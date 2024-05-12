11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Референдумы стало торжеством духа людей региона.5 комментариев
Комитет Госдумы поддержал Новака и Цивилева на посты вице-премьера и министра энергетики
Комитет Госдумы по энергетике поддержал кандидатуры Александра Новака и Сергея Цивилева на посты вице-премьера и министра энергетики России, сообщил глава комитета Павел Завальный.
Кроме того, комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики рекомендовал Думе утвердить Алексея Чекункова на пост главы Минвостокразвития, сообщила пресс-служба главы комитета Николая Харитонова, передает РИА «Новости».
Комитет Госдумы по культуре рекомендовал утвердить Ольгу Любимову на пост главы Минкультуры.
Комитет Госдумы по аграрным вопросам одобрил кандидатуру Дмитрия Патрушева на должность вице-премьера РФ и Оксаны Лут на должность главы Минсельхоза.
Ранее кандидатуры для утверждения на должности вице-премьеров и федеральных министров России поступили в Госдуму, председатель палаты Вячеслав Володин поручил депутатам организовать в профильных комитетах обсуждение.