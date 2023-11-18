WADA пригрозило «последствиями» за участие в российских Играх дружбы

Президент WADA Банька пригрозил спортсменам «последствиями» за участие в Играх дружбы в России

Tекст: Антон Антонов

Банька высказал «опасения» WADA «с точки зрения антидопинговой перспективы». По его словам, Игры дружбы пройдут в России, «которая лишена соответствия», у WADA «нет информации об антидопинговой программе во время этих соревнований», передает ТАСС.

Глава WADA указал, что Российское антидопинговое агентство «все еще лишено статуса соответствия». В связи с этим WADA утверждает, что Игры дружбы якобы создают «опасность» для «здоровья спортсменов и целостности соревнований».

Подчеркивается, что «возможное участие в этих соревнованиях тех, кто является подписантом кодекса WADA, может иметь определенные последствия», так как «у Игр дружбы отсутствуют антидопинговая политика и должная программа».

Гендиректор WADA Оливье Ниггли заявил, что агентство не располагает какой-либо «информацией», «не контактировало с Россией» и «не понимает, как будут организованы соревнования и по каким каналам идет приглашение».

Ниггли также сообщил, что WADA не собирается вводить дополнительные санкции в отношении РУСАДА. Рассмотрение дела о санкциях в Спортивном арбитражном суде (CAS) займет от шести до 12 месяцев, сказал он.

Напомним, Ниггли заявил, что Россия не имеет права проводить Игры дружбы. Всемирные игры дружбы планируется провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Екатеринбурге и Москве. Предполагается, что спортивные соревнования с внушительным призовым фондом (4,6 млрд рублей) станут альтернативой Олимпиаде – как и турнир под эгидой МОК, они будут проводиться каждые четыре года.