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    Почему болгар не любят в Евросоюзе

    @ Can Merey/DPA/ТАСС

    2 мая 2024, 13:04 Мнение

    Почему болгар не любят в Евросоюзе

    По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.

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    Болгарская пресса уже второй месяц ликует по поводу принятия страны, одновременно с Румынией, в Шенгенскую зону. В своем отчете Европейская комиссия громогласно провозгласила: «Исторические первые шаги Болгарии в Шенгенской зоне являются одним из крупнейших достижений года»! Местные СМИ дружно подхватили этот лозунг и всячески его стали продвигать.

    На самом деле, болгары и румыны получили Шенген частично, только по воздуху и воде. Сухопутные границы остались на замке. Стоит разобраться, почему принято такое половинчатое решение. Да и вообще, что дает нахождение в этой зоне самим болгарам? Почему за это так ратует руководство ЕС в Брюсселе и нынешние власти Болгарии? И главное – есть ли в неожиданном ускорении этих интеграционных процессов определенная связь с обострением политической ситуации в мире, с глобальным противостоянием Россия – НАТО?

    Ряд европейских стран, и прежде всего – Австрия, долгое время сопротивлялись принятию балканских новобранцев в Шенген. Их опасения относительно увеличения потока нелегальных мигрантов в Западную Европу совсем не беспочвенны. Да и теперь, несмотря на исключительно мощное давление Брюсселя, Австрия продолжает очень скептически относиться к открытию границ Шенгенской зоны для болгар и румын.

    Однако для руководства ЕС этот шаг глубоко принципиален. Большинство социологических исследований, проводимых западными агентствами, подтверждает неоспоримый факт – «по крайней мере, треть, если не половина, болгар питают глубоко укоренившиеся пророссийские настроения» и склонны к «евроскептицизму». В нынешней ситуации, когда НАТО фактически воюет с Российской Федерацией (преимущественно руками украинских солдат и наемников), идеологи Европейского союза не могут смириться с этой ситуацией.

    Что касается «пророссийских настроений» в Болгарии, основываться исключительно на данных заказных мониторингов и анализов не стоит. Вот цитата из недавнего интервью лидера движения «Возрождение» Костадина Костадинова. Следует иметь в виду, что эта партия на последних парламентских выборах заняла третью позицию и пользуется поддержкой значительной части населения.

    «В Болгарии нет нормального человека, который воспринимает Россию как угрозу. Болгарии нет места в союзе, который угрожает нашей национальной безопасности. Этот союз неравноправен. Болгарскому народу следует задать вопрос о НАТО. Потому что самая большая угроза для нас заключается в том, что нас могут втянуть в чужую войну, хотя мы того не хотим».

    Еще один свежий пример. Демонтаж памятника Советской армии в Софии был приостановлен решением Высшего административного суда – после жалоб и ходатайств со стороны болгарских социалистов (БСП), движения «Возрождение» и других левых партий. Невзирая на судебное решение, столичный губернатор Вяра Тодева распорядилась продолжить уничтожение остатков мемориального комплекса! Вот только теперь ей приходится опасаться за собственную жизнь. Ее прямая речь:

    «Я по-прежнему хожу с охраной. Угроз было много, дело расследует МВД. Я не чувствую себя в полной безопасности на данном этапе».

    По моим собственным наблюдениям – а я живу в Болгарии – по числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации. Тут и продолжающиеся поставки вооружений киевскому режиму, раскручивание в прессе выдуманных «шпионских» скандалов и других русофобских нарративов.

    Пояснение такому парадоксальному положению, при котором народ и его властители исповедуют совершенно разные взгляды, дал мой добрый знакомый, известный эксперт и аналитик, бывший дипломат и офицер болгарской разведки Боян Чуков.

    «Власть в Болгарии после развала соцлагеря захватили люди, образовавшие своеобразный клан, закрытое сообщество. Постороннему попасть в их ряды практически невозможно. Причем большинство нынешних власть имущих – дети и внуки бывших партийных номенклатурных сотрудников времен социализма. Их идеология строится на единственном принципе – любой ценой оставаться при власти. В целом болгарское экспертное сообщество было отстранено от политической жизни в стране. Болгария – страна без национального суверенитета и не может управлять своей судьбой», – сказал он.

    Руководство ЕС в Брюсселе пытается довольно примитивными методами, заманивая болгар «райскими кущами» Шенгена и финансовыми подачками, перетянуть население на свою сторону и плотнее пристегнуть Балканские страны к своей воинственной внешней политике.

    Местные же проевропейские политические «элиты» глобальных стратегических задач не ставят. Вхождение Болгарии в Шенгенскую зону, пусть и частичное, они представляют как свое грандиозное достижение и «флаг», которым будут размахивать на предстоящих в начале июня внеочередных парламентских выборах. Не забыли они и о своих интересах.

    Шенген для нынешней болгарской власти, как сказал бы Глеб Жеглов – «это же Эльдорадо! Клондайк!». Отсутствие внутренних границ позволит им организовать масштабный поток контрабанды в соседние государства. Недавний скандал, связанный с обнаруженными фактами контрабанды и масштабной коррупционной сети в МВД, таможне и судебной системе, тому подтверждение.

    Была заключена под стражу глава болгарской таможни – Петя Банкова. По мнению следствия, она входила в состав организованной преступной группы, в которой состоял и бывший главный секретарь МВД Живко Коцев. В допросной комнате побывали: министр внутренних дел Калин Стоянов, директор Службы внутренней безопасности Любомир Николов и руководитель Пограничной полиции Антон Златанов. Такая вот компания.

    Кроме огромного количества контрабандных товаров, изъято 170 кг кокаина. По утверждению болгарской прессы, «была информация, что доход от продажи этих наркотиков планировалось использовать для подкупа голосов на предстоящих выборах».

    Вся эта грязная история никогда бы не всплыла, если бы ей не предшествовал крупный политический скандал, вызванный развалом парламентской коалиции двух провластных партий. Проевропейский ГЕРБ, неоднократно замешанный в многочисленных коррупционных скандалах, сильно обиделся на проамериканскую партию «Продолжаем перемены» и уничтожил контрабандную схему своих оппонентов. Вор у вора шапку украл.

    Страшно представить, какой поток контрабанды хлынет в Европу через болгарскую границу, если откроют еще и сухопутные переходы. Но функционерам ЕС, похоже, наплевать на эти «мелочи».

    Ну а что же народ? Как сами болгары, те, которые не состоят в политической элите, оценивают вхождение страны в Шенген? Среди моих друзей в ходу одна байка. Говорят, один местный «чомбаджия» (богатый и влиятельный человек, точный перевод с турецкого – «раздатчик похлебки») в первый же день «ограниченного шенгена» плавал на своей яхте в Италию. Поужинать… Сопровождается эта история не очень добрым смехом. У моих друзей, как и у большинства болгар, нет своей личной яхты. Других преимуществ в Шенгенской зоне простые болгары не видят.

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