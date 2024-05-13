Новак назвал ключевые задачи российской экономики

Новак назвал рост экономики и производительности труда ключевыми задачами

Tекст: Ольга Никитина

Так, Новак заявил о необходимости существенного увеличения ВВП и формирования новой модели экономического роста для достижения целей, поставленных президентом Владимиром Путиным, по вхождению России в четверку крупнейших экономик мира к 2030 году, передает ТАСС.

Кроме того, Новак считает, что нужно создать благоприятные условия для открытия новых предприятий и обеспечения форсированного притока инвестиций в экономику, в том числе за счет банков и институтов развития.

Повышение производительности труда он считает ключевым фактором для вхождения России в четверку крупнейших экономик мира.

По словам Новака, в проект по росту производительности труда к 2030 году должны подключиться не менее 40% средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей и 100% государственных и муниципальных предприятий социальной сферы.

Новак сообщил также, что 12 тыс. предприятий среднего и крупного бизнеса получат поддержку для обеспечения роста производительности труда.

Реализация этих мер, по словам Новака, позволит России добиться значительных успехов в развитии экономики и повысить уровень жизни граждан.

Напомним, комитет Госдумы по энергетике поддержал кандидатуры Александра Новака и Сергея Цивилева на посты вице-премьера и министра энергетики России.