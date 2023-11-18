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Матыцин заявил о давлении на спортивные организации со стороны МОК и WADA
Матыцин заявил о давлении на независимые спортивные организации со стороны МОК и WADA
Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) стремятся сохранить монополию на управление мировым спортом и оказывают давление на независимые международные и национальные спортивные организации, заявил глав Минспорта Олег Матыцин.
По его словам, именно МОК в значительной мере инициировал процесс политизации мирового спорта, теперь МОК и WADA оказывают давление на независимые международные и национальные спортивные организации, передает ТАСС.
«Это в корне противоречит ценностям мировой спортивной семьи – равному отношению ко всем ее членам, свободе выбора, защите интересов спортсменов и неукоснительному соблюдению их прав по участию в соревнованиях», – подчеркнул Матыцин.
Ранее WADA пригрозило «последствиями» за участие в российских Играх дружбы, которые планируется провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Екатеринбурге и Москве. Предполагается, что спортивные соревнования с внушительным призовым фондом (4,6 млрд рублей) станут альтернативой Олимпиаде – как и турнир под эгидой МОК, они будут проводиться каждые четыре года.