», где не будет политических ограничений и влияний, передает ТАСС.

Эрнст добавил, что это будет свободная трибуна, на которой все страны могут представлять образцы своей популярной музыки.

Он отметил, что Россия рассчитывает на активное участие стран БРИКС и предлагает «всем другим странам присоединиться к этой инициативе».

Эрнст отметил, что это будет песенный конкурс, который будет судить национальное жюри, он будет иметь постоянно действующий оргкомитет, в котором будут определяться правила.

«У Первого канала большая практика участия в конкурсе «Евровидение». Но на протяжении последних многих лет, к сожалению, на свободный музыкальный конкурс оказывается слишком много политических воздействий. Мне кажется, что популярная музыка должна доходить до своих зрителей, минуя любые политические пристрастия. Поэтому мы хотим создать международный конкурс, который будет отражать уровень популярного искусства всех стран мира. У нас есть большая практика в проведении подобных мероприятий. И мы приглашаем все страны принять в этом участие», – подчеркнул генеральный директор.

Ранее президент Владимир Путин принял решение о проведении первых летних Всемирных игр дружбы в сентябре 2024 года в Москве.