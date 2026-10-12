Сплав по реке Приливной на Камчатке закончился госпитализацией участника

Следователи организовали проверку сплава по реке на Камчатке

Tекст: Катерина Туманова

Как установили следователи, 11 октября группа туристов из 11 человек, десять из которых несовершеннолетние в возрасте от 11 до 15 лет, осуществляла сплав на двух рафтах по маршруту, проходящему по реке Приливной через озеро Приливное до Халактырского пляжа.

Вскоре после начала движения в связи с усилением ветра группа утратила возможность продолжить движение к месту назначения и не могла вернуться к точке старта.

«У одного из несовершеннолетних участников похода промокли ноги. К моменту прибытия спасателей туристы находились на берегу озера Приливного, где разожгли костер и ожидали эвакуации. Несовершеннолетнему 11 лет с признаками обморожения потребовалась медицинская помощь», – сказано в Max-канале СУ СК России по Камчатскому краю.

В ведомстве уточнили, что ребенка госпитализировали.

Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).



