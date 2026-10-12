Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»12 комментариев
Сплав по реке Приливной на Камчатке закончился госпитализацией участника
Следователи организовали проверку сплава по реке на Камчатке
На Камчатке организована доследственная проверка по факту оказания туристических услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того, как группа из 11 туристов с детьми застряла на реке Приливной из-за сильного ветра.
Как установили следователи, 11 октября группа туристов из 11 человек, десять из которых несовершеннолетние в возрасте от 11 до 15 лет, осуществляла сплав на двух рафтах по маршруту, проходящему по реке Приливной через озеро Приливное до Халактырского пляжа.
Вскоре после начала движения в связи с усилением ветра группа утратила возможность продолжить движение к месту назначения и не могла вернуться к точке старта.
«У одного из несовершеннолетних участников похода промокли ноги. К моменту прибытия спасателей туристы находились на берегу озера Приливного, где разожгли костер и ожидали эвакуации. Несовершеннолетнему 11 лет с признаками обморожения потребовалась медицинская помощь», – сказано в Max-канале СУ СК России по Камчатскому краю.
В ведомстве уточнили, что ребенка госпитализировали.
Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).