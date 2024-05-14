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    Как главный русофоб Болгарии стал посмешищем

    @ AP/TASS

    14 мая 2024, 09:10 Мнение

    Как главный русофоб Болгарии стал посмешищем

    Если Болгария не хочет остаться на задворках истории и избавиться от нынешней колониальной зависимости, ей необходимо прежде всего отказаться от навязанной Вашингтоном и Брюсселем пещерной русофобии и задуматься о собственных национальных интересах.

    Игорь Перминов Игорь Перминов

    журналист, София

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    Когда в Болгарии появился новый политический деятель – Кирилл Петков, он сразу обратил на себя внимание и получил колоссальную поддержку населения. Прибыл он из Канады, где провел всю свою сознательную жизнь. Вернувшись на историческую родину, Петков вдохновил местный электорат, прежде всего своим дипломом Гарвардского университета. Для болгар это было почти, как для советского человека – знак качества. Вообще, болгары испытывают особый трепет по отношению к научным званиям и регалиям, особенно – импортного происхождения.

    Первым делом Петков провел разведку и рекогносцировку в местном политическом поле, добившись должности министра экономики в одном из служебных (временных) правительств Болгарии. Сразу замечу, как недавно выяснилось, пролез во власть он, грубо нарушив закон. Петков «забыл» проинформировать президента и коллег о том, что сохранил канадское гражданство. Пустив в ход личное обаяние, демагогию и импортный сертификат об образовании, ему удалось выбраться сухим из грязи.

    Выскользнув из первого скандала, Петков вместе с еще одним гордым владельцем «гарвардской корочки», прибывшим из той же Канады Асеном Василевым, организовал новую партию – «Продолжаем перемены». Заокеанские политтехнологи постарались на славу. Перемены – это было именно то, о чем давно мечтали болгарские избиратели. Болгар бесконечно утомила возня старой политической элиты, десятилетиями длящиеся кулуарные разборки, временами разбавляемые публичной декламацией опостылевших популистских лозунгов. От бодрых и креативных заокеанских политиков ожидали реальных перемен.

    Кирилл Петков успел посидеть и в кресле местного премьер-министра, и фактически поуправлять Болгарией последние девять месяцев, в рамках противоестественной «сглобки» (на русский язык переводится как «сборище»), созданного им движения «Продолжаем перемены» и главной силы страны евроатлантической ориентации – партии ГЕРБ. Василев же довольствовался статусом сопредседателя партии и министерским портфелем в правительстве.

    Народным надеждам, однако, не суждено было осуществиться. Очень скоро всем стало понятно, что политика «канадских гостей» никак не связана с Болгарией и нуждами населения страны. Скорое и беспрекословное исполнение директив, исходящих из посольства США, было для них единственным приоритетом.

    Петков и Ко занимались исключительно тем, что десятками изгоняли российских дипломатов, обвиняя в мифической «шпионской деятельности», и организовывали поставки вооружений боевикам ВСУ. Именно Петков вытащил из ветхого и пыльного подвала истории отъявленного русофоба Тодора Тагарева, служившего прежде советником ВСУ, и назначил министром обороны Болгарии.

    Восторженные почитатели «нашего Киро» до поры до времени всё прощали своему любимцу – и вечную перхоть на голове, и явное пренебрежение интересами болгарского государства.

    Но неожиданно всё рассыпалось. Сначала рухнула пресловутая «сглобка». Подельники не поделили министерские портфели и финансовые подачки от Евросоюза. Следом компаньон Петкова Асен Василев оказался замешан в грандиозном «таможенном скандале», в ходе которого была раскрыта банда контрабандистов, многие годы орудовавших на местной таможне. Кроме огромного количества нелегальных товаров конфискована партия кокаина на семь миллионов левов. Была создана временная парламентская комиссия, которая среди прочего заявила, что «роль Асена Васильева в схеме доказана».

    Затем обвалился и имидж самого «молодого и перспективного» политика Кирилла Петкова. Выяснилось, что он обыкновенный аферист, не гнушающийся подделкой подписей своих партнеров.

    Скандал разразился, когда оказалось, что Петков и его «правая рука», некая Лена Бориславова, подделали подписи на документах некой ассоциации.

    Как известно, от любви до ненависти расстояние не очень большое. Обманутые в своих ожиданиях и стыдящиеся былых восторгов болгары выплеснули свое негодование в Сеть. Местные сайты пестрят фотографией Петкова, демонстрирующего свой диплом Гарварда, с обидными комментариями.

    «Все отлично! Никаких подделок. Диплом Гарварда от Google на цветном принтере».

    Кирилла Петкова и его подельницу Лену Бориславову уже окрестили «болгарскими Бонни и Клайдом».

    Болгары, как и любой славянский народ, щедры во всем – и в своих симпатиях, и в абсолютном презрении. Учитывая, что 9 июня 2024 года стране предстоят парламентские выборы, Петкова и его проамериканскую партию «Продолжаем перемены» ожидают большие и не слишком приятные «перемены» и неожиданности.

    Вся структура русофобской группировки, допускаю – искусственно внедренная в болгарский политикум, начала сыпаться как карточный домик. Скандальная губернаторша болгарской столицы Вяра Тодева была просто уволена со своего поста. Эта дама прославилась единственным «достижением» – она таки разрушила памятник Советской армии в Софии, игнорируя протесты оппозиционных партий и решения суда о приостановке уничтожения мемориального комплекса. Ее кураторы были страшно раздосадованы отставкой своей ставленницы.

    «Атлантический совет Болгарии с недоумением принимает решение временного правительства заменить г-жу Вяру Тодеву на посту регионального губернатора Софии. Госпожа Тодева оказалась единственным губернатором области, который осмелился потребовать и провести демонтаж памятника советским оккупантам», – говорится в заявлении одного из институтов влияния США в Болгарии.

    Ну кто тут «оккупант» – это еще разобраться нужно. А «Атлантическому совету» можно передать только искренние соболезнования. Анализируя происходящие в Болгарии процессы, можно предсказать, что «атлантистов» в ближайшее время тут еще многое заставит «недоумевать».

    Печальную и очень точную характеристику ситуации в болгарском обществе дал известный на Балканах социолог и геополитический аналитик, профессор Иво Христов: «Мы не являемся субъектом, определяющим свою внешнеполитическую позицию. Всё, что делают политики, это адаптируются с учетом внешнего управления. В Болгарии нет политики, есть борьба за власть, за ресурсы».

    Его прогноз о том, что произойдет после предстоящих выборов, формулируется просто: «все, что прикажут внешние боссы, то и произойдет». Профессор Христов считает, что европейская тема бесконечно далека болгарам: «кроме активистов Еврокомсомола, средний болгарин не видит связи с ЕС». По его мнению, в Европе нарастают «суверенные и консервативные тенденции». Христов утверждает, что «скоро на европейском уровне начнутся совершенно новые процессы, которые зададут совершенно другие параметры континенту».

    Очевидно, что если Болгария не хочет остаться на задворках истории и избавиться от нынешней колониальной зависимости, ей необходимо прежде всего отказаться от навязанной Вашингтоном и Брюсселем пещерной русофобии и задуматься о собственных национальных интересах. Тем более что в стране есть политические силы с трезвым взглядом на ситуацию.

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