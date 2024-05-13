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Новак назвал ключевые задачи российской экономики
Новак назвал рост экономики и производительности труда ключевыми задачами
Кандидат на должность вице-премьера Александр Новак в ходе выступления в Госдуме 13 мая обозначил ключевые задачи для развития российской экономики.
Так, Новак заявил о необходимости существенного увеличения ВВП и формирования новой модели экономического роста для достижения целей, поставленных президентом Владимиром Путиным, по вхождению России в четверку крупнейших экономик мира к 2030 году, передает ТАСС.
Кроме того, Новак считает, что нужно создать благоприятные условия для открытия новых предприятий и обеспечения форсированного притока инвестиций в экономику, в том числе за счет банков и институтов развития.
Повышение производительности труда он считает ключевым фактором для вхождения России в четверку крупнейших экономик мира.
По словам Новака, в проект по росту производительности труда к 2030 году должны подключиться не менее 40% средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей и 100% государственных и муниципальных предприятий социальной сферы.
Новак сообщил также, что 12 тыс. предприятий среднего и крупного бизнеса получат поддержку для обеспечения роста производительности труда.
Реализация этих мер, по словам Новака, позволит России добиться значительных успехов в развитии экономики и повысить уровень жизни граждан.
Напомним, комитет Госдумы по энергетике поддержал кандидатуры Александра Новака и Сергея Цивилева на посты вице-премьера и министра энергетики России.