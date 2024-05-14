Решетников заявил о признаках перегрева российской экономики

Tекст: Александра Юдина

По его словам, ЦБ борется с общим темпом роста кредитования экономики, считая, что экономика перегрета, при том, что ограничения с точки зрения рынка труда не столь существенны, как предполагается, передает РИА «Новости».

Решетников заверил, что экономика способна развиваться пусть даже при несколько более высоком уровне инфляции, чем тот, что обозначен как таргет.

Также кандидат на должность министра добавил, что при аномально низкой безработице рынок труда в России показал гибкость за два года, отметив вклад нацпроекта «Производительность труда».

Ранее кандидат на должность вице-премьера Александр Новак в ходе выступления в Госдуме 13 мая обозначил ключевые задачи для развития российской экономики.